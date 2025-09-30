Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư tỉnh Đồng Nai

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định 68 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đã được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Dongnai.gov.vn.

Tại đại hội, Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định 4 phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục giữ chức vụ phó bí thư nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai từ tháng 7-2025).

Ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai từ tháng 7-2025).

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai từ tháng 7-2025).

Ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy (Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai từ tháng 7-2025).

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đaklak.gov.vn.

Cũng trong sáng nay, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 62 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk có 21 người.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã tín nhiệm, giao trọng trách, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Trung, đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trọng trách hết sức lớn lao mà Đảng, Nhân dân đã tin tưởng giao phó. Ông hứa trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trước Đại hội và Nhân dân các dân tộc sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; không ngừng đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo...

Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng là Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an). Tháng 6/2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Cuối tháng 11/2019, ông Văn được điều chuyển làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đầu tháng 7/2022, khi mang quân hàm thiếu tướng, ông Văn được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Tháng 8/2024, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y ông Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Tháng 7/2025, ông Vũ Hồng Văn là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai.