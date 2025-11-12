Tin nóng công nghệ 12/11: Ca phẫu thuật đột quỵ xuyên Đại Tây Dương bằng robot lần đầu thành công

1. Ca phẫu thuật đột quỵ bằng robot xuyên Đại Tây Dương lần đầu tiên thành công

Một chuyên gia được đào tạo với công nghệ mới. Ảnh: Interesting Engineering.

Một bước đột phá lịch sử vừa được ghi nhận, đưa việc điều trị đột quỵ từ xa đến gần thực tế hơn bao giờ hết. Sau khi Giáo sư Iris Grunwald thực hiện ca lấy huyết khối từ xa đầu tiên trên thế giới tại Dundee (Scotland), một cột mốc khác cũng đã diễn ra khi Tiến sĩ Ricardo Hanel đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy huyết khối xuyên Đại Tây Dương từ Florida (Mỹ).

Thành công này dựa trên nền tảng robot Sentante của Lithuania. Hệ thống này không chỉ sao chép chuyển động của bác sĩ mà còn truyền phản hồi lực chân thực đến đầu ngón tay phẫu thuật viên.

Sự kiện này mở ra hy vọng lớn trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ can thiệp thần kinh. Với độ trễ chỉ 120 mili giây, robot Sentante cho phép các chuyên gia điều trị kịp thời, cứu sống mô não quý giá cho những bệnh nhân ở xa.

2. Các nhà khoa học Hồng Kông nhắm đến tăng hiệu suất pin năng lượng mặt trời lên 40%

Pin mặt trời. Ảnh: Interesting Engineering.

Một nhóm kỹ sư tại Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU), Trung Quốc, vừa báo cáo tiến bộ trong việc phát triển pin mặt trời Tandem Perovskite/Silicon (TSCs). Mục tiêu của họ là nâng hiệu suất chuyển đổi năng lượng từ khoảng 34% hiện tại lên gần 40%, vượt xa pin silicon truyền thống.

Công nghệ TSCs đầy hứa hẹn này vẫn đang đối mặt với các thách thức lớn về độ bền và khả năng mở rộng quy mô thương mại. Vật liệu Perovskite đặc biệt dễ bị suy giảm chất lượng do độ ẩm, oxy và tia UV.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Li Gang và Giáo sư Yang Guang dẫn đầu đề xuất các thử nghiệm độ bền tăng tốc và đảm bảo quy trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp. Nếu thành công, việc đạt hiệu suất 40% sẽ giúp pin TSCs trở thành nền tảng quan trọng cho các hệ thống năng lượng sạch trong tương lai, hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon của Trung Quốc.

3. Google cam kết đầu tư "khủng" 5 tỷ Euro vào Đức nhằm mở rộng trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI

Google cam kết đầu tư "khủng" 5 tỷ Euro vào Đức. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) sẽ đầu tư khoảng 5 tỷ euro (tương đương 5,8 tỷ USD) vào Đức nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng và năng lực trung tâm dữ liệu tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Nguồn tin thân cận tiết lộ khoản đầu tư lớn này là một phần trong chiến lược đẩy mạnh công nghệ tại khu vực.

Kế hoạch này bao gồm việc xây dựng một trung tâm dữ liệu mới tại Dietzenbach, gần Frankfurt, và mở rộng cơ sở hiện có của Google tại thành phố Hanau.

Khoản đầu tư này củng cố cam kết của Google trong việc giải quyết các vấn đề tương lai của Đức thông qua đổi mới, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi trung hòa khí hậu. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil dự kiến sẽ tham gia họp báo vào chiều thứ Ba để công bố chi tiết về dự án quan trọng này.

4. SoftBank bán sạch cổ phần Nvidia lấy 5,83 tỷ USD

Giám đốc điều hành SoftBank Masayoshi Son và giám đốc OpenAI Sam Altman. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn SoftBank Nhật Bản vừa tiết lộ đã bán toàn bộ cổ phần tại nhà sản xuất chip Nvidia trong tháng 10, thu về 5,83 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận nửa đầu năm của SoftBank tăng gần gấp ba lần nhờ vào khoản đầu tư vào công ty dẫn đầu lĩnh vực AI là OpenAI.

Giám đốc tài chính Yoshimitsu Goto cho biết việc bán cổ phần Nvidia nằm trong chu kỳ "thoái vốn và tái đầu tư" liên tục của công ty. Ông khẳng định khoản tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho các khoản đầu tư "đáng kể" vào OpenAI.

SoftBank đã liên tiếp đầu tư vào OpenAI từ tháng 9 và dự kiến hoàn tất khoản tài trợ mới lên tới 30 tỷ USD vào cuối năm nay. Mặc dù lợi nhuận tăng vọt, các giao dịch AI tích cực của SoftBank vẫn gây lo ngại về nguy cơ bong bóng công nghệ, nhưng ban lãnh đạo khẳng định việc không đầu tư rủi ro hơn là đầu tư quá mức.

5. Moonshot của Trung Quốc tuyên bố sẽ xây dựng các mô hình có ít chip AI cao cấp

Theo một giám đốc điều hành của Moonshot AI, Kimi K2 Thinking được đào tạo trên bộ xử lý đồ họa H800 cũ của Nvidia. Ảnh: Shutterstock.

Moonshot AI, công ty khởi nghiệp trí tuệ Nhân tạo (AI) có trụ sở tại Bắc Kinh, tiếp tục phát triển các mô hình AI tiên tiến bằng cách sử dụng ít bộ xử lý đồ họa (GPU) cao cấp hơn so với các đối thủ Mỹ. Một đại diện của công ty trên Reddit xác nhận Moonshot AI bị "áp đảo về số lượng GPU cao cấp" so với các công ty Mỹ.

Đáng chú ý, mô hình lập luận mới Kimi K2 Thinking của họ đã được đào tạo bằng chip Nvidia H800 thế hệ cũ, dòng chip bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc từ cuối năm 2023. Điều này cho thấy các công ty AI Trung Quốc đang tối ưu hóa triệt để các nguồn tài nguyên sẵn có trong nước để tạo ra các mô hình dẫn đầu.

Việc ra mắt Kimi K2 Thinking đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới trong ngành AI toàn cầu, đồng thời đặt ra câu hỏi về chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hơn 1.4 nghìn tỷ USD của OpenAI và CEO Sam Altman.

Theo Reuters, Interesting Engineering, SCMP, Nikkei Asia