Tin nóng công nghệ 19/9: Nvidia đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, thay đổi cuộc chơi chip Mỹ

VietTimes - Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng mô-đun trạm vũ trụ trong 5 năm, Microsoft xây dựng “nhà máy AI” khổng lồ tại Wisconsin, Rosatom ra mắt nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Động thái bất ngờ: Nvidia đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, thay đổi cuộc chơi chip Mỹ

Nvidia đầu tư 5 tỷ USD vào Intel. Ảnh: Nikkei Asia.



Nvidia, gã khổng lồ dẫn đầu ngành chip AI, vừa tuyên bố sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, một động thái chưa từng có tiền lệ nhằm vực dậy đối thủ đang gặp khó khăn. Khoản đầu tư này sẽ đưa Nvidia trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel, nắm giữ khoảng 4% cổ phần.

Sự hợp tác này không chỉ bao gồm khoản đầu tư mà còn là kế hoạch cùng phát triển chip PC và chip trung tâm dữ liệu. Đây là một tin tức lớn cho Intel, khi cổ phiếu của họ đã tăng vọt 23% sau thông báo.

Thỏa thuận được xem là một bước ngoặt lớn, giúp Intel từ vị thế tụt hậu trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái AI. Nó cũng tạo ra thách thức lớn cho các đối thủ như TSMC và AMD.

2. Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng mô-đun trạm vũ trụ trong 5 năm

John Lee, phó giám đốc Cục Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, đang tìm cách đưa Hàn Quốc trở thành một thế lực lớn hơn trong ngành công nghiệp vũ trụ. Ảnh: Nikkei Asia.

John Lee, một cựu quan chức cấp cao của NASA với gần ba thập kỷ kinh nghiệm, đã trở thành Phó Giám đốc Ban Sứ mệnh tại Cục Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA). Mặc dù ban đầu do dự, ông đã nhận lời mời để giúp Hàn Quốc xây dựng cơ quan vũ trụ riêng, với mục tiêu thách thức các cường quốc toàn cầu.

Ông Lee cho biết, do nguồn lực hạn chế, KASA sẽ tập trung vào các dự án nhỏ hơn, có rủi ro thấp. Một trong những mục tiêu táo bạo của ông là xây dựng một mô-đun trạm vũ trụ tự động không người lái trong vòng năm năm tới.

Dù phải đối mặt với thách thức về thiếu kinh nghiệm và thị trường nội địa, ông Lee tin tưởng vào thế hệ doanh nhân trẻ và sự tham gia của các tập đoàn lớn như Hanwha và Korean Air, hướng tới một mô hình nơi khu vực tư nhân đóng vai trò dẫn dắt.

3. Thỏa thuận TikTok tiến gần hiện thực

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Trung Quốc đã chấp thuận thoả thuận với TikTok. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ - Donald Trump vừa thông báo trên Fox News rằng Trung Quốc dường như đã chấp thuận thỏa thuận cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nước đạt được một thỏa thuận khung vào đầu tuần này.

Theo một bài xã luận trên truyền thông nhà nước Trung Quốc, Bắc Kinh gọi thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu TikTok sang Mỹ là một kết quả "đôi bên cùng có lợi". Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét việc xuất khẩu công nghệ và cấp phép sở hữu trí tuệ của ứng dụng.

4. Microsoft xây dựng “nhà máy AI” khổng lồ tại Wisconsin, dùng hàng trăm nghìn chip Nvidia

Ảnh chụp từ trên cao khuôn viên trung tâm dữ liệu AI mới của Microsoft tại Mt Pleasant, Wisconsin. Ảnh: Interesting Engineering.

Microsoft vừa công bố “nhà máy AI” lớn và tinh vi nhất của hãng tại Mt. Pleasant, Wisconsin. Cơ sở này, được đặt tên là Fairwater, là một trong những trung tâm dữ liệu đầu tiên được xây dựng riêng để xử lý các tác vụ AI, không giống như các trung tâm dữ liệu thông thường.

Fairwater được thiết kế như một “siêu máy tính AI khổng lồ”, chứa hàng trăm nghìn chip Nvidia GB200, được kết nối với nhau để đạt hiệu suất gấp 10 lần siêu máy tính nhanh nhất hiện nay.

Ngoài Wisconsin, Microsoft cũng có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu tương tự ở Na Uy và Vương quốc Anh. Dự án này thể hiện tham vọng của công ty trong việc dẫn đầu cuộc đua AI, đồng thời nhấn mạnh việc hợp tác chặt chẽ với Nvidia và nỗ lực sử dụng năng lượng tái tạo.

5. Rosatom ra mắt nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới, hướng tới chu trình nhiên liệu khép kín

Rosatom ra mắt nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới. Ảnh: Interesting Engineering.

Rosatom, tập đoàn hạt nhân quốc gia của Nga, vừa chế tạo và thử nghiệm thành công loại tổ hợp nhiên liệu hạt nhân mới mang tên OS-5. Loại nhiên liệu này được thiết kế cho các lò phản ứng neutron nhanh thế hệ thứ tư, sử dụng nhiên liệu uranium-plutonium nitride hỗn hợp (SNUPP) cùng với một lớp kim loại lỏng.

Sản phẩm này là một phần của dự án "Proryv" (Đột phá) của Rosatom, nhằm thiết lập công nghệ cho một chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín. Mục tiêu là tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng, giảm đáng kể chất thải phóng xạ và tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Loại nhiên liệu OS-5 này sẽ được thử nghiệm tại lò phản ứng BN-600 trước khi đưa vào sử dụng tại lò phản ứng BREST-OD-300. Thiết kế mới giúp giảm nhiệt độ hoạt động của nhiên liệu, tăng độ tin cậy và hiệu quả kinh tế.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interesting Engineering