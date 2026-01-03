Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm chứa Miconazole

Thu hồi để đáp ứng theo chuẩn ASEAN Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục cấp. Lý do thu hồi là các sản phẩm này có chứa hoạt chất Miconazole hoặc Miconazole nitrate, không còn phù hợp với quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, quyết định này dựa trên kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp tháng 11/2025 về việc không cho phép sử dụng Miconazole và Miconazole nitrate trong mỹ phẩm. Danh mục bị thu hồi gồm 8 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm thuộc nhiều nhóm sản phẩm khác nhau như dầu gội trị gàu, sản phẩm làm sạch và dung dịch vệ sinh phụ nữ.

Các sản phẩm mang các nhãn hiệu BIORGA CYSTIPHANE, DERMAVIA, Piajour và MicoFem, do các doanh nghiệp trong nước chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Các mỹ phẩm có thành phần Miconazole nitrate bị thu hồi Đáng chú ý, có những sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận từ năm 2021, nhưng cũng có sản phẩm mới được cấp trong năm 2025. Việc thu hồi lần này không xuất phát từ vi phạm thủ tục hành chính của doanh nghiệp, mà do yêu cầu tuân thủ quy định chuyên môn mới theo chuẩn ASEAN. Cục Quản lý Dược khẳng định việc thu hồi là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý mỹ phẩm giữa các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Miconazole và Miconazole nitrate là các hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh nhiễm nấm da và niêm mạc. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN, đây là các dược chất không phù hợp để sử dụng trong mỹ phẩm – nhóm sản phẩm được phép lưu hành rộng rãi và sử dụng thường xuyên mà không có chỉ định y tế. Việc loại bỏ các hoạt chất này khỏi danh mục thành phần được phép sử dụng trong mỹ phẩm cho thấy xu hướng quản lý ngày càng rõ ràng giữa thuốc và mỹ phẩm, tránh tình trạng sản phẩm mang tính điều trị “núp bóng” mỹ phẩm. Các công ty phải chấp hành việc thu hồi các số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm đã bị thu hồi, bảo đảm các sản phẩm liên quan không tiếp tục lưu hành.

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vẫn lưu hành sản phẩm thuộc diện bị thu hồi. Danh sách các sản phẩm bị thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi gồm các sản phẩm sau: BIORGA CYSTIPHANE Normalizing Anti-Dandruff Shampoo S Số tiếp nhận: 142455/21/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược phẩm TEDIS – VIỆT HÀ. BIORGA CYSTIPHANE Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS Số tiếp nhận: 143963/21/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược phẩm TEDIS – VIỆT HÀ. Piajour Woman Body Foam Số tiếp nhận: 268004/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại HKK.

DERMAVIA EGERIA MINAZOLE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO Số tiếp nhận: 270385/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam. DERMAVIA EGERIA MINAZOLE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO Số tiếp nhận: 273704/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam. MicoFem Silk Số tiếp nhận: 297223/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang. MicoFem Bloom Số tiếp nhận: 297224/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang. MicoFem Calm Số tiếp nhận: 297225/25/CBMP-QLD Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty CP Dược Hậu Giang.

