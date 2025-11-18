Tin nóng công nghệ 18/11: Gay cấn giải đua xe không người lái đầu tiên trên thế giới

Microsoft sửa lỗi kéo dài nhiều năm trên Windows 11; Giải đua xe không người lái đầu tiên trên thế giới tại Abu Dhabi;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Microsoft sửa lỗi kéo dài nhiều năm trên Windows 11

Microsoft sửa lỗi kéo dài nhiều năm trên Windows 11. Ảnh: BGR.

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật mới cho Windows 11, cuối cùng đã khắc phục lỗi "Cập nhật và Tắt máy" gây khó chịu, vốn đã tồn tại trên các máy tính Windows kể từ phiên bản Windows 10. Lỗi này khiến máy tính tự khởi động lại sau khi hoàn tất quá trình cập nhật, mặc dù người dùng đã chọn tùy chọn tắt máy.

Microsoft cho biết họ đã khắc phục nguyên nhân cơ bản khiến PC không tắt máy theo lệnh sau khi cập nhật. Lỗi dai dẳng này đặc biệt gây rắc rối cho người dùng laptop, khiến pin có thể bị cạn kiệt nếu máy không tắt theo hướng dẫn và hoạt động trong nhiều giờ. Bản cập nhật này cũng đi kèm với nhiều bản sửa lỗi quan trọng khác, bao gồm cả lỗi màn hình xanh, lỗi Bluetooth và các vấn đề về hiển thị màu đỏ trên video.

2. Giải đua xe không người lái đầu tiên trên thế giới tại Abu Dhabi

Những chiếc xe không người lái vận hành với tốc độ 250 km/h. Ảnh: Interesting Engineering.

Giải Đua xe Tự lái Abu Dhabi (A2RL) vừa tổ chức Chung kết Grand Final lịch sử tại Trường đua Yas Marina, nơi 6 chiếc xe đua không người lái hoàn toàn đã cạnh tranh trực tiếp. Đây được coi là cột mốc quan trọng cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Đội TUM của Đức đã giành chức vô địch sau một cuộc đua đầy kịch tính. Ban đầu, xe của đội Unimore (Ý) đã vượt lên dẫn trước với tốc độ tự lái cực nhanh, liên tục vượt quá 250 km/h.

Tuy nhiên, cuộc đua thay đổi cục diện ở giữa chặng khi xe của Unimore va chạm với một xe khác khi đang cố gắng vượt qua, khiến TUM giành lại vị trí dẫn đầu và bảo toàn chiến thắng.

Sự kiện A2RL này được ví như một bước thử nghiệm giúp thúc đẩy tương lai của các hệ thống tự hành và củng cố niềm tin công chúng vào công nghệ robot tốc độ cao.

3. Tesla và Mercedes-Benz được phê duyệt dịch vụ AI tại Trung Quốc

Tesla và Mercedes-Benz đã trở thành những công ty nước ngoài đầu tiên được đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc. Các cơ quan quản lý không gian mạng đã chấp thuận đơn đăng ký trợ lý AI của hai nhà sản xuất ô tô lớn này. Volvo Car, thuộc sở hữu phần lớn của tập đoàn Geely Trung Quốc, cũng lọt vào danh sách.

Theo cơ quan quản lý, dịch vụ AI của Tesla và Volvo sẽ được dùng để xử lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng. Trong khi đó, công nghệ AI của Mercedes-Benz sẽ được tích hợp trực tiếp vào xe điện để cho phép tương tác bằng giọng nói và hệ thống điều khiển ghế lái.

Đáng chú ý, Mercedes đang sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn do ByteDance (công ty mẹ TikTok) phát triển cho dịch vụ AI của mình. Động thái này cho thấy sự cởi mở của Trung Quốc trong việc phát triển AI, dù vẫn duy trì quyền kiểm soát công nghệ chiến lược này.

4. Apple chuẩn bị ra mắt iPhone gập

iPhone Air 2 sẽ không được ra mắt vào năm sau. Ảnh: BGR.

Các báo cáo gần đây, bao gồm cả từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, xác nhận mẫu điện thoại siêu mỏng thế hệ thứ hai của Apple là iPhone Air 2 sẽ không được ra mắt vào tháng 9 năm 2026 như tin đồn. Tuy nhiên, Gurman cho biết Apple chưa từng lên kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại này theo lịch trình hàng năm.

iPhone Air đời đầu được Apple tạo ra như một phép thử công nghệ nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt iPhone gập vào năm tới. iPhone gập sẽ sử dụng nhiều vật liệu, kỹ thuật thu nhỏ và tối ưu hóa phần mềm tương tự như iPhone Air.

iPhone Air 2 hiện đang được phát triển và có thể ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Nâng cấp lớn nhất của mẫu máy này sẽ là chip 2nm mới, nhằm cải thiện thời lượng pin—điểm yếu lớn nhất của thế hệ đầu tiên.

5. Trung Quốc đổ bộ thị trường ô tô điện Nam Mỹ

Xe điện Trung Quốc đỗ tại cảng Chancay. Ảnh: Reuters..

Thị trường xe điện (EV) Peru đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Geely và GWM với giá chỉ bằng khoảng 60% so với Tesla. Sự xuất hiện của EV Trung Quốc đang thúc đẩy doanh số bán xe hybrid và điện tại Peru tăng kỷ lục 44% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc cảng Chancay, do Trung Quốc xây dựng ở phía bắc Lima, được mở cửa vào năm ngoái, giúp giảm một nửa thời gian vận chuyển qua Thái Bình Dương. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất Trung Quốc đối với rào cản thương mại ngày càng tăng ở Mỹ và châu Âu.

BYD, công ty dẫn đầu doanh số EV ở nhiều nước Mỹ Latinh, đang có kế hoạch mở đại lý thứ tư tại Lima. Xu hướng này cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng đáng kể trên khắp Nam Mỹ.

Theo Nikkei Asia, BGR, Reuters, Intersting Engineering