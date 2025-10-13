Tin nóng công nghệ 13/10: BYD ra mắt mẫu xe hybrid với phạm vi di chuyển kỷ lục 2.000 km

VietTimes - BYD ra mắt mẫu xe Seal 05 DM-i 2026 với phạm vi di chuyển kỷ lục 2.000 km; Qualcomm thừa nhận đã mua lại Autotalks mà không thông báo cho cơ quan quản lý;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. BYD ra mắt mẫu xe Seal 05 DM-i 2026 với phạm vi di chuyển kỷ lục 2.000 km

Mẫu xe Seal 05. Ảnh: Interesting Engineering.

Nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, BYD đã chính thức ra mắt mẫu xe hybrid cắm điện mới Seal 05 DM-i 2026. Được biết, mẫu sedan này có thể di chuyển tới 2.000 km (1.243 dặm) chỉ với một bình nhiên liệu và một lần sạc đầy.

Seal 05 DM-i 2026 được trang bị hệ thống hybrid DM thế hệ thứ năm của BYD, kết hợp động cơ 1,5 lít và động cơ điện, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,9 giây.

Với bộ pin Blade 15,87 kWh, phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện đã tăng lên 128 km. Mẫu xe cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ấn tượng, chỉ khoảng 22 km/lít. Sự kết hợp giữa quãng đường di chuyển dài và hiệu suất nhiên liệu thấp đang củng cố vị thế của BYD trong thị trường xe năng lượng mới đầy cạnh tranh.

2. Tình trạng xâm nhập bằng drone tăng 82% tại các căn cứ quân sự Mỹ

Máy bay tại Căn cứ Không quân Eglin của Mỹ. Ảnh: Interesting Engineering.

Bộ Tư lệnh Phương Bắc Mỹ (NORTHCOM) đã báo cáo số lần drone xâm nhập trái phép vào không phận các căn cứ quân sự đã tăng mạnh 82% trong năm qua, đạt 420 vụ. Tình trạng này này xảy ra khoảng 1−2 lần mỗi ngày, gây ra rủi ro an ninh và thách thức công nghệ lớn.

Hầu hết là drone dân sự, nhưng một số sự việc bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động gián điệp. Để đối phó, NORTHCOM đã tổ chức cuộc tập trận thường niên “Falcon Peak” tại Căn cứ Không quân Eglin, thử nghiệm các hệ thống chống drone mới.

Do các quy định của FAA bảo vệ không phận dân sự, các căn cứ quân sự thường không được phép bắn hạ drone. Cuộc tập trận tập trung vào các giải pháp kinetic (động học) ít rủi ro, như drone đánh chặn Anvil hoặc sử dụng lưới, nhằm vô hiệu hóa mục tiêu an toàn. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang yêu cầu Quốc hội mở rộng quyền hạn pháp lý để có thể hành động dứt khoát hơn.

3. Đột phá tái chế pin

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp tái chế pin lithium-ion mới, sử dụng năng lượng dự trữ bên trong pin để xử lý vật liệu. Kỹ thuật này kích hoạt phản ứng tự làm nóng có kiểm soát, phá vỡ các thành phần phức tạp và giảm đáng kể nhu cầu về nguồn năng lượng và hóa chất trên thị trường.

Bằng cách sạc lại pin đến một mức cụ thể (ví dụ: 70% công suất), các nhà khoa học tạo ra nhiệt độ bên trong lên tới 1.100∘C. Nhiệt lượng này chuyển đổi vật liệu catốt thành dạng đơn giản hơn, dễ hòa tan.

Sau quá trình xử lý nhiệt, vật liệu được thu hồi qua hai giai đoạn rửa bằng nước và axit. Kết quả thử nghiệm cho thấy quá trình này thu hồi được hơn 93% lithium và 95% kim loại quý (niken, coban, mangan). Phương pháp này hứa hẹn là một giải pháp tái chế pin hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn so với các tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành.

4. Qualcomm thừa nhận đã mua lại Autotalks mà không thông báo cho cơ quan quản lý

Qualcomm thừa nhận đã mua lại Autotalks mà không thông báo. Ảnh: Reuters.

Nhà sản xuất chip Mỹ Qualcomm vừa bị Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) mở cuộc điều tra chống độc quyền. Nguyên nhân là do Qualcomm đã hoàn tất thương vụ mua lại công ty thiết kế chip Israel Autotalks mà không thông báo cho cơ quan quản lý Trung Quốc.

SAMR cho biết họ đã thông báo cho Qualcomm rằng thỏa thuận này cần được chấp thuận. Mặc dù công ty Mỹ từng nói sẽ không theo đuổi thương vụ, họ vẫn hoàn tất nó. Cơ quan này cho biết Qualcomm đã "thừa nhận những sự việc trên" và Bắc Kinh đã điều tra.

Cuộc điều tra này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng. Cổ phiếu của Qualcomm đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với Trung Quốc.

5. Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm không ảnh hưởng ngành chip Đài Loan

Một công nhân tưới nước tại khu vực khai thác kim loại đất hiếm ở huyện Nam Thành, tỉnh Giang Tây. Ảnh: Reuters.

Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) mới đây tuyên bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới của Trung Quốc đại lục sẽ không gây ra tác động đáng kể đến ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan.

Trung Quốc, nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới, vừa mở rộng danh sách cấm xuất khẩu thêm năm nguyên tố và tăng cường giám sát các sản phẩm liên quan đến chip.

Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết các nguyên tố bị cấm khác biệt so với loại đất hiếm cần thiết cho quy trình sản xuất chip của Đài Loan. Các sản phẩm chứa đất hiếm mà Đài Loan cần chủ yếu được nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Dù vậy, Bộ vẫn cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ tác động của lệnh cấm này đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và drone.

