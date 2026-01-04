Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam liên quan tình hình Venezuela hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam kêu gọi kiềm chế, đối thoại về tình hình Venezuela. Nguồn: THX/TTXVN.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết vào đêm 2/1, hơn 150 máy bay của Mỹ đã cất cánh từ 20 căn cứ khác nhau, cả trên bộ lẫn trên biển, trải khắp khu vực Tây Bán cầu. Trong số này có các trực thăng chở lực lượng đột nhập, bắt đầu bay vào không phận Venezuela ở độ cao chỉ khoảng 30 mét so với mặt nước.

Các trực thăng, được yểm trợ bởi một loạt đòn tấn công, đã tiếp cận khu phức hợp nơi ông Maduro cư trú lúc 1h00 sáng 3/1 theo giờ miền đông nước Mỹ. Các cuộc đụng độ đã diễn ra khi phía Mỹ triển khai bắt giữ ông Maduro và phu nhân.

Lực lượng của Mỹ rút khỏi Venezuela khoảng 3h29 sáng 3/1. Ông Maduro và phu nhân được chuyển lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ, để đưa tới hầu tòa tại New York.

Trước tình hình căng thẳng ở Venezuela diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây mất an toàn cho công dân, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc kỹ việc đến Venezuela vào thời điểm hiện tại.

Công dân Việt Nam đang ở Venezuela cần rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov.vn.

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com.