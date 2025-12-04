Chính quyền Hong Kong ra lệnh dỡ bỏ toàn bộ lưới che giàn giáo, nghi giấy chứng nhận bị làm giả

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng Hồng Kông phát hiện bằng chứng cho thấy lưới che giàn giáo có dấu hiệu gian lận trong kiểm định khả năng chống cháy, vì vậy chính quyền đặc khu đã ra lệnh dỡ bỏ toàn bộ lưới che tại các tòa nhà đang sửa chữa.

Tính đến ngày 3/12, vụ hỏa hoạn thảm khốc tại khu nhà Hong Fook Court ở quận Taipo, Hong Kong hôm 26/11 đã khiến ít nhất 159 người thiệt mạng, 31 người vẫn mất tích. Trong số 79 người bị thương, có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch và 9 người bị thương nặng. Dư luận đặt câu hỏi liệu có phải các tấm lưới che công trình và tấm xốp chống ồn dùng trong quá trình sửa chữa có phải là “thủ phạm” khiến ngọn lửa lan nhanh?

Theo trang web Đài phát thanh Hong Kong (RTHK) ngày 4/12, tối 3/12, ông Đặng Bính Cường (Chris Tang Ping-keung), Cục trưởng An ninh và bà Ninh Hán Hào (Bernadette Linn Hon-ho) Cục trưởng Phát triển đặc khu Hong Kong đã tuyên bố: do nghi ngờ có hành vi làm giả giấy tờ, tất cả lưới che trên các công trình sửa chữa trên toàn đặc khu phải được tháo dỡ hết trong vòng 3 ngày làm việc, tức trước ngày 6/12. Trường hợp đặc biệt không thể tháo bỏ ngay phải báo cáo và xin ý kiến cơ quan thẩm tra. Hiện tại có tất cả hơn 200 tòa nhà dân cư và hơn 10 tòa nhà công cộng có sử dụng loại lưới che có vấn đề này.

Cục trưởng An ninh đặc khu Hong Kong Đặng Bính Cường. Ảnh: HK01.

Theo truyền thông Hồng Kông, tại các khu dân cư như Yee Kok Court (Cheung Sha Wan) và Fung Wah Estate (Chai Wan), các lưới che được sử dụng đều do Công ty TNHH Sợi hóa học Thần Húc Sơn Đông (Chenxu Chemical Fiber Rope Net Co., Ltd,) sản xuất, với đơn vị kiểm định là Trung tâm Giám định chất lượng trang bị bảo hộ lao động quốc gia Trung Quốc (Bắc Kinh) – bị nghi ngờ đã giả mạo kết quả kiểm định chống cháy.

Ông Đặng Bính Cường Cục trưởng An ninh Hồng Kông cho biết, qua điều tra đã xác định Trung tâm Giám định chất lượng trang bị bảo hộ lao động quốc gia Trung Quốc chưa từng cấp loại chứng nhận liên quan; đồng thời cũng không thể liên lạc được với Trung tâm Kiểm định Giám định thành phố Tân Châu (Sơn Đông) là nơi cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn cho loại lưới này, các số điện thoại để lại trên văn bản đều là số rác. Chính quyền đặc khu đã lập hồ sơ điều tra, khẳng định sẽ xử lý nghiêm và truy trách nhiệm đến cùng.

Giấy chứng nhận lưới đạt chuẩn chống cháy cho Trung tâm kiểm định thành phố Tân Châu, Sơn Đông cấp cho lưới của Công ty Chenxu. Ảnh: Wforum.

Trước đó, ngay sau vụ cháy, trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội đặt vấn đề về lưới che công trình là thủ phạm gây nên thảm họa, chính quyền từng tuyên bố lưới che tại Hong Fook Court “sơ bộ xác nhận đạt tiêu chuẩn chống cháy”. Nhưng đến đầu tuần này, các cơ quan hữu trách của chính quyền đặc khu lại thông báo rằng lưới che tại các tòa nhà không đạt yêu cầu. Điều này khiến dư luận nghi ngờ chính quyền công bố kết quả quá vội vàng. Đáp lại, ông Đặng Bính Cường nói chính quyền “minh bạch” và “có trách nhiệm”, cho rằng do công chúng rất quan tâm vụ việc nên khi có kết quả sơ bộ liền công bố để tránh lan truyền đồn đoán.

Được biết đơn vị thi công là Hongye Construction (Công ty xây dựng Hồng Nghiệp) đã sử dụng lưới bảo vệ giàn giáo nylon do Công ty Chenxu Chemical Fiber Rope Net Co., Ltd, (Thần Húc) ở tỉnh Sơn Đông sản xuất có chứng nhận chống cháy do Trung tâm Kiểm định thành phố Tân Châu cấp theo kiểm định của Trung tâm Giám định chất lượng trang bị bảo hộ lao động quốc gia Trung Quốc.

Theo RTHK, Creaders