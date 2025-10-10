Tin nóng công nghệ 10/10: Intel sản xuất chip siêu nhỏ, Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

1. Intel sản xuất chip 1,8 nanomet tại Mỹ, lấy lại vị thế dẫn đầu công nghệ

Chipset Panther Lake sẽ là sản phẩm đầu tiên của Intel áp dụng công nghệ sản xuất chip 18A của công ty tại Arizona. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Intel của Mỹ vừa công bố đã đưa công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới 18A (1,8 nanomet) vào sản xuất hàng loạt tại nhà máy Fab 52 ở Arizona. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu nỗ lực của công ty nhằm giành lại vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất chip.

Chip Panther Lake đầu tiên sử dụng công nghệ 18A sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2025, hướng đến mọi phân khúc máy tính xách tay và robot AI. Công nghệ này sử dụng phương pháp PowerVia độc đáo, cung cấp năng lượng từ mặt sau của chip để cải thiện hiệu suất.

Giám đốc điều hành Intel cho biết, đây là công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất đang được sản xuất trên hành tinh, diễn ra tại Mỹ. Dù vẫn còn nhiều thách thức, việc thực hiện thành công 18A và công nghệ đóng gói tiên tiến sẽ giúp Intel củng cố lòng tin của thị trường và đối đầu với các đối thủ như TSMC và Samsung.

2. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia: Công nghệ số là chìa khóa chống lại đồng USD

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Serey hình dung về một hệ thống đa cực dài hạn tập trung vào tiền tệ quốc gia. Ảnh: Nikkei Asia.

Bốn thập kỷ sau Hiệp định Plaza, Campuchia đang tìm cách tăng cường độc lập tiền tệ giữa sự thống trị của đồng USD. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), Chea Serey, cho biết giải pháp nằm ở công nghệ số và sự tự nguyện.

Bà Serey tiết lộ hệ thống thanh toán kỹ thuật số Bakong ra mắt năm 2020 đã giúp Campuchia đạt được những bước tiến nhanh chóng. Hệ thống này kết nối miễn phí tất cả ngân hàng, thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ riel trong một nửa tổng số giao dịch thanh toán.

Mặc dù có ảnh hưởng từ Mỹ và Trung Quốc, mục tiêu của Campuchia không phải là phi USD hóa, mà là khuyến khích sử dụng riel bằng cách làm cho nó thuận tiện hơn. Bà Serey cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia hệ thống thanh toán CIPS của Trung Quốc và nhận định thế giới đang dần chuyển sang hệ thống tiền tệ đa cực hơn, dù quá trình này sẽ cần nhiều thời gian.

3. Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia

Trung Quốc đang siết chặt xuất khẩu đất hiếm và tăng cường kiểm soát cách sử dụng nguyên liệu này. Ảnh: Nikkei Asia.

Mới đây, Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với đất hiếm, pin lithium-ion và kim cương tổng hợp nhằm "bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia".

Bắc Kinh đã bổ sung năm nguyên tố đất hiếm, bao gồm holmium và erbi, vào danh sách hạn chế, yêu cầu cấp phép xuất khẩu từ ngày 8 tháng 11. Các biện pháp này cũng áp dụng cho các thiết bị sản xuất đất hiếm và vật liệu catốt pin lithium-ion.

Đáng chú ý, Trung Quốc mở rộng giám sát quốc tế, yêu cầu các thực thể nước ngoài xin giấy phép nếu sản phẩm của họ chứa một số nguyên tố đất hiếm có nguồn gốc hoặc được sản xuất bằng công nghệ Trung Quốc. Các nhà phân tích xem đây là "phản ứng chiến lược" đối với các biện pháp của Mỹ nhằm gây áp lực lên ngành công nghệ cao của Trung Quốc, tận dụng sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng toàn cầu vào vật liệu thiết yếu.

4. Phát triển công nghệ biến chai nhựa thành siêu tụ điện, sạc pin thiết bị

Một kiện chai nhựa PET tại một cơ sở tái chế. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học vừa tìm ra phương pháp mới để biến chai nhựa sử dụng một lần (PET) thành linh kiện cho siêu tụ điện (supercapacitors), một thiết bị lưu trữ và giải phóng năng lượng nhanh chóng. Công nghệ này có thể giúp giải quyết thách thức ô nhiễm rác thải nhựa toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển quy trình hai bước để biến chai nhựa thành than carbon xốp cho các điện cực, sau đó sử dụng các mảnh PET đục lỗ làm màng ngăn cách.

Trong thử nghiệm, siêu tụ điện hoàn toàn bằng nhựa PET này cho hiệu suất tương đương, thậm chí tốt hơn, các thiết bị truyền thống. Theo nhà khoa học Yun Hang Hu, công nghệ này tạo ra một chiến lược tiềm năng để chuyển rác thải PET thành giải pháp lưu trữ năng lượng tuần hoàn, có thể được ứng dụng trong điện tử, ô tô và giao thông vận tải trong 5 đến 10 năm tới.

5. Trung Quốc siết kiểm tra nhập khẩu chip, nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ

Trung Quốc đang tăng cường thực thi các hạn chế nhập khẩu chip, với mục tiêu chiến lược là giảm sự phụ thuộc của các công ty công nghệ trong nước vào các sản phẩm của Mỹ, điển hình là bộ xử lý AI của Nvidia.

Tờ Financial Times đưa tin, trong những tuần gần đây, các nhóm hải quan đã được huy động tại các cảng lớn để tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt các lô hàng chất bán dẫn. Các cuộc kiểm tra này nhằm đảm bảo các công ty địa phương ngừng mua những chip Nvidia được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) được cho là đã chỉ đạo các tập đoàn công nghệ lớn như ByteDance và Alibaba dừng các đơn đặt hàng và thử nghiệm các sản phẩm của Nvidia. Các cuộc kiểm tra hải quan cũng đã được mở rộng sang tất cả các sản phẩm bán dẫn tiên tiến.