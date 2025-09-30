Bí thư Phú Thọ và Ninh Bình hoán đổi vị trí công tác

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Ninh Bình, giữ chức Bí thư Phú Thọ; ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Phú Thọ, làm Bí thư Ninh Bình.

Toàn cảnh Đại hội tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Phutho.gov.vn.

Sáng 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Ông Phong được Bộ Chính trị giao tiếp tục chỉ đạo đến phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định 97 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và 27 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư tỉnh Phú Thọ Trương Quốc Huy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phutho.gov.vn.

Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông, bà: Trần Duy Đông (Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, tân Bí thư tỉnh Phú Thọ nhận thức sâu sắc rằng, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nguyên tắc làm việc của tập thể BCH Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Ông Huy xin hứa sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo...

Ông Trương Quốc Huy, sinh năm 1979 cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Ths Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Trương Quốc Huy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An; Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên (Hà Nam cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũ.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định, ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình mới.

Ông Đặng Xuân Phong phát biểu sáng 30/9. Ảnh: Phutho.gov.vn.

Ông Đặng Xuân Phong, sinh năm 1972, quê quán ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ TS Kinh tế, cử nhân Lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai, Bí thư huyện ủy Bắc Hà, Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, vào tháng 1/2025 ông Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Đến tháng 6/2025, ông Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới sau khi 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập.