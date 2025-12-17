KIDO chuyển nhượng mảng kem cho Nutifood với giá 2.500 tỷ đồng

HĐQT KIDO vừa thông qua việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ KIDO Foods cho Nutifood với giá trị 2.500 tỷ đồng. Thương vụ này đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược tái cấu trúc của tập đoàn.

HĐQT Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) đã quyết định chuyển nhượng hơn 36,3 triệu cổ phần CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods – Mã: KDF), tương đương 49% vốn điều lệ KDF cho CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood.

Thương vụ này trước đó đã nhận được sự chấp thuận từ ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 12/12. Giá trị chuyển nhượng cho lô cổ phần dự kiến là 2.500 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành đã được ủy quyền thực hiện các thủ tục đàm phán và ký kết văn kiện để hoàn tất giao dịch.

KIDO Foods sở hữu hai thương hiệu nổi tiếng là kem Merino và Celano. Nguồn: KDC

KIDO Foods là tên tuổi hàng đầu trong thị trường kem Việt Nam với hai thương hiệu nổi tiếng là Merino và Celano. Theo Euromonitor, KIDO chiếm gần 47% thị phần kem năm 2023, bỏ xa Unilever (11,5%) và Vinamilk (9%). Sự thống trị này đã biến Kido Foods thành “con cưng” của KIDO Group.

KIDO Foods – đảm nhiệm mảng ngành lạnh của tập đoàn và là một trong hai ngành hàng đem về nguồn thu lớn nhất cho tập đoàn – sở hữu khả năng sinh lời “đáng mơ ước”. Mỗi 10 đồng doanh thu từ kem mang lại 5 đồng lợi nhuận gộp, cao hơn nhiều so với ngành dầu ăn (biên lợi nhuận dao động 10-15%).

Xét giai đoạn 2020 – 2023 (số liệu 2024 không công bố chi tiết), ngành hàng lạnh đem về chỉ 14 - 16% tổng doanh thu của KIDO nhưng đóng góp tới 40 - 60% biên lợi nhuận gộp. Trong khi đó, dầu ăn – lĩnh vực đóng góp hơn 80% doanh thu thuần cho tập đoàn mẹ – lại chỉ mang lại biên lợi nhuận gộp loanh quanh mức 10%.

Dù có biên lãi gộp vượt trội nhưng mảng kem của KIDO bắt đầu tăng trưởng âm từ năm 2023 trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm hơn đến sức khỏe, hạn chế các sản phẩm nhiều đường và chất béo.

Ngoài ra, áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu khác trong ngành thực phẩm đông lạnh, đặc biệt là sự nổi lên của các sản phẩm ngoại nhập, cũng khiến KIDO Foods không thể duy trì được đà tăng trưởng như trước đây.