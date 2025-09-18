Tin nóng công nghệ 18/9: Meta ra mắt kính thông minh Ray-Ban có màn hình, giá từ 799 USD

Meta ra mắt kính thông minh Ray-Ban có màn hình, giá từ 799 USD, Tencent phát hành trái phiếu tỷ USD, dồn lực đầu tư vào AI,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Tencent phát hành trái phiếu tỷ USD, dồn lực đầu tư vào AI



Tencent Holdings cho biết họ có kế hoạch dành hơn 10% doanh thu năm 2025 vào đầu tư liên quan đến AI. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn công nghệ Tencent Holdings vừa thông báo sẽ phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ (CNY) bên ngoài Trung Quốc lần đầu tiên, với mục tiêu huy động 9 tỷ CNY (1,3 tỷ USD) để đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đợt phát hành trái phiếu này sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 9, bao gồm ba kỳ hạn: 5 năm, 10 năm và 30 năm, với lãi suất cố định. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để phát triển AI, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hiện có và cung cấp dịch vụ AI cho khách hàng qua nền tảng đám mây.

Theo Tencent, công ty sẽ dành hơn 10% doanh thu năm nay cho các khoản đầu tư liên quan đến AI, bao gồm máy chủ và các mô hình ngôn ngữ lớn. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tencent trong việc cạnh tranh với các đối thủ trong cuộc đua AI toàn cầu.

2. In 3D "não thu nhỏ" để tạo ra AI tiết kiệm năng lượng

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Lehigh đang dẫn đầu một dự án đầy tham vọng nhằm nghiên cứu cách các mô hình não thu nhỏ (brain organoids) được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm có thể xử lý thông tin để thiết kế các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh và tiết kiệm năng lượng hơn.

Dự án này nhận được khoản tài trợ 2 triệu USD từ Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, hướng đến việc tái tạo lại khả năng tính toán hiệu quả đáng kinh ngạc của não người, vốn chỉ tiêu thụ năng lượng tương đương một bóng đèn.

Các nhà khoa học sẽ sử dụng kỹ thuật in 3D để sắp xếp các tế bào thần kinh trong organoid, mô phỏng cấu trúc của não người. Bằng cách phân tích cách các organoid này phản ứng với các tác vụ đơn giản, họ hy vọng sẽ khám phá ra bí mật của hiệu suất não bộ, từ đó tạo ra các thuật toán AI đột phá cho tương lai.

3. Meta ra mắt kính thông minh Ray-Ban có màn hình, giá từ 799 USD

Meta mới trong hội nghị Meta Connect thường niên tại trụ sở công ty ở Menlo Park, California. Ảnh: Reuters.

Meta Platforms vừa giới thiệu mẫu kính thông minh có màn hình hiển thị đầu tiên tại hội nghị thường niên Meta Connect. Mẫu kính Meta Ray-Ban Display này, với giá khởi điểm 799 USD, có một màn hình kỹ thuật số nhỏ ở tròng kính bên phải, dùng để hiển thị các thông báo cơ bản.

Ngoài ra, Meta cũng ra mắt một mẫu kính thông minh mới mang thương hiệu Oakley dành cho vận động viên, tích hợp với các nền tảng thể thao để cung cấp số liệu tập luyện theo thời gian thực. Hãng cũng nâng cấp dòng kính Ray-Ban hiện có, với camera và thời lượng pin tốt hơn.

Sự kiện này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Meta nhằm bứt tốc trong cuộc đua AI, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn về một thiết bị đeo cá nhân có khả năng tương tác với thế giới.

4. TikTok Shop tham vọng tăng trưởng gấp đôi tại Mỹ, bất chấp rủi ro bị cấm

TikTok đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động thương mại điện tử tại Mỹ. Ảnh: Nikkei Asia.

TikTok Shop, mảng thương mại điện tử của TikTok, đặt mục tiêu đầy tham vọng là tăng doanh thu gấp đôi tại Mỹ trong năm nay, bất chấp những bất ổn xung quanh tương lai của ứng dụng này.

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận khung với Trung Quốc, cho phép TikTok tiếp tục hoạt động và gia hạn thời hạn bán hoặc cấm đến ngày 16 tháng 12.

Bất chấp những thách thức như nguy cơ bị cấm và thay đổi chính sách thương mại, TikTok Shop vẫn là đội ngũ phát triển nhanh nhất trong công ty. Nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn tin tưởng vào nền tảng này, coi đây là kênh hiệu quả để tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, tương lai của thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc hai bên có thể giải quyết vấn đề sở hữu các thuật toán cốt lõi hay không.

5. Gần kề lệnh cấm, DJI chật vật tìm kiếm đánh giá an ninh từ chính phủ Mỹ

DJI rơi vào thế khó tại thị trường Mỹ. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhà sản xuất drone Trung Quốc DJI, hãng lớn nhất thế giới, đang gặp khó khăn trong việc xin đánh giá an ninh từ chính phủ Mỹ, một bước bắt buộc để tránh lệnh cấm có hiệu lực vào cuối năm nay.

DJI và một công ty drone Trung Quốc khác, Autel Robotics, phải hoàn thành cuộc kiểm tra của một cơ quan chính phủ Mỹ trước ngày 23 tháng 12 để tuân thủ luật ngân sách quốc phòng năm ngoái.

Theo ông Adam Welsh, trưởng bộ phận quan hệ chính phủ của DJI, công ty đã gửi thư và cố gắng sắp xếp các cuộc họp với năm cơ quan an ninh quốc gia nhưng chưa nhận được phản hồi nào đáng kể. Ông Welsh cho rằng sự chậm trễ này có thể do quá trình chuyển giao quyền lực của chính phủ mới.

Với hơn 80% thị phần tại Mỹ, DJI được sử dụng rộng rãi bởi các cơ quan cứu hộ, nhà làm phim và các ngành công nghiệp. Lệnh cấm này sẽ cản trở các sản phẩm mới của DJI tiếp cận thị trường Mỹ, làm thương hiệu này dần biến mất.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interesting Engineering