Hong Kong chạy đua tháo lưới giàn giáo trước hạn chót giữa khủng hoảng an toàn và thiếu nhân công

Hong Kong gấp rút tháo dỡ lưới giàn giáo tại hơn 200 công trình sau khi phát hiện chứng nhận an toàn bị làm giả. Thiếu nhân công, tiến độ chậm và lo ngại cháy nổ khiến các nhà thầu đồng loạt xin gia hạn.

Các nhà thầu trên khắp Hong Kong, Trung Quốc đang chạy đua tháo dỡ các tấm lưới giàn giáo được sử dụng trong các dự án cải tạo chung cư để kịp hạn chót vào cuối ngày 6/12 do chính quyền ban hành. Tuy nhiên, một số đơn vị thừa nhận họ cần thêm thời gian.

Một đại diện ngành xây dựng cho biết vào thứ Bảy rằng toàn bộ công việc tại tất cả các công trường trong thành phố chỉ có thể hoàn tất vào đầu tuần sau, do quy trình kéo dài và số lượng nhân công được đào tạo quá hạn chế.

Lệnh tháo dỡ toàn diện được Cơ quan Phát triển đưa ra hôm thứ Tư trong tuần, sau cuộc điều tra của cảnh sát về một nhà sản xuất ở Sơn Đông bị cáo buộc làm giả chứng nhận an toàn cho lưới giàn giáo tại ít nhất hai khu dân cư.

Trong số những nơi xin gia hạn có khu dân cư Sui Wo Court ở Fo Tan, với hơn 3.500 căn hộ, trong khi nhà thầu phụ trách Elegance Garden ở Tuen Mun – từng bị ảnh hưởng bởi một cuộc đình công ngắn – cũng có thể cần thêm thời gian.

Ông Ho Ping-tak, chủ tịch Liên minh Công nhân Giàn giáo Tre Hong Kong và Kowloon, cho biết: “Phần lớn các công ty và giám sát giàn giáo mà chúng tôi trao đổi đều nói họ không thể hoàn tất việc tháo dỡ hôm nay hoặc ngày mai. Ví dụ, một tòa nhà cao khoảng 30 tầng chỉ có 7 công nhân. Họ đã làm việc ba ngày liên tục mà vẫn chưa xong, chỉ riêng một tòa”.

Ông ước tính công nhân phải cần đến thứ Ba hoặc thứ Tư tuần sau để tháo lưới giàn giáo tại khoảng 200 địa điểm trên toàn Hong Kong.

Nguy cơ cháy nổ do lưới bảo vệ không chống cháy đã gây lo ngại mạnh trong dư luận sau vụ hỏa hoạn ở Tai Po khiến 159 người thiệt mạng.

Ông Ho cho biết ngoài việc tháo lưới, công nhân còn phải thu dọn thiết bị và vật liệu xây dựng vốn được đặt bên ngoài tòa nhà. Khi lưới bị dỡ bỏ, tất cả đều lộ ra và có thể rơi xuống gây nguy hiểm cho người đi đường.

“Không thể chỉ tháo lưới mà bỏ qua các bước khác”, ông nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng công đoàn không được tham vấn về mốc thời gian.

Công nhân đang thu thập lưới giàn giáo tại Sui Wo Court ở Fo Tan. Ảnh: sCMP.

Tại Sui Wo Court ở Fo Tan, nhà thầu Fulam Construction Engineering đã xin gia hạn đến Chủ nhật, theo thông báo của Cục Nhà ở. “Mặc dù vậy, tính đến thứ Sáu, nhà thầu đã tháo được 70%”, người phát ngôn cho biết.

Khu chung cư này có 9 tòa với “diện tích tường ngoài rất lớn”, và nhà thầu ước tính việc tháo dỡ sẽ hoàn tất vào ngày 7/12.

Tuy nhiên, đại diện ban quản lý Sui Wo Court hôm thứ Bảy nói rằng công nhân đang làm “nhanh nhất có thể” và có thể hoàn tất sớm nhất vào thứ Hai tuần tới.

