Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm chứa Miconazole

Thu hồi để đáp ứng theo chuẩn ASEAN
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục cấp. Lý do thu hồi là các sản phẩm này có chứa hoạt chất Miconazole hoặc Miconazole nitrate, không còn phù hợp với quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, quyết định này dựa trên kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp tháng 11/2025 về việc không cho phép sử dụng Miconazole và Miconazole nitrate trong mỹ phẩm. Danh mục bị thu hồi gồm 8 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm thuộc nhiều nhóm sản phẩm khác nhau như dầu gội trị gàu, sản phẩm làm sạch và dung dịch vệ sinh phụ nữ.
Các sản phẩm mang các nhãn hiệu BIORGA CYSTIPHANE, DERMAVIA, Piajour và MicoFem, do các doanh nghiệp trong nước chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Các mỹ phẩm có thành phần Miconazole nitrate bị thu hồi Đáng chú ý, có những sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận từ năm 2021, nhưng cũng có sản phẩm mới được cấp trong năm 2025. Việc thu hồi lần này không xuất phát từ vi phạm thủ tục hành chính của doanh nghiệp, mà do yêu cầu tuân thủ quy định chuyên môn mới theo chuẩn ASEAN. Cục Quản lý Dược khẳng định việc thu hồi là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý mỹ phẩm giữa các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Miconazole và Miconazole nitrate là các hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh nhiễm nấm da và niêm mạc. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN, đây là các dược chất không phù hợp để sử dụng trong mỹ phẩm – nhóm sản phẩm được phép lưu hành rộng rãi và sử dụng thường xuyên mà không có chỉ định y tế. Việc loại bỏ các hoạt chất này khỏi danh mục thành phần được phép sử dụng trong mỹ phẩm cho thấy xu hướng quản lý ngày càng rõ ràng giữa thuốc và mỹ phẩm, tránh tình trạng sản phẩm mang tính điều trị “núp bóng” mỹ phẩm. Các công ty phải chấp hành việc thu hồi các số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm đã bị thu hồi, bảo đảm các sản phẩm liên quan không tiếp tục lưu hành.
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vẫn lưu hành sản phẩm thuộc diện bị thu hồi. Danh sách các sản phẩm bị thu hồi
8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi gồm các sản phẩm sau: BIORGA CYSTIPHANE Normalizing Anti-Dandruff Shampoo S Số tiếp nhận: 142455/21/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược phẩm TEDIS – VIỆT HÀ. BIORGA CYSTIPHANE Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS Số tiếp nhận: 143963/21/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược phẩm TEDIS – VIỆT HÀ. Piajour Woman Body Foam Số tiếp nhận: 268004/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại HKK.
DERMAVIA EGERIA MINAZOLE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO Số tiếp nhận: 270385/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam. DERMAVIA EGERIA MINAZOLE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO Số tiếp nhận: 273704/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam. MicoFem Silk Số tiếp nhận: 297223/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang. MicoFem Bloom Số tiếp nhận: 297224/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang. MicoFem Calm Số tiếp nhận: 297225/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang.
Thu hồi toàn bộ loại thuốc bổ sung sắt và acid folic do Công ty Me Di Sun sản xuất 17/07/2025 16:05 Thu hồi toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt, tai Ofleye Drops 05/06/2025 10:52 Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả: Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược nói gì? 17/04/2025 11:55
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục cấp. Lý do thu hồi là các sản phẩm này có chứa hoạt chất Miconazole hoặc Miconazole nitrate, không còn phù hợp với quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.
Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, quyết định này dựa trên kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp tháng 11/2025 về việc không cho phép sử dụng Miconazole và Miconazole nitrate trong mỹ phẩm.
Danh mục bị thu hồi gồm 8 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm thuộc nhiều nhóm sản phẩm khác nhau như dầu gội trị gàu, sản phẩm làm sạch và dung dịch vệ sinh phụ nữ.
Các sản phẩm mang các nhãn hiệu BIORGA CYSTIPHANE, DERMAVIA, Piajour và MicoFem, do các doanh nghiệp trong nước chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Đáng chú ý, có những sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận từ năm 2021, nhưng cũng có sản phẩm mới được cấp trong năm 2025. Việc thu hồi lần này không xuất phát từ vi phạm thủ tục hành chính của doanh nghiệp, mà do yêu cầu tuân thủ quy định chuyên môn mới theo chuẩn ASEAN.
Cục Quản lý Dược khẳng định việc thu hồi là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý mỹ phẩm giữa các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Miconazole và Miconazole nitrate là các hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh nhiễm nấm da và niêm mạc. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN, đây là các dược chất không phù hợp để sử dụng trong mỹ phẩm – nhóm sản phẩm được phép lưu hành rộng rãi và sử dụng thường xuyên mà không có chỉ định y tế.
