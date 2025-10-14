Tin nóng công nghệ 14/10: Ra mắt siêu máy tính AI nhỏ nhất thế giới, robot xây 285 khối gạch/giờ

VietTimes - Trung Quốc ra mắt "taxi bay" VT35, mở đường bay liên tỉnh; NVIDIA ra mắt DGX Spark - "Siêu máy tính AI nhỏ nhất thế giới" cho nhà phát triển;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Robot xây nhà hiện đại nhất thế giới, có thể xây tới 285 khối gạch/giờ

Robot xây gạch Hadrian của FBR đang hoạt động.

Công ty FBR Limited của Úc vừa công bố robot xây gạch Hadrian đã hoàn thành thử nghiệm nghiệm thu tại nhà máy ở Tây Úc, chứng minh độ tin cậy và chính xác cao.

Robot Hadrian được gắn trên xe tải, dễ dàng di chuyển và được trang bị phần mềm độc quyền giúp chuyển đổi thiết kế tường thành vị trí đặt gạch. Trong thử nghiệm, Hadrian đạt hiệu suất ấn tượng: đặt hơn 285 khối gạch/giờ.

Nhờ công nghệ ổn định động lực, Hadrian có thể làm việc chính xác ngoài trời, chịu được gió mạnh và mưa nhẹ, với tầm với lên tới 32 mét. Hệ thống robot này chỉ cần một nhóm hai người vận hành. FBR tuyên bố Hadrian là robot xây dựng tiên tiến nhất thế giới, hứa hẹn tăng năng suất và giảm thiểu chất thải cho các dự án xây dựng thương mại và nhà ở.

2. Trung Quốc ra mắt "taxi bay" VT35, mở đường bay liên tỉnh

Máy bay taxi không người lái EHang VT35. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty EHang Holdings vừa ra mắt máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) tầm xa mới, mẫu VT35, với mục tiêu cách mạng hóa dịch vụ hàng không liên tỉnh tự động.

Mẫu máy bay hai chỗ ngồi này có giá 6,5 triệu NDT (khoảng 913.600 USD) và có khả năng bay với tốc độ 216 km/h, đạt tầm hoạt động 200 km chỉ với một lần sạc. VT35 được thiết kế đặc biệt cho các tuyến đường trung bình đến dài, bao gồm cả chuyến đi xuyên biển và xuyên núi.

VT35 sử dụng hệ thống tự động xử lý toàn bộ quá trình bay, từ cất cánh đến hạ cánh. Máy bay đủ nhỏ gọn để hạ cánh trên các bãi đỗ xe và sân bay thẳng đứng hiện có. EHang dự kiến sử dụng VT35 để thiết lập mạng lưới di chuyển trên không giữa các khu kinh tế lớn của Trung Quốc, rút ngắn đáng kể thời gian đi lại.

3. NVIDIA ra mắt siêu máy tính AI nhỏ nhất thế giới" cho nhà phát triển

Jensen Huang cầm máy tính DGX Spark AI tại bài phát biểu quan trọng của NVIDIA. Ảnh: Interesting Engineering.

NVIDIA sẽ chính thức mở bán DGX Spark vào hôm ngày 15 tháng 10. Thiết bị nặng 1,1 kg này được mệnh danh là "siêu máy tính AI nhỏ nhất thế giới", nhằm mục tiêu phục vụ các nhà phát triển, nhà khoa học nghiên cứu và sinh viên.

Trái tim của DGX Spark là Superchip GB10 Grace Blackwell mới, kết hợp CPU ARM 20 nhân với GPU Blackwell mạnh mẽ. Bộ xử lý này cung cấp khả năng tính toán AI lên tới 1.000 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, lý tưởng để tinh chỉnh và chạy các mô hình AI tiên tiến ngay tại chỗ mà không cần truy cập đám mây.

Với 128GB bộ nhớ, thiết bị này được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ nhớ như suy luận mô hình và robot. DGX Spark chạy hệ điều hành tùy chỉnh DGX OS, có giá bán lẻ là 3.999 USD.

4. Salesforce đầu tư 15 tỷ USD vào San Francisco, thúc đẩy công nghệ AI

Mới đây, Salesforce công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào San Francisco trong năm năm tới nhằm tăng tốc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI). Khoản đầu tư khổng lồ này được kỳ vọng sẽ củng cố lợi thế cạnh tranh của nhà cung cấp phần mềm đám mây này trước các đối thủ lớn như Microsoft và Oracle.

Khoản vốn mới sẽ được sử dụng để hỗ trợ một trung tâm ươm tạo AI tại trụ sở chính ở San Francisco và thúc đẩy việc áp dụng các tác nhân AI (AI agents) có khả năng thực hiện nhiệm vụ thay người dùng.

Giám đốc điều hành Marc Benioff cho biết đây là cam kết sâu sắc đối với quê hương, nhằm thúc đẩy đổi mới và tạo việc làm. Thông báo được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thường niên Dreamforce, sự kiện dự kiến thu hút gần 50.000 người tham dự. Trước đó, Salesforce cũng đã công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào Mexico.

5. Tập đoàn hàng đầu Ấn Độ đào tạo lại 100.000 nhân viên mỗi năm vì AI thay đổi ngành công nghệ

Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc công nghệ của Tata Consultancy Services, Harrick Vin. Ảnh: Nikkei Asia.

Tata Consultancy Services (TCS), công ty công nghệ thông tin lớn nhất Ấn Độ, lên kế hoạch đào tạo lại khoảng 100.000 nhân viên mỗi năm để đối phó với sự chuyển đổi do AI tạo sinh mang lại.

Giám đốc Công nghệ Harrick Vin cho biết tuổi thọ của các kỹ năng công nghệ đã giảm xuống chưa đầy sáu năm. Sự trỗi dậy của AI đang khiến các vai trò truyền thống như kỹ sư phần mềm và kiểm thử phần mềm có xu hướng "giảm dần theo thời gian".

Để chuẩn bị, TCS phải đào tạo lại khoảng một phần sáu lực lượng lao động toàn cầu hàng năm. Ông Vin nhấn mạnh rằng giải pháp AI đòi hỏi "một tập hợp các vai trò và năng lực rất khác biệt", ưu tiên đảm bảo chất lượng liên tục thay vì kiểm thử truyền thống. Mặc dù quá trình này khó khăn, TCS tin rằng AI cuối cùng sẽ là "một lợi ích" cho ngành dịch vụ CNTT.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interest Engineering