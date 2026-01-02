Tiệc giao thừa kết thúc bằng thảm kịch: Hàng chục người chết, hơn 100 người bị thương ở Thụy Sĩ

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong đêm giao thừa tại một quán bar ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, Thụy Sĩ khiến khoảng 40 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, phần lớn là người trẻ.

Khoảng 40 người đã thiệt mạng và 115 người khác bị thương khi một vụ hỏa hoạn dữ dội bùng phát tại một quán bar đông nghịt khách trong bữa tiệc đêm giao thừa ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana của Thụy Sĩ, giới chức nước này cho biết hôm 1/1.

Cảnh sát cho biết đám cháy xảy ra vào khoảng 1h30 sáng giờ địa phương, khi những người tham dự đang ăn mừng năm mới tại quán bar mang tên Le Constellation, nằm ở khu nghỉ dưỡng thuộc tây nam Thụy Sĩ. Người dân địa phương cho hay đây là điểm đến rất được giới thanh thiếu niên ưa chuộng.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin mô tả thảm họa này là “một trong những bi kịch tồi tệ nhất mà đất nước chúng tôi từng chứng kiến” và cho biết phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là người trẻ.

Nguyên nhân vụ cháy – ban đầu từng được báo cáo là một vụ nổ – hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, giới chức cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một tai nạn chứ không phải một vụ tấn công.

Nhà chức trách cảnh báo rằng việc công bố danh tính các nạn nhân cũng như xác định con số tử vong chính xác sẽ mất nhiều thời gian, do nhiều thi thể bị cháy nặng. Các chuyên gia đang sử dụng hồ sơ nha khoa và ADN để nhận dạng người thiệt mạng.

Cảnh tượng hỗn loạn

Người dân ôm nhau gần quán bar "Le Constellation" sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters.

Video được xác minh cho thấy ngọn lửa lan nhanh từ tòa nhà, trong khi các nhân chứng kể lại cảnh hỗn loạn và hoảng loạn khi mọi người chen lấn tìm đường thoát thân.

“Có người la hét, rồi có người nằm bất động trên mặt đất, có lẽ đã chết”, Samuel Rapp, 21 tuổi, người chứng kiến hậu quả vụ cháy, nói. “Họ bị trùm áo khoác lên mặt”.

Ông Frederic Gisler, lãnh đạo cảnh sát bang nơi xảy ra vụ việc, cho biết khoảng 40 người được cho là đã tử vong và 115 người bị thương, phần lớn trong tình trạng nghiêm trọng. Ông nói còn quá sớm để công bố danh tính nạn nhân. Trong khi đó, phía Italy cho biết có 6 công dân nước này vẫn đang mất tích và 13 người đang điều trị tại bệnh viện.

Hai phụ nữ trẻ người Pháp, nói rằng họ có mặt trong quán bar vào thời điểm xảy ra vụ việc, kể với kênh BFM TV của Pháp rằng họ nhìn thấy đám cháy bùng lên ở khu tầng hầm của quán, sau khi một chai chứa “nến sinh nhật” được giơ quá gần trần gỗ.

“Ngọn lửa lan dọc theo trần nhà cực kỳ nhanh”, một trong hai người, tự xưng là Emma và Albane, nói với BFM TV. Họ cho biết đã kịp leo lên một cầu thang hẹp để thoát ra tầng trệt. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa cũng đã lan tới tầng này.

BFM TV phát sóng đoạn video cho thấy một nữ phục vụ đang cầm chai champagne với một cây “nến pháo hoa” đang cháy đi xuyên qua quán bar – một hình ảnh không hiếm thấy tại Crans-Montana, khu nghỉ dưỡng thời thượng với nhiều cửa hàng, khách sạn và nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, đoạn video không ghi lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát.

Công tố viên địa phương Beatrice Pilloud cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn tại quán bar – theo hồ sơ doanh nghiệp Thụy Sĩ thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng người Pháp – song nhấn mạnh rằng hiện còn quá sớm để bình luận về bất kỳ vi phạm an toàn nào.