Ông Alfred Ng, sống tại đây 2 năm cùng gia đình 3 người, cho biết dự án cải tạo liên tục bị trì hoãn.

“Sẽ yên tâm hơn nếu lưới có thể được tháo đúng hạn”, ông nói.

Ông cho biết kế hoạch ban đầu là tháo toàn bộ giàn giáo vào ngày 14/2 sang năm, nhưng với việc tháo dỡ sớm, ông “không biết” bao giờ công trình sẽ tiếp tục.

Bà Tse Sui-fong, 70 tuổi, một cư dân khác, cho biết 40% dự án vẫn chưa hoàn thành dù mục tiêu ban đầu là xong vào tháng 6 năm nay.

“Chúng tôi đã căng thẳng và sợ hãi gần 3 năm rồi”, bà nói, cho biết giàn giáo được dựng từ tháng 10/2023.

Bà cho biết giàn giáo ở tòa F – nơi bà sống – dự kiến tháo vào thứ Bảy, nhưng bà được thông báo mọi thứ sẽ được dỡ vào thứ Năm tuần sau. “Tôi nói với ban quản lý rằng tôi rất sợ. Chúng tôi không ngủ được. Tại sao các ông chưa bắt đầu tháo?”, bà nói.

Alfred Ng, cư dân đã sống tại Sui Wo Court trong 2 năm, cho biết dự án cải tạo đã bị trì hoãn nhiều lần. Ảnh: SCMP.

Ông Chau Sze-kit, chủ tịch Công đoàn Nhân viên Ngành Xây dựng Hong Kong, cũng đồng tình rằng thiếu nhân lực và hạn chót quá gấp đang tạo áp lực lớn.

“Hong Kong chỉ có khoảng 2.000–3.000 công nhân giàn giáo. Nếu bỏ tất cả công việc khác và tập trung tháo lưới, chúng tôi có thể làm trong ba ngày. Nhưng thực tế là còn nhiều nhiệm vụ khác song song, khiến việc bố trí nhân công rất khó”, ông nói.

Ông Chau cũng cho biết công nhân tại Elegance Garden đã đình công ngắn hôm thứ Năm vì bị chậm lương, buộc cơ quan lao động và quan chức địa phương đến hòa giải.

Tuy nhiên, ông Mark Chong Ho-fung, thành viên ủy ban khu vực Tuen Mun, cho biết nhà thầu giàn giáo cuối cùng đã đạt thỏa thuận với ban quản trị khu dân cư và đã trở lại làm việc. Công ty không xin gia hạn vì tiến độ hiện “đang tốt”, ông nói. “Họ đã bắt đầu tháo dỡ hôm qua và đang cố gắng hoàn tất trong hôm nay”.

Chính quyền Hong Kong cho biết tính đến 3 giờ chiều thứ Sáu, 115 tòa nhà tư nhân đã tháo xong lưới giàn giáo ngoài tường, tương đương khoảng một nửa trong số 200 địa điểm phải tuân thủ lệnh.

Ông Ho cho biết sau “cuộc chạy nước rút” tháo lưới, ngành xây dựng có thể đối mặt nhiều tuần không có việc do các dự án tạm ngừng.

“Chính quyền cần thời gian kiểm tra chất lượng lưới, và chúng tôi không biết mất bao lâu để tìm và mua loại vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy”, ông nói. “Khi lưới được tháo, mọi hạng mục khác như cải tạo tường ngoài, hệ thống ống nước đều không thể tiếp tục, dẫn đến thất nghiệp ở các bộ phận khác”.

Để hỗ trợ công nhân, Hội đồng Ngành Xây dựng thông báo hôm thứ Sáu rằng họ sẽ cung cấp 5.000 suất học cho công nhân giàn giáo, kèm khoản hỗ trợ lên tới 19.000 HKD (2.440 USD) sau khi hoàn thành khóa học.

Theo SCMP