Việc loại bỏ các hoạt chất này khỏi danh mục thành phần được phép sử dụng trong mỹ phẩm cho thấy xu hướng quản lý ngày càng rõ ràng giữa thuốc và mỹ phẩm, tránh tình trạng sản phẩm mang tính điều trị “núp bóng” mỹ phẩm.
Các công ty phải chấp hành việc thu hồi các số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm đã bị thu hồi, bảo đảm các sản phẩm liên quan không tiếp tục lưu hành. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vẫn lưu hành sản phẩm thuộc diện bị thu hồi.
Danh sách các sản phẩm bị thu hồi
8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi gồm các sản phẩm sau:
BIORGA CYSTIPHANE Normalizing Anti-Dandruff Shampoo S Số tiếp nhận: 142455/21/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược phẩm TEDIS – VIỆT HÀ.
BIORGA CYSTIPHANE Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS Số tiếp nhận: 143963/21/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược phẩm TEDIS – VIỆT HÀ.
Piajour Woman Body Foam Số tiếp nhận: 268004/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại HKK.
DERMAVIA EGERIA MINAZOLE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO Số tiếp nhận: 270385/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam.
DERMAVIA EGERIA MINAZOLE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO Số tiếp nhận: 273704/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam.
MicoFem Silk Số tiếp nhận: 297223/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang.
MicoFem Bloom Số tiếp nhận: 297224/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang.
MicoFem Calm Số tiếp nhận: 297225/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang.
Hàng loạt doanh nghiệp dược lớn bị xử phạt: Dược phẩm Hà Tây, Wealphar, Trung ương 3, OPC và Shinpoong Daewoo. Đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp tái phạm trên nhiều thuốc, nhiều lần, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm với an toàn người bệnh.
Năm 2025 chứng kiến những bước tiến chưa từng có: từ ghép tim – phổi đồng thời, ghép 2 phổi trong 1 ngày, đến vận chuyển y tế bằng UAV và chiến lược chuyển đổi số, mở ra kỷ nguyên mới cho y tế Việt Nam.
Người đàn ông mắc sốt xuất huyết trên nền nhiều bệnh mạn tính đã nhanh chóng rơi vào suy gan, suy hô hấp nặng, phải thở máy, lọc máu và ECMO. Đây là hồi chuông cảnh báo mức độ nguy hiểm của Dengue với người bệnh nền.
Với mô hình đào tạo gắn chặt giữa giảng dạy - thực hành - nghiên cứu và hợp tác quốc tế tầm cao, Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo ra đội ngũ nhân lực toàn diện, chuyên sâu, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
Thông tư 26 cho phép kê đơn, cấp thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày với bệnh nhân ổn định, nhưng sau 6 tháng triển khai nhiều nơi vẫn “khóa” ở 30 ngày. Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh toàn quốc, bảo đảm quyền lợi người bệnh, nhất là người tham gia BHYT.
Bệnh nhân V.T.M (60 tuổi, Hà Nội) thường xuyên gặp tình trạng đau bụng, táo bón kéo dài. Khi đến Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI khám và nội soi tiêu hóa bằng công nghệ MCU hiện đại, ekip bác sĩ đã phát hiện nhiều polyp tại dạ dày và đại tràng người bệnh.
Giai đoạn 2026–2035, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe và dân số sẽ tái cấu trúc hệ thống y tế, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, với tổng vốn đầu tư 88.635 tỷ đồng – gấp 4,5 lần so với giai đoạn trước.
Điều nguy hiểm là bệnh não mô cầu chủ yếu lây theo đường hô hấp qua nước bọt, dịch mũi họng khi tiếp xúc gần với người bệnh. Triệu chứng dễ bỏ sót, trong khi bệnh có thể gây tử vong trong 24-48 giờ, buộc ngành y tế cảnh báo nguy cơ.
Chỉ vì sử dụng hóa chất thông bồn cầu mua trên mạng, một phụ nữ ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu trong đêm Giáng sinh. Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm của các loại hóa chất tẩy rửa giá rẻ đang được bán tràn lan.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận một ca tử vong do não mô cầu. Trong khi đó, cả nước đã có 95 ca mắc từ đầu năm, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, khiến cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ lây lan trong mùa đông - xuân.
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế tổ chức đã thu hút 16.276 lượt dự thi trên cả nước, với sự tham gia đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêm chủng.
Lần đầu tiên, thiết bị bay không người lái được đưa vào vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế tại Hà Nội, hứa hẹn cải thiện tốc độ phản ứng, khả năng kết nối tuyến y tế và chất lượng phục vụ người dân.