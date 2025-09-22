Tin nóng công nghệ 22/9: Mỹ kiểm soát hội đồng quản trị TikTok, Mercedes nâng cao hiệu suất xe điện

VietTimes - Chính sách H-1B mới của Trump giáng đòn mạnh vào ngành CNTT Ấn Độ, Mỹ kiểm soát hội đồng quản trị TikTok, trung tâm dữ liệu đặt tại Oracle,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Tiết lộ thỏa thuận TikTok: Mỹ kiểm soát hội đồng quản trị, dữ liệu đặt tại Oracle

ByteDance sẽ nắm giữ chưa đến 20% cổ phần của liên doanh kiểm soát hoạt động của TikTok tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết thỏa thuận giữa Washington và Bắc Kinh về tương lai của TikTok tại Mỹ sẽ trao quyền kiểm soát cho người Mỹ. Cụ thể, trong hội đồng quản trị bảy thành viên của TikTok tại Mỹ, sáu ghế sẽ do người Mỹ nắm giữ, và ByteDance chỉ được chỉ định một thành viên.

Ngoài ra, tất cả dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ an toàn trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Oracle. Điều này giúp chính phủ Mỹ kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn nguy cơ dữ liệu bị lạm dụng.

Thỏa thuận này là một nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tránh lệnh cấm ứng dụng, đồng thời đảm bảo rằng thuật toán cốt lõi của TikTok được "bảo mật, đào tạo lại và vận hành tại Mỹ, ngoài tầm kiểm soát của ByteDance".

2. Chính sách H-1B mới của Trump giáng đòn mạnh vào ngành CNTT Ấn Độ

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trưng bày sắc lệnh hành pháp đã ký . Ảnh: Reuters.

Ngành công nghệ thông tin Ấn Độ đang đối mặt với thách thức lớn sau quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc áp dụng mức phí 100.000 USD cho mỗi thị thực H-1B mới. Động thái này được cho là sẽ buộc các công ty Ấn Độ, vốn chiếm 71% số thị thực được cấp, phải thay đổi chiến lược kinh doanh đã kéo dài hàng thập kỷ.

Các chuyên gia nhận định, chi phí tăng đột biến sẽ khiến các công ty phải hạn chế cử nhân sự sang Mỹ. Thay vào đó, họ sẽ tập trung làm việc tại các quốc gia như Ấn Độ, Mexico và Philippines, đồng thời tăng cường tuyển dụng nhân viên tại Mỹ.

Nhiều luật sư di trú và chuyên gia trong ngành dự đoán chính sách này sẽ bị thách thức pháp lý, nhưng trước mắt, nó đã gây ra sự hỗn loạn lớn và tạo áp lực lên lợi nhuận của các công ty công nghệ Ấn Độ.

3. Loạt sân bay châu Âu chật vật khắc phục sự cố sau vụ tấn công mạng

Hàng loạt sân bay chật vật khắc phục sự cố do bị tấn công mạng. Ảnh: Reuters

Một loạt sân bay lớn tại châu Âu, bao gồm cả Sân bay Heathrow sầm uất, đang chạy đua để khôi phục hoạt động bình thường sau một vụ tấn công mạng nghiêm trọng vào cuối tuần. Vụ tấn công này nhắm vào Collins Aerospace, nhà cung cấp hệ thống làm thủ tục tự động, khiến hàng chục chuyến bay bị hủy và gây ra tình trạng chậm trễ nghiêm trọng tại các sân bay như Berlin và Brussels.

Sự cố đã tạo ra hàng dài hành khách tại các sân bay lớn. Dù tình hình đã giảm bớt đáng kể vào sáng Chủ Nhật, vẫn còn một số sự chậm trễ. Cơ quan quản lý khu vực đã bắt tay vào điều tra nguồn gốc vụ tấn công. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh mạng đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn cầu.

4. Xe điện CLA mới của Mercedes-Benz: tăng phạm vi hoạt động nhờ gió

Việc giảm chỉ số cản gió giúp mẫu xe CLA tăng phạm vi hoạt động. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng xe Mercedes-Benz tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực khí động học, với mẫu xe điện CLA mới. Bằng cách tối ưu hóa luồng gió, Mercedes đã nâng cao hiệu suất của xe điện, tăng quãng đường di chuyển và giảm tiếng ồn trong cabin.

Theo hãng, việc giảm chỉ số cản gió (Cd) xuống 0,01 có thể làm tăng phạm vi hoạt động của xe lên 2,5%, giúp xe di chuyển thêm 230 dặm mỗi năm. Mẫu CLA mới đạt chỉ số Cd là 0,21, một con số ấn tượng nhờ các cải tiến về bánh xe, tấm chắn gầm và các đường gioăng kín. Nỗ lực này không chỉ giúp xe đạt hiệu quả năng lượng tốt hơn mà còn mang lại trải nghiệm lái xe êm ái, yên tĩnh hơn cho người dùng.

5. Nissan hợp tác với startup Anh, thử nghiệm công nghệ lái xe tự động tại Tokyo

Nissan Motor vừa công bố bắt đầu thử nghiệm một hệ thống hỗ trợ lái xe mới tại Tokyo, sử dụng công nghệ từ startup Anh Wayve. Dự án này là bước chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt hệ thống vào năm tài chính 2027 tại Nhật Bản.

Hệ thống mới được thiết kế để xử lý các thách thức phức tạp của môi trường đô thị, nơi có nhiều người đi bộ và phương tiện hơn so với đường cao tốc. Những chiếc xe điện Ariya thử nghiệm được trang bị 11 camera, 5 radar và một cảm biến lidar để hỗ trợ người lái.

Mặc dù hệ thống này chỉ đạt cấp độ tự lái 2 (yêu cầu người lái vẫn phải đặt tay trên vô lăng), đây được xem là bước tiến quan trọng của Nissan trong việc phát triển công nghệ lái xe tự động, củng cố vị thế của hãng trong cuộc đua xe thông minh toàn cầu.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Intersting Engineering