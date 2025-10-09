Tin nóng công nghệ 9/10: Biến nước biển thành hydrogen để làm nhiên liệu cho tàu thuyền

1. Biến nước biển thành hydrogen



Công nghệ đột phá để biến nước biển thành nhiên liệu hydrogen sạch cho giao thông đường thủy. Ảnh: Interesting Engineering.

Một dự án hợp tác giữa công ty Genuine H2 và các nhà nghiên cứu tại Đại học Brunel London đang phát triển một công nghệ đột phá để biến nước biển thành nhiên liệu hydrogen sạch cho giao thông đường thủy.

Kế hoạch là tách nước biển bằng điện năng tái tạo để tạo ra khí hydrogen, sau đó lưu trữ an toàn trên tàu dưới dạng chất rắn phân tử ở nhiệt độ phòng. Khi đốt cháy trong động cơ, hydrogen chỉ thải ra hơi nước, loại bỏ hoàn toàn CO2​.

Công nghệ này sử dụng các điện cực đặc biệt có thể tách hydrogen trực tiếp từ nước biển mà không cần khử muối đắt đỏ, và một màng nano mỏng để lưu trữ hydrogen an toàn mà không cần bể áp suất khổng lồ. Dự án này vừa nhận được 1,44 triệu bảng Anh từ chính phủ Anh, nhằm thúc đẩy quá trình khử carbon trong ngành vận tải biển.

2. Xét nghiệm máu chẩn đoán hội chứng mệt mỏi mãn tính (ME/CFS) với độ chính xác 96%

Các nhà khoa học tại Đại học East Anglia (UEA) và Oxford BioDynamics đã phát triển một xét nghiệm máu có độ chính xác cao (96%) để chẩn đoán Hội chứng Mệt mỏi Mãn tính (ME/CFS), hay còn gọi là Myalgic Encephalomyelitis.

Căn bệnh suy nhược dài hạn này, vốn thiếu công cụ chẩn đoán xác định, gây ra nhiều năm bất ổn và chẩn đoán sai cho hàng triệu bệnh nhân.

Xét nghiệm mới sử dụng công nghệ EpiSwitch 3D Genomics để nghiên cứu các nếp gấp DNA trong tế bào, một "mã ẩn" phản ánh các quá trình sinh học của cơ thể. Kết quả cho thấy các bệnh nhân ME/CFS đều sở hữu những nếp gấp DNA rất đặc biệt.

Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này không chỉ mang lại chẩn đoán đáng tin cậy cho bệnh nhân ME/CFS mà còn mở đường cho các xét nghiệm tương tự để chẩn đoán COVID kéo dài, cũng như các loại bệnh khác.

3. Google đầu tư 5 tỷ euro mở rộng trung tâm dữ liệu tại Bỉ, tạo hàng ngàn việc làm

Google đầu tư 5 tỷ euro mở rộng trung tâm dữ liệu tại Bỉ. Ảnh: Reuters

Tập đoàn công nghệ Mỹ Google vừa công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ euro (5,4 tỷ USD) từ năm 2026 đến 2027 để mở rộng trung tâm dữ liệu tại Saint-Ghislain, Bỉ. Quyết định này được thúc đẩy bởi nhu cầu dịch vụ đám mây ngày càng tăng, đặc biệt là do sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Dự án mở rộng dự kiến tạo ra 300 việc làm toàn thời gian và khoảng 15.000 vị trí gián tiếp mỗi năm. Giám đốc Google tại Bỉ, Tom De Block, nhấn mạnh: "Để Bỉ giữ vững vị thế cạnh tranh, các công ty cần nắm bắt AI. Cơ sở hạ tầng là tối quan trọng, nhưng kỹ năng cũng vậy".

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng bền vững, Google đã ký các hợp đồng mới để xây dựng 110 megawatt công suất điện gió và điện mặt trời. Kể từ khi mở trung tâm đầu tiên, Google đã đầu tư hơn 11 tỷ euro vào Bỉ.

4. Hitachi dùng AI của Nvidia để bảo trì thang máy, giảm nửa số nhân viên cần thiết

Một kỹ thuật viên của Hitachi Building Systems đang kiểm tra thang máy. Ảnh: Nikkei Asia

Tập đoàn Hitachi của Nhật Bản sẽ sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo sinh do Nvidia phát triển để cải thiện quy trình bảo trì thang máy, với mục tiêu giảm một nửa số lượng nhân viên cần thiết. Động thái này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt thợ lành nghề và nhu cầu bảo trì thang máy ngày càng tăng tại Nhật Bản.

Hệ thống AI sẽ được tùy chỉnh thông qua việc đào tạo bằng thông số kỹ thuật và sổ tay bảo trì của Hitachi. Trong quá trình kiểm tra, AI sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước qua giọng nói và cảnh báo khi có lỗi.

Công nhân sẽ đeo camera gắn trên mũ bảo hiểm để ghi lại toàn bộ quy trình. Hệ thống sau đó sẽ tự động tạo báo cáo công việc từ video, chuyển đổi cảnh quay thành văn bản và đính kèm hình ảnh cần thiết. Hitachi kỳ vọng triển khai hệ thống này vào nửa cuối năm tài chính 2026.

5. Mỹ dự kiến dẫn đầu đầu tư chip toàn cầu từ năm 2027 nhờ cơn sốt AI

Chi tiêu cho thiết bị chip là thước đo quan trọng về việc mở rộng năng lực sản xuất chip và mức độ sẵn sàng đầu tư của các công ty.

Theo dự báo của cơ quan nghiên cứu thị trường SEMI, đầu tư vào ngành bán dẫn của Mỹ được kỳ vọng sẽ vượt qua các cường quốc chip như Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc, bắt đầu từ năm 2027. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu chip AI bùng nổ và các chính sách của Washington nhằm nội địa hóa sản xuất chip tiên tiến.

Đầu tư vào chip tại Mỹ dự kiến tăng vọt từ khoảng 21 tỷ USD trong năm 2025 lên 43 tỷ USD vào năm 2028. Tổng đầu tư từ 2027-2030 ước tính đạt 158 tỷ USD, nhờ cam kết đầu tư lớn từ các gã khổng lồ như TSMC (165 tỷ USD) và Samsung (40 tỷ USD).

Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh chi tiêu toàn cầu cho thiết bị sản xuất chip 300mm dự kiến đạt 374 tỷ USD từ 2026-2028, cho thấy cuộc đua AI đang thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia, Reuters