Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc.

Tại đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Tỉnh ủy Hưng Yên.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 70 thành viên, Ban Thường vụ gồm 22 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: Hungyen.gov.vn.

Các Phó Bí thư gồm ông Trần Quốc Toản (Phó Bí thư thường trực), ông Trần Quốc Văn (Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Nguyễn Khắc Thận (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, cảm ơn sự tin tưởng, giao phó của Bộ Chính trị và toàn thể Đại hội. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách lớn lao của tập thể cũng như của từng Tỉnh ủy viên trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, đem hết trí tuệ, tài năng, hành động có trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ vì cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo đột phá phát triển, tất cả vì một Hưng Yên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc;

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, 53 tuổi, quê Hà Nội, trình độ Ths kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nhiều vị trí quản lý như Vụ trưởng Dự báo thống kê tiền tệ, Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng. Sau đó, ông giữ chức Vụ trưởng Kinh tế Tổng hợp, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 6/2021, ông Nghĩa được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Khi Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình hồi tháng 6/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy mới.