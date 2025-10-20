Tin nóng công nghệ 20/10: Chery trình làng pin xe điện chạy 1.300 km

Chery trình làng pin xe điện có thể đi 1.300 km/lần sạc; Nvidia, TSMC bắt đầu sản xuất chip AI Blackwell 'Made in USA' đầu tiên tại Arizona;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Chery trình làng pin xe điện có thể đi 1.300 km

Gian hàng của Chery ở 1 buổi triển lãm tại Farnkfurt. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc Chery vừa công bố nguyên mẫu mô-đun pin thể rắn với mật độ năng lượng kỷ lục 600Wh/kg. Mật độ này gần gấp đôi hiệu suất của pin lithium-ion lỏng tốt nhất hiện nay, cho phép xe điện đi được quãng đường lên tới 1.300 km chỉ với một lần sạc.

Loại pin mới này sử dụng chất điện phân rắn trùng hợp tại chỗ và cực âm giàu mangan lithium, giúp cải thiện đáng kể khả năng lưu trữ năng lượng và độ an toàn.

Chery đặt mục tiêu sản xuất thử nghiệm vào năm 2026 và sản xuất hàng loạt vào năm 2027. Nếu thành công, Chery sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô đầu tiên thương mại hóa pin thể rắn năng lượng cao, có khả năng định nghĩa lại hiệu suất xe điện và củng cố vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong công nghệ pin thế hệ tiếp theo.

2. Trung Quốc tố Mỹ đánh cắp bí mật, xâm nhập Trung tâm thời gian quốc gia

Trung Quốc tố Mỹ đánh cắp bí mật quốc gia. Ảnh: Reuters.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc vừa đưa ra cáo buộc gay gắt, cho rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tiến hành một chiến dịch tấn công mạng kéo dài nhằm vào Trung tâm Dịch vụ Thời gian Quốc gia.

Theo tuyên bố trên WeChat, Trung Quốc đã tìm thấy bằng chứng cho thấy dữ liệu và thông tin đăng nhập bị đánh cắp từ năm 2022, được sử dụng để do thám thiết bị di động của nhân viên và hệ thống mạng của trung tâm. Cơ quan tình báo Mỹ được cho là đã khai thác lỗ hổng trong dịch vụ nhắn tin của một thương hiệu điện thoại nước ngoài để truy cập thiết bị của nhân viên.

Trung Quốc cảnh báo rằng các hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể làm gián đoạn các mạng lưới truyền thông, hệ thống tài chính, nguồn cung cấp điện và tiêu chuẩn giờ quốc tế. Cáo buộc mới nhất này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nước đang leo thang.

3. Trung Quốc tăng ngân sách nghiên cứu khoa học, tham vọng dẫn đầu công nghệ và giành giải Nobel

Trung Quốc dự kiến sẽ tăng đáng kể ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 sắp tới, nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ cao quan trọng như AI, robotics và thám hiểm không gian.

Quyết định này sẽ được thảo luận tại phiên toàn thể Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sắp tới. Mục tiêu là tăng cường năng lực đổi mới giai đoạn đầu, nơi Trung Quốc hiện đang chi tiêu thấp hơn nhiều so với Mỹ và Nhật Bản.

Chính quyền trung ương sẽ chi trả phần lớn khoản tăng ngân sách, sau khi đã tăng ngân sách khoa học và công nghệ 10% trong năm 2025. Động thái này nhằm đối phó với sự cạnh tranh chiến lược từ Mỹ và nuôi dưỡng tham vọng giành được nhiều giải Nobel hơn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ toàn cầu.

4. Nvidia, TSMC bắt đầu sản xuất chip AI Blackwell 'Made in USA' đầu tiên tại Arizona

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, ở giữa bên phải, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình sản xuất Blackwell tại cơ sở Arizona của TSMC. Ảnh: Nikkei Asia.

Nvidia đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip AI Blackwell tiên tiến nhất tại Mỹ, hợp tác với đối tác chủ chốt là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực đưa sản xuất chip thiết yếu về nội địa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

CEO Nvidia, Jensen Huang, công bố tin này sau khi tham quan cơ sở sản xuất tiên tiến của TSMC ở Arizona. Ông Huang khẳng định đây là "thời khắc lịch sử" khi con chip quan trọng nhất thế giới được sản xuất tại Mỹ bởi nhà máy đúc chip hiện đại nhất.

Nhà máy Arizona của TSMC, cơ sở tiên tiến nhất ngoài Đài Loan, đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2024. Việc sản xuất thành công chip Blackwell, cùng với việc TSMC đẩy nhanh kế hoạch sản xuất chip 2-nanomet, đã giúp củng cố vị thế của Mỹ trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và đáp ứng nhu cầu chip AI đang bùng nổ.

5. ByteDance âm thầm đẩy mạnh Chatbot AI "Cici" ra toàn cầu

Ứng dụng Chatbot AI của ByteDance. Ảnh: Wired

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang âm thầm đẩy mạnh ứng dụng chatbot AI toàn cầu có tên Cici, đối trọng với chatbot nội địa phổ biến Doubao (với hơn 157 triệu người dùng hàng tháng tại Trung Quốc).

Mặc dù không công khai mối liên hệ với ByteDance, Cici đang được tiếp thị rầm rộ tại các thị trường như Anh, Mexico và nhiều nước Đông Nam Á. Meta’s Ad Library cho thấy Cici đang chạy hàng trăm quảng cáo ở Mexico, nhấn mạnh khả năng giải toán và các tính năng miễn phí.

Nhờ chiến lược tiếp thị mạnh mẽ, Cici đã lọt vào top 20 ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên Google Play Store ở nhiều quốc gia trong ba tháng qua. Tuy nhiên, thay vì sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn độc quyền, Cici đang dựa vào công nghệ từ OpenAI's GPT và Google's Gemini để tạo văn bản, cho thấy nỗ lực của ByteDance nhằm giành thị phần trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngoài Trung Quốc.