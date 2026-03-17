Tin nóng công nghệ 17/3: Thụy Sĩ đột phá với chip cảm biến 4D siêu nhỏ

VietTimes – Thụy Sĩ đột phá chip cảm biến 4D; Nvidia ra mắt kiến trúc Vera Rubin; Uber bắt tay làm taxi tự hành… là những tin nóng công nghệ ngày 17/3.

1. Liên minh bán dẫn châu Âu và Nvidia tham vọng thống trị thị trường robot hình người

Châu Âu hợp tác cùng Nvidia sản xuất robot hình người. Ảnh: Reuters.

Ba gã khổng lồ chip châu Âu gồm Infineon, NXP và STMicroelectronics vừa công bố hợp tác chiến lược với Nvidia nhằm cung cấp linh kiện cho robot nhân hình.

Trong khi Nvidia đảm nhận vai trò bộ não với chip xử lý trung tâm Jetson Thor, các đối tác châu Âu sẽ cung cấp hệ thống giác quan và vận động gồm cảm biến, bộ điều khiển chuyển động và quản lý năng lượng.

Việc tận dụng kinh nghiệm từ ngành chip ô tô giúp các hãng này nhanh chóng thích nghi với yêu cầu khắt khe của robot hiện đại.

Hiện nay, nền tảng của Nvidia đã chiếm ưu thế trong hơn 80% robot nhân hình trên toàn cầu. Với dự báo hơn 50.000 đơn vị được tiêu thụ trong năm nay, các bên đang nỗ lực tối ưu hóa khả năng truyền thông nội bộ và mô phỏng kỹ thuật số để chiếm lĩnh thị trường tiềm năng này. Sự kết hợp giữa năng lực xử lý đỉnh cao và linh kiện công nghiệp tin cậy hứa hẹn tạo nên những bước đột phá cho kỷ nguyên robot mới.

2. Uber bắt tay Nvidia triển khai đội xe taxi tự hành quy mô toàn cầu từ năm 2027

Uber và Nvidia lên kế hoạch triển khai xe taxi tự lái tại 28 thành phố. Ảnh: Interesting Engineering.

Uber và Nvidia vừa công bố kế hoạch triển khai đội xe taxi tự hành sử dụng phần mềm lái xe thông minh trên mạng lưới gọi xe trực tuyến. Dự án sẽ khởi động tại Los Angeles và San Francisco vào năm 2027 trước khi mở rộng ra 28 thành phố trên toàn thế giới vào năm 2028.

Các phương tiện sẽ vận hành trên nền tảng DRIVE Hyperion kết hợp cùng mô hình trí tuệ nhân tạo Alpamayo để xử lý những tình huống giao thông phức tạp.

Thay vì tự phát triển công nghệ riêng, Uber chọn chiến lược hợp tác với các ông lớn như Nvidia hay Lucid Group để xây dựng hệ sinh thái đa dạng.

Cuộc đua thương mại hóa dịch vụ vận chuyển không người lái đang ngày càng khốc liệt khi Waymo của Alphabet vẫn dẫn đầu thị trường và Tesla đang tận dụng quy mô sản xuất khổng lồ để cạnh tranh.

Việc mở rộng sang châu Âu, Australia và châu Á cho thấy tham vọng của Uber trong việc định hình lại tương lai của ngành vận tải di động toàn cầu.

3. Nvidia trình làng kiến trúc Vera Rubin thúc đẩy kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tác nhân

Nvidia thúc đẩy kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tác nhân. Ảnh: Interesting Engineering.

Nvidia vừa ra mắt hệ thống hạ tầng mới tập trung vào bộ vi xử lý Vera và nền tảng Vera Rubin nhằm tối ưu hóa các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Chip Vera sở hữu 88 lõi Olympus tùy chỉnh, mang lại hiệu suất cao gấp đôi và tốc độ nhanh hơn 50% so với các dòng CPU truyền thống.

Thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ, bộ vi xử lý này giờ đây trở thành hạt nhân điều phối các tác nhân phần mềm có khả năng tự lập kế hoạch và thực thi mã nguồn.

Được biết, một server đơn chứa 256 chip Vera có thể hỗ trợ cùng lúc hơn 22.500 môi trường giả lập để huấn luyện mô hình.

CEO Jensen Huang khẳng định đây là bước ngoặt quan trọng khi hạ tầng này biến các trung tâm dữ liệu thành những nhà máy sản xuất trí tuệ thực thụ.

Các đối tác lớn như Meta và Dell dự kiến sẽ bắt đầu triển khai hệ thống này vào cuối năm nay, thậm chí mở rộng phạm vi ứng dụng lên các trạm dữ liệu ngoài không gian vũ trụ.

4. Samsung dừng bán điện thoại gập ba Galaxy Z TriFold sau thời gian ngắn ra mắt

Mẫu máy Galaxy Z TriFold. Ảnh: Interesting Engineering.

Samsung Electronics vừa thông báo kế hoạch ngừng kinh doanh mẫu điện thoại gập ba Galaxy Z TriFold tại thị trường Hàn Quốc từ ngày 17 tháng 3.

Tại Mỹ, thiết bị này sẽ tiếp tục được mở bán cho đến khi hết lượng hàng tồn kho hiện tại.

Dù gây tiếng vang lớn với thiết kế ba màn hình độc đáo và giá bán lên tới 2.899 USD, dòng máy này thực chất chỉ là một thử nghiệm công nghệ thay vì sản phẩm sản xuất đại trà.

Theo báo cáo, mỗi đợt hàng chỉ đạt khoảng 3.000 đơn vị và đều cháy hàng chỉ trong vài phút. Chi phí sản xuất quá cao cùng sự phức tạp của hệ thống bản lề khiến biên lợi nhuận bị thắt chặt, khiến Samsung khó duy trì việc kinh doanh lâu dài. Thay vì tập trung doanh số, dự án giúp hãng thu thập phản hồi thực tế từ người dùng để hoàn thiện các thế hệ điện thoại gập tương lai.

5. Thụy Sĩ đột phá với chip cảm biến 4D siêu nhỏ theo dõi vận tốc thời gian thực

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một cảm biến hình ảnh 4D mới trên một chip silicon duy nhất, khắc phục được những hạn chế của các cảm biến 3D tiêu chuẩn. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Pointcloud GmbH ở Zürich, Thụy Sĩ vừa tích hợp thành công công nghệ cảm biến 4D tiên tiến lên một chip silicon duy nhất.

Thiết bị sử dụng hệ thống radar laser quang học liên tục thay vì các xung ánh sáng truyền thống vốn cồng kềnh. Với lưới hơn 60.000 điểm ảnh, con chip có khả năng lập bản đồ không gian ba chiều đồng thời đo lường chính xác vận tốc tức thời của mọi vật thể di chuyển.

Mỗi điểm ảnh trên mảng quang học này đóng vai trò kép khi vừa phát vừa thu nhận ánh sáng laser thông qua hệ thống chuyển mạch tích hợp. Trong các thử nghiệm, cảm biến đã tái tạo thành công bản đồ kỹ thuật số độ phân giải cao ở khoảng cách 65 mét và đo được tốc độ của đĩa quay. Đột phá này mở ra cơ hội sản xuất hàng loạt camera 4D giá rẻ cho điện thoại thông minh và thiết bị bay tự lái.

Theo Reuters, Interesting Engineering