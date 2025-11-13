Tin nóng công nghệ 13/11: Trung Quốc siết chặt quy định về hình ảnh và video AI

VietTimes - ByteDance ra mắt công cụ lập trình AI siêu rẻ; Thụy Sĩ phát triển Robot tự động tái chế pin EV giúp khép kín vòng đời pin bền vững; Trung Quốc siết chặt quy định về hình ảnh và video AI... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Thụy Sĩ phát triển robot tự động tái chế pin EV giúp khép kín vòng đời pin bền vững

Thụy Sĩ phát triển robot tự động tái chế pin EV. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu ở Thụy Sĩ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy giao thông tuần hoàn bằng cách phát triển một hệ thống robot giúp kéo dài tuổi thọ của pin xe điện (EV). Dự án CircuBAT, do Đại học Khoa học Ứng dụng Bern dẫn đầu, đã khép kín vòng lặp giữa sản xuất, sử dụng và tái chế pin lithium-ion (Li-ion).

Trong bốn năm qua, các nhà khoa học đã thiết kế các robot có khả năng tháo dỡ, phân loại và tái chế pin đã qua sử dụng một cách an toàn và tự động, quy trình trước đây vốn tốn nhiều công sức và nguy hiểm.

Hệ thống robot này, được phát triển tại Trung tâm Công nghệ Pin Thụy Sĩ, sử dụng thao tác chính xác để thu hồi nguyên liệu thô chất lượng cao. Dự án cũng phát triển một "hệ thống chuyên gia pin" giúp xác định các cell pin có thể được sửa chữa hoặc tái sử dụng làm hệ thống lưu trữ năng lượng cố định.

2. ByteDance ra mắt công cụ lập trình AI siêu rẻ

ByteDance đang đẩy mạnh phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: SCMP.

Volcano Engine, đơn vị điện toán đám mây của ByteDance (công ty mẹ TikTok), vừa tung ra mô hình hỗ trợ lập trình AI mới có tên Doubao-Seed-Code với mức giá siêu cạnh tranh: chỉ 9,9 nhân dân tệ (khoảng 1,3 USD) cho tháng đăng ký đầu tiên. Mức phí tiêu chuẩn sau đó là 40 nhân dân tệ/tháng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường công cụ phát triển AI đang bùng nổ tại Trung Quốc. ByteDance đang tăng tốc đầu tư vào AI, với lượng người dùng chatbot Doubao của hãng đã tăng gấp đôi trong sáu tháng qua, theo tiết lộ từ chủ tịch Volcano Engine, Tan Dai.

Việc giảm giá mạnh mẽ, được công bố vào dịp lễ hội mua sắm Ngày Độc thân 11/11, nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng trong việc áp dụng AI của người tiêu dùng Trung Quốc và củng cố vị thế của ByteDance trong số các công ty AI hàng đầu thế giới.

3. Nhật mở rộng vùng cấm bay drone quanh cơ sở trọng yếu lên 1.000 mét

Máy bay không người lái hiện có tốc độ khoảng từ 50 km/h lên đến 75 km/h. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhật Bản đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể các khu vực cấm hoạt động của máy bay không người lái (drone) nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố ngày càng tinh vi. Theo luật hiện hành, drone bị cấm hoạt động trong phạm vi 300 mét quanh các cơ sở quốc gia quan trọng; đề xuất mới sẽ mở rộng khu vực cấm này lên 1.000 mét.

Việc mở rộng là cần thiết do tốc độ của các drone dân sự hiện nay đã tăng từ 50 km/h lên đến 75 km/h, làm giảm thời gian phản ứng nếu phát hiện mối đe dọa.

Luật cũng sẽ áp dụng quy tắc cấm bay cho các địa điểm có sự hiện diện của Thiên hoàng hoặc Thủ tướng theo thời gian thực. Các hình phạt cho hành vi vi phạm cũng dự kiến sẽ nghiêm khắc hơn.

4. Foxconn báo lãi kỷ lục dự kiến còn tăng mạnh vào năm 2026

Foxconn lạc quan về nhu cầu máy chủ AI cũng như phân khúc điện tử tiêu dùng vào năm 2026. Ảnh: Nikkei Asia.

Foxconn, nhà cung cấp linh kiện chủ chốt cho Nvidia và Apple, vừa công bố mức lợi nhuận ròng 57,67 tỷ Đài tệ (1,86 tỷ USD) trong quý 3, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch kiêm CEO Young Liu bày tỏ sự "lạc quan" về năm 2026, nhấn mạnh máy chủ AI sẽ là động lực tăng trưởng chính. Foxconn dự báo khối lượng xuất xưởng máy chủ AI năm tới sẽ tăng ít nhất gấp đôi so với năm nay.

Ông Liu cho biết thêm, tổng doanh thu năm 2025 được nâng ước tính do nhu cầu thiết bị điện tử tiêu dùng phục hồi mạnh mẽ. Foxconn có kế hoạch tăng chi tiêu vốn thêm 20% lên hơn 160 tỷ Đài tệ trong năm 2025 để trở thành nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu AI trọn gói, bất chấp những rủi ro về địa chính trị và tỷ giá hối đoái.

5. Trung Quốc siết chặt quy định về hình ảnh và video AI

Một chương trình tin tức ở Trung Quốc đưa tin rằng hình ảnh lan truyền về một em bé sống sót sau trận động đất thực chất là do AI tạo ra. Ảnh: Nikkei Asia.

Trung Quốc đang siết chặt quy định đối với các hình ảnh và video độc hại được tạo ra bằng AI tạo sinh (Generative AI), nhằm ứng phó với sự gia tăng nội dung giả mạo trên mạng xã hội.

Luật An toàn Internet sửa đổi, có hiệu lực từ tháng 1 năm sau, sẽ bổ sung các quy định về quản lý rủi ro và giám sát an toàn AI. Động thái này nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch gây bất ổn xã hội hoặc bôi nhọ chính quyền, đặc biệt là sau các sự cố như hình ảnh động đất giả mạo lan truyền trên mạng.

Chính quyền đang tăng cường xử lý, công khai các vụ việc sử dụng nội dung giả mạo như hình ảnh bắt cóc giả. Với hơn 515 triệu người dùng AI tạo sinh tính đến tháng 6, Bắc Kinh buộc các nhà cung cấp dịch vụ AI phải dán nhãn nhận diện nội dung do AI tạo ra.