“Vẫn còn rất nhiều tình tiết cần được làm rõ… Kịch bản có khả năng cao nhất vào lúc này là một đám cháy lan rộng đã gây ra vụ nổ”, bà nói tại một cuộc họp báo.

Nạn nhân đến từ nhiều quốc gia

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ nổ và hỏa hoạn tại quán bar "Le Constellation". Ảnh: Reuters.

Nhân chứng cho biết nhiều người có mặt trong quán bar đêm đó dường như đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Các chính phủ nước ngoài đang liên hệ để xác định liệu công dân của họ có nằm trong số nạn nhân hay không, song quá trình này được dự báo sẽ kéo dài do mức độ bỏng nặng khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn, một quan chức châu Âu cho hay.

“Chúng tôi đã gặp các gia đình vào chiều nay và đó là điều khủng khiếp, bởi họ tràn ngập nỗi sợ hãi, lo lắng, và chúng tôi lại chưa có đủ câu trả lời. Và chúng tôi sẽ không thể có ngay lập tức, bởi việc nhận dạng sẽ mất thời gian. Tình hình tại hiện trường thật kinh hoàng. Không thể tưởng tượng nổi”, ông Mathias Reynard, Chủ tịch chính quyền bang Valais, nói với Reuters.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết có 8 công dân Pháp đang mất tích và không loại trừ khả năng có người Pháp nằm trong số những người thiệt mạng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với người đồng cấp Thụy Sĩ để đề nghị hỗ trợ. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết thêm, ba người sống sót đã được chuyển sang điều trị tại các bệnh viện ở Pháp và các ca chuyển viện khác đang được tiến hành.

Đại sứ Italy tại Thụy Sĩ, ông Gian Lorenzo Cornado, nói với kênh Sky TG24 rằng nhà chức trách địa phương đã thông báo với ông rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ việc ai đó đốt pháo hoa bên trong quán bar.

Nhân chứng mô tả các nạn nhân bị thương được cấp cứu tại những điểm phân loại tạm thời được lập vội trong một quán bar gần đó và tại một chi nhánh ngân hàng UBS. Nhiều người bị sốc khi từ không gian nóng rực bên trong quán lao ra màn đêm giá lạnh.

“Sau đó chỉ là cảnh xe cứu thương chạy qua chạy lại liên tục”, Dominic Dubois, người chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn khi các thi thể được đưa ra ngoài, kể lại.

Video cho thấy hàng dài xe cứu thương xếp hàng và trực thăng hạ cánh để đưa nạn nhân tới các bệnh viện gần đó cũng như các trung tâm điều trị bỏng chuyên sâu tại những thành phố khác của Thụy Sĩ như Lausanne và Zurich. Các nước láng giềng gồm Pháp, Đức và Italy cũng đề nghị tiếp nhận điều trị cho các nạn nhân.

Sáng thứ Năm, hình ảnh từ bên ngoài hiện trường cho thấy khu vực xung quanh quán bar đã bị phong tỏa, với các lều pháp y dựng sau những tấm màn trắng phía trước tòa nhà.

Tối cùng ngày, hàng trăm người đã tới đặt hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân ở đầu con đường dẫn tới hiện trường. Đám đông đứng lặng trong màn đêm giá buốt.

Crans-Montana dự kiến sẽ đăng cai Giải vô địch trượt tuyết Alpine thế giới vào năm tới. Giới chức Thụy Sĩ cho biết vụ hỏa hoạn này là chưa từng có tiền lệ tại nước này.

“Điều lẽ ra là khoảnh khắc của niềm vui đã biến, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới tại Crans-Montana, thành nỗi tang thương bao trùm cả đất nước và vượt xa biên giới Thụy Sĩ”, Tổng thống Parmelin viết trên mạng xã hội X.

