Tin nóng công nghệ 8/10: Spotify bắt tay ChatGPT, Nhật Bản phát triển nhẫn điều khiển máy tính

VietTimes - Spotify hợp tác cùng ChatGPT giúp phát nhạc ngay trong cuộc trò chuyện; Tesla ra mắt Model Y và Model 3 "giá phải chăng", nhưng thị trường thất vọng;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Tesla ra mắt Model Y và Model 3 "giá phải chăng", cổ phiếu lập tức giảm

Mẫu xe mới của Tesla. Ảnh: Interesting Engineering.

Tesla đã ra mắt các phiên bản Standard của mẫu SUV Model Y và sedan Model 3, với giá khởi điểm lần lượt là 39.990 USD và 36.990 USD. Tuy nhiên, mức giá này bị giới phân tích đánh giá là quá cao, chỉ rẻ hơn khoảng 5.000 USD so với các phiên bản cao cấp hơn, gây thất vọng cho thị trường. Cổ phiếu Tesla ngay lập tức giảm 4%.

Việc ra mắt các mẫu xe này là rất quan trọng để Tesla đảo ngược tình trạng doanh số sụt giảm và mất thị phần, đặc biệt sau khi khoản tín dụng thuế 7.500 USD của Mỹ hết hạn vào cuối tháng 9 vừa qua.

Các phiên bản Standard có phạm vi di chuyển 321 dặm (516 km) và cắt giảm một số tính năng như hệ thống hỗ trợ lái xe Autosteer và màn hình cảm ứng phía sau. Việc giao hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2025.

2. Robot hình người Trung Quốc biểu diễn điệu múa cổ điển cùng con người tại nhiều địa điểm văn hóa

Một màn trình diễn ngoạn mục nơi robot và con người di chuyển hài hòa qua các địa danh văn hóa của Thâm Quyến. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty robot LimX Dynamics tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa gây chú ý khi trình diễn sự kết hợp giữa múa cổ điển Trung Quốc và công nghệ robot. Robot hình người của họ, tên là Oli, đã thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc trong một video ngắn, múa cùng các vũ công người thật.

Oli, cao 165 cm và nặng 55 kg, được thiết kế với 31 bậc tự do (DoF), cho phép cánh tay và hông của nó chuyển động uyển chuyển, chính xác như vũ công. Robot thể hiện khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát vận động tinh vi khi nhảy múa tại Công viên Tài năng Thâm Quyến và làng cổ Gankeng Hakka lịch sử.

Được chế tạo với mục tiêu linh hoạt Oli sử dụng cảm biến và thuật toán lập kế hoạch chuyển động tiên tiến. Màn trình diễn này không chỉ làm mờ ranh giới giữa nghệ thuật và kỹ thuật mà còn thể hiện những tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người.

3. Nhật Bản phát triển chiếc nhẫn để điều khiển máy tính

Mẫu chuột không dây picoRing. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo đã phát triển picoRing, một thiết bị điều khiển đeo ngón tay không dây, siêu nhỏ và tiết kiệm năng lượng. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ thay thế chuột máy tính truyền thống trong kỷ nguyên Thực tế Ảo/Tăng cường (AR/VR).

picoRing được thiết kế để kiểm soát kính AR một cách trực quan và có thể hoạt động liên tục hơn một tháng chỉ với một lần sạc. Nhóm nghiên cứu đã đạt được hiệu suất này bằng cách giảm mức tiêu thụ điện năng xuống chỉ còn 30 đến 500 microwatt — thấp hơn hàng trăm lần so với các vòng đeo thông minh trước đây.

Bí quyết là một hệ thống truyền tín hiệu mới và một vòng đeo tay hoạt động như bộ tiếp sức, cho phép vòng đeo ngón tay sử dụng các linh kiện truyền thông yếu hơn, ít tốn điện hơn. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế về kích thước, picoRing mở ra tiềm năng lớn cho các thiết bị đeo tay và cảm biến sức khỏe trong tương lai.

4. Spotify hợp tác ChatGPT

Dịch vụ này có sẵn cho tất cả người dùng ChatGPT. Ảnh: Interesting Engineering.

Spotify vừa hợp tác với mô hình Trí tuệ Nhân tạo ChatGPT của OpenAI, cho phép người dùng khám phá âm nhạc và podcast mà không cần rời khỏi ứng dụng trò chuyện. Dịch vụ này hiện đã được triển khai tại 145 quốc gia, dành cho cả người dùng Spotify miễn phí và trả phí.

Người dùng chỉ cần đề cập đến Spotify trong ChatGPT và kết nối tài khoản. Từ đó, họ có thể yêu cầu gợi ý bài hát, album, hoặc playlist phù hợp với tâm trạng, thể loại yêu thích hoặc chủ đề cụ thể (như nhạc luyện tập hay nhạc đi dã ngoại).

Mỗi gợi ý âm nhạc sẽ hiển thị trực tiếp trong cửa sổ chat, và chỉ cần chạm để mở ứng dụng Spotify. Sự tích hợp này kết hợp bối cảnh cuộc trò chuyện với khám phá âm nhạc cá nhân hóa theo thời gian thực. Spotify khẳng định dữ liệu âm nhạc sẽ không được chia sẻ với OpenAI để đào tạo mô hình.

5. Toyota nghiên cứu drone để hỗ trợ lái xe địa hình, tăng tầm nhìn cho tài xế

Tập đoàn Toyota Motor vừa tiết lộ đang nghiên cứu một hệ thống máy bay không người lái (drone) nhỏ nhằm hỗ trợ hoạt động của xe trên các cung đường địa hình và đường mòn.

Theo hồ sơ gửi Cục Hàng không Liên bang Mỹ, hệ thống tiềm năng này sẽ giúp người lái nâng cao nhận thức tình huống tại những nơi không an toàn để rời khỏi xe. Drone sẽ bay gần xe để cung cấp tầm nhìn về môi trường xung quanh, bao gồm các mối nguy hiểm tiềm ẩn, giúp tài xế lập kế hoạch tuyến đường an toàn hơn.

Đôi khi, drone cũng có thể bay phía trên cây cối để quay video địa hình. Mặc dù Toyota chưa cam kết triển khai sản phẩm, việc nghiên cứu này được trích dẫn trong bối cảnh Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đang thúc đẩy các quy định mới nhằm đẩy nhanh việc sử dụng drone thương mại ngoài tầm nhìn của người điều khiển.

Theo Reuters, Interesting Engineering, Nikkei Asia