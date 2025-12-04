Chụp ảnh tươi cười trước thảm họa cháy ở Hong Kong, YouTuber Trung Quốc bị bắt

Một YouTuber Trung Quốc gây phẫn nộ khi chụp ảnh tự sướng lấy nền là các tòa nhà cháy và làm video kích động thù hận. Ngày 3/12, người này đã bị bắt giữ.

Ngày 26/11, khu dân cư Hong Fuk Court (Hồng Phúc Viện) ở quận Taipo, Hồng Kông xảy ra vụ hỏa hoạn cấp độ 5. Tính đến ngày 3/12, thảm kịch đã khiến 159 người thiệt mạng và 31 người vẫn mất tích.

Ngay lúc đám cháy đang dữ dội, một YouTuber người Trung Quốc đại lục họ Trần, nick là “Kenny” chủ kênh YouTube "Kowloon King", lại xuất hiện tại hiện trường chụp ảnh với các tòa nhà đang cháy phía sau, thậm chí anh ta còn cười rạng rỡ và giơ tay tạo dáng. Ngày 3/12, Lực lượng Cảnh sát thuộc Cục An ninh Hồng Kông đã bắt giữ anh ta với cáo buộc “có hành vi mang tính chất kích động nổi loạn”.

Khi vụ việc xảy ra, Trần “Kenny” đến hiện trường vụ cháy quay video, lấy tòa nhà đang bốc cháy làm nền và tạo dáng chụp ảnh với biểu cảm vui vẻ, cười tươi. Sau đó, anh ta còn đăng video lên mạng kèm theo các lời lẽ kích động thù hận. Sau khi clip lan truyền, hàng loạt cư dân mạng Hong Kong đã tới tấp lên tiếng phẫn nộ chỉ trích: “Thật ghê tởm!”, “Bị điên sao?”, “Giữ chút đạo đức đi, đồ rác rưởi!”, “Không hiểu sao nó lại nổi tiếng được”… và nhiều người cho biết đã báo cáo kênh YouTube của anh ta.

Theo Sing Tao Daily, ngày 3/12, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ YouTuber 26 tuổi này, với cáo buộc “thực hiện hành vi mang tính kích động”. Sau khi bị bắt, Trần khai mình là thành viên “Liên minh Thẻ Trắng”.

Trần "Kenny" bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Singtao.

Cảnh sát cho biết Trần không chỉ đăng hình ảnh chụp cùng vụ cháy Hong Fuk Court, mà còn tung ra những phát ngôn vô nhân tính nhằm kích động thù hận và nổi loạn, ví dụ như tuyên bố các nạn nhân bị chết cháy “do tội nghiệt sâu nặng”, việc họ bị thiêu chết là “báo ứng”, và “không cần phải thương cảm những người chết và bị thương trong vụ cháy”… Những lời lẽ này hoàn toàn trái ngược với đạo đức xã hội, video ngay lập tức đã gây ra sự căm ghét và phẫn nộ trong dư luận, dẫn đến việc nhà chức trách ra lệnh bắt giữ Trần.

Được biết, Trần có tiền án về các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm việc bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 9/2024 trong cơn bão Mangkhut vì cáo buộc ăn trộm một con mèo hoang tại chùa Pak Tai trên đường Ma Tau Wai ở Hung Hom. Một số cư dân mạng cũng cho biết đã nhìn thấy Trần ăn trộm đồ ăn từ một nhà hàng fastfood cùng tháng đó trước khi rời đi.

"Liên minh Thẻ Trắng" mà Trần khai là thành viên, bao gồm một số cá nhân tạo nội dung số, đã nhiều lần sản xuất và phát hành video không phù hợp, bao gồm các hành vi quấy rối và khiêu dâm ở nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng. Nội dung của những video này thường xuyên vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng.

Một số thành viên, vì muốn tăng views, thường xuyên vượt qua ranh giới đạo đức và tự quay phim bản thân thực hiện hành vi như vậy, rồi đăng tải lên mạng. Một số thành viên của liên minh đã phạm tội hình sự, bao gồm bị cáo buộc gửi thư đe dọa có chứa dao rọc giấy cho những người sáng tạo video trực tuyến khác vào tháng 10 năm nay; cố ý phá hoại bia mộ của cố ca sĩ Hoàng Gia Câu vào tháng 5/2024; và bị cáo buộc hành hung ba cảnh sát và ba phóng viên trong Lễ hội Songkran ở quận Cửu Long vào tháng 4/2023.

Theo Singtao, Wenweipo