11 ô tô tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Hồ Xuân Mai

Chiều 4/1, cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên) đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 11 ô tô, khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn
Vụ việc xảy ra khoảng 16h15 cùng ngày, trên phần đường hướng từ TP Huế vào TP Đà Nẵng.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan là một đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dài 77,5 km. Tuyến gồm hai đoạn: La Sơn – Hòa Liên (66 km, trong đó hơn 11 km đi qua Vườn quốc gia Bạch Mã, nối TP Huế và TP Đà Nẵng) và Hòa Liên – Túy Loan. Hiện nay đoạn La Sơn – Hòa Liên đang thi công nâng cấp mở rộng đường từ 2 lên 4 làn xe.

#Đà Nẵng #Tai nạn giao thông

