Giá vàng SJC hôm nay 17/12 cao hơn vàng thế giới 18,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC hôm nay 17/12 niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua.

Sáng 17/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên 16/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 152,2 – 155,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với ngày 16/12.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 17/12 giao dịch ở mức 4.323 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ sâu hơn vào năm tới.

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt: tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên 4,6% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ năm 2021, trong khi tăng trưởng tiền lương chậm lại ở mức yếu nhất trong hơn hai năm. Điều này càng củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất tới hai lần trong năm 2026, với mức giảm khoảng 59 điểm cơ bản được dự báo cho năm tới.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 11, tiếp theo là số liệu Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), để có thêm thông tin về áp lực lạm phát.

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị lại nổi lên và cung cấp thêm lực đẩy cho kim loại quý. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa "toàn diện và triệt để" các tàu chở dầu của Venezuela bị trừng phạt.

Giá bitcoin tăng 1,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 87.329 USD/BTC, tăng 1,6% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 92 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.743 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.