Ông Nguyễn Đức Trung tái cử Bí thư tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đương nhiệm, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ I.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần thứ nhất.

Tại Hội nghị lần thứ 1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 17 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Hoàng Nghĩa Hiếu, ông Lê Hồng Vinh và bà Võ Thị Minh Sinh.

Ông Nguyễn Đức Trung thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 lần thứ nhất. Ảnh: Nghean.gov.vn.

Ông Nguyễn Đức Trung, SN 1974, quê tỉnh Thanh Hóa, trình độ Ths kinh tế chính trị.

Ông Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ tháng 3/2020.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, ông Nguyễn Đức Trung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025.

Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó ông Nguyễn Đức Trung từng đảm nhận các chức vụ: Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng và đô thị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, sáng 2/10, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đương nhiệm, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh gồm 55 người, Ban Thường vụ gồm 15 người. Ông Nguyễn Duy Lâm tiếp tục được bầu là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới với tỷ lệ phiếu thuận 100%.

Ông Nguyễn Duy Lâm, SN 1972, quê quán xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu – hầm; trình độ lý luận: Cao cấp.

Ông Lâm có một thời gian dài công tác tại Bộ Giao thông vận tải, từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Quan lý xây dựng Đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải…

Từ tháng 8/2021-2/2025, ông Nguyễn Duy Lâm là Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hatinh.gov.vn.

Ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái cử chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy có 3 Phó chủ nhiệm, 9 ủy viên.