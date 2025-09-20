Tin nóng công nghệ 20/9: Nhật ra mắt "phòng thí nghiệm sống" cho công nghệ tương lai.

1. Toyota khai trương "thành phố tương lai" để thử nghiệm công nghệ đột phá

Thành phố Woven đang được xây dựng trên địa điểm của một nhà máy cũ gần núi Phú Sĩ. Ảnh: Nikkei Asia.

Sau nhiều năm xây dựng, Toyota Motor chính thức mở cửa Woven City, một thành phố nguyên mẫu được thiết kế để trở thành "phòng thí nghiệm sống" cho các công nghệ của tương lai.

Dự án nằm gần núi Phú Sĩ (Nhật Bản) có diện tích rộng lớn, sẽ là nơi thử nghiệm các công nghệ tiên tiến như ô tô tự lái, robot thu gom rác và hệ thống giao thông thông minh. Giai đoạn đầu, khoảng 360 người, chủ yếu là nhân viên của Toyota, sẽ trở thành cư dân.

Woven City là một nỗ lực hợp tác đa ngành, thu hút 18 đối tác từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Mục tiêu cuối cùng là mở rộng thành phố để có thể sinh sống cho hơn 2.000 người, biến nơi đây thành một hình mẫu cho cuộc sống đô thị thông minh trong tương lai.

2. Mạng lưới quy tắc AI toàn cầu tăng trưởng 30% trong 3 năm khi sự hợp tác bị đình trệ

Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc theo đuổi mục tiêu riêng của họ, bỏ lại phần còn lại của thế giới phía sau. Theo: Nikkei Asia.

Các chính sách về trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ trên toàn cầu, với hơn 1.300 quy định, hướng dẫn và chính sách được ghi nhận. Tình trạng này cho thấy các cường quốc như Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc đang đi theo con đường riêng thay vì hợp tác quốc tế.

Các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là các thành viên G7, đang dẫn đầu trong việc ban hành quy định, chiếm khoảng 30% tổng số chính sách AI trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự chia rẽ và cạnh tranh giữa Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đã cản trở hợp tác.

Trong khi Mỹ ưu tiên sự đổi mới và "thống trị toàn cầu", EU lại tập trung vào các quy định nghiêm ngặt để quản lý rủi ro. Trung Quốc thì tự xây dựng các mô hình AI và quy định riêng, sẵn sàng cạnh tranh với phương Tây trong việc "viết luật chơi". Sự thiếu hợp tác này đặt ra rủi ro về an toàn và đạo đức, đặc biệt khi AI được ứng dụng vào vũ khí và tấn công mạng.

3. Xiaomi khắc phục lỗi an toàn cho hơn 115.000 xe SU7

Xiaomi cho biết vào ngày 19 tháng 9 rằng họ sẽ phát hành bản cập nhật qua mạng cho mẫu SU7 của mình để khắc phục sự cố an toàn tiềm ẩn. Ảnh: Nikkei Asia.

Hơn 115.000 xe sedan điện SU7 của Xiaomi sẽ nhận bản cập nhật phần mềm để khắc phục các lỗi an toàn tiềm ẩn liên quan đến tính năng trợ lái. Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết đây là lần thứ hai mẫu xe này phải triệu hồi để cập nhật phần mềm kể từ khi ra mắt.

Theo quy định, các bản cập nhật qua mạng (OTA) liên quan đến tính năng tự lái cần được phê duyệt để đảm bảo an toàn. Cụ thể, lỗi được phát hiện trên SU7 là thiếu cảnh báo sớm hoặc hiệu suất kém trong một số tình huống đặc biệt. Sự việc này diễn ra sau một vụ tai nạn chết người vào tháng 3, làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của hệ thống lái xe tự động cấp độ 2 và thúc đẩy Trung Quốc ban hành các tiêu chuẩn an toàn mới, dự kiến có hiệu lực từ năm 2027.

4. EU tiến một bước tới đồng euro kỹ thuật số, hướng tới đối trọng với Visa và Mastercard

EU đang hướng tới đồng Euro kỹ thuật số. Ảnh: Reuters.

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận về lộ trình ra mắt đồng euro kỹ thuật số, một giải pháp được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng với các hệ thống thanh toán của Mỹ như Visa và Mastercard.

Dự án này, được Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hậu thuẫn, nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào các công nghệ tài chính nước ngoài. Dù vấp phải nhiều tranh cãi về quyền riêng tư và tác động đến các ngân hàng, thỏa thuận mới nhất cho thấy một bước tiến lớn.

Các bộ trưởng và ECB sẽ cùng nhau thảo luận về các bước đi tiếp theo, bao gồm cả việc đặt ra giới hạn nắm giữ tiền tệ kỹ thuật số cho mỗi người dân, nhằm xoa dịu lo ngại về việc người dân sẽ rút tiền hàng loạt khỏi ngân hàng.

5. Meta đàm phán hợp đồng điện toán đám mây trị giá 20 tỷ USD với Oracle

Oracle liên tục đạt được những bản hợp đồng "béo bở". Ảnh: Reuters.

Oracle đang trong quá trình đàm phán với Meta Platforms về một thỏa thuận điện toán đám mây trị giá khoảng 20 tỷ USD. Theo nguồn tin thân cận của Reuters, hợp đồng nhiều năm này nhằm cung cấp cho Meta sức mạnh tính toán cần thiết để đào tạo và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

Động thái này cho thấy Meta đang nỗ lực đa dạng hóa nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đảm bảo có đủ nguồn lực cho cuộc đua AI đầy khốc liệt.

Thỏa thuận tiềm năng này diễn ra chỉ một tuần sau khi Oracle ký hợp đồng kỷ lục trị giá 300 tỷ USD với OpenAI. Điều này khẳng định vị thế ngày càng lớn của Oracle trong việc cung cấp hạ tầng đám mây cho các công ty công nghệ hàng đầu, nhờ vào các hợp đồng lớn và mối quan hệ hợp tác với Amazon, Alphabet và Microsoft.

Theo Reuters, Nikkei Asia