Trung tâm TP.HCM đông nghịt người đi xem countdown và pháo hoa chào năm mới 2026

Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng, tạo không khí lễ hội rộn ràng chào đón năm 2026.

Từ tối 31/12, khu trung tâm TP.HCM đã “nóng” lên khi dòng người đổ về ngày một đông. Các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu bến Bạch Đằng nhộn nhịp hơn thường lệ.

Giao thông khu trung tâm TP.HCM ùn ứ trong đêm 31/12 khi dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ pháo hoa. Ảnh: Minh Quân.

Càng về tối, tiếng nhạc, ánh đèn và những cuộc hẹn cuối năm khiến không khí lễ hội lan rộng trên nhiều góc phố. Trên vỉa hè, từng nhóm bạn trẻ rủ nhau chụp ảnh, quay clip. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi dạo sớm, chọn những vị trí thoáng để vừa nghỉ chân vừa quan sát dòng người.

Tại khu vực gần Nguyễn Huệ, dòng người di chuyển chậm, ai cũng tranh thủ chọn một vị trí thuận mắt để vừa dạo chơi vừa chờ chương trình đếm ngược. Lực lượng chức năng được bố trí ở nhiều điểm để hướng dẫn người dân di chuyển, hạn chế tình trạng dồn ứ ở các nút giao và khu vực sát sân khấu.

Nhiều người mang theo nước uống, quạt tay, sạc dự phòng, chuẩn bị tâm thế “đứng chờ dài hơi”. Không ít du khách cũng hòa vào dòng người, vừa đi vừa ngước nhìn các màn hình lớn và hệ thống ánh sáng được trang trí dọc khu trung tâm.

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 20h30, chị Hồng Lợi (23 tuổi) cho biết: “Tôi nghĩ năm nay đông hơn năm ngoái. Tôi ra đường chủ yếu để đón không khí thôi, không vô trong Nguyễn Huệ vì sợ đôn đi ra không được. Tầm 22h30, 23h tôi về vì sợ coi pháo hoa xong sẽ kẹt xe”, chị Lợi nói.

Theo chị Lợi, đi sớm một chút để cảm nhận không khí, chụp vài tấm hình và “rút” trước giờ cao điểm vẫn là cách đón năm mới vừa đủ vui, vừa đỡ mệt.

Nhóm bạn và gia đình tụ tập sát khu vực rào chắn gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, chờ chương trình âm nhạc và khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Minh Quân.

Cách đó không xa, anh Duy, 21 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, có mặt từ 21h để đi dạo và “hít” không khí đêm cuối năm.

“Tôi đến đây để đi dạo, tận hưởng không khí náo nhiệt, sôi động dịp cuối năm”, anh Duy cho biết. Anh Duy nói thêm, chỉ cần nhìn dòng người đổ về trung tâm, nghe tiếng nhạc vang lên và cảm nhận nhịp phố xá thay đổi là đã thấy “năm mới đến rất gần”.

Trong khi đó, ở khu bến Bạch Đằng, nhiều người chọn đứng dọc bờ sông để có không gian thoáng hơn và dễ quan sát bầu trời. Những nhóm bạn trẻ đứng thành cụm, thi thoảng reo lên khi có màn trình diễn âm nhạc sôi động từ phía trung tâm vọng lại.

Một số gia đình trải bạt ngồi chờ, trẻ nhỏ được bố mẹ bế trên tay để ngắm cảnh sông nước và ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh. Chú Trần Phong (48 tuổi) cho biết tranh thủ ghé khu vực trung tâm sau giờ làm để cảm nhận không khí đón năm mới. “Không khí ở đây nhộn nhịp và vui lắm. Nhìn mọi người xuống phố đông vui, chú cũng vui theo”, chú Phong nói.

Người dân đứng dọc hàng rào trên tuyến phố trung tâm, giơ điện thoại ghi lại không khí đón năm mới 2026. Ảnh: Minh Quân.

Đêm giao thừa dương lịch năm nay, TP.HCM tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa để người dân có thêm lựa chọn. Ba điểm tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, khu trung tâm thành phố mới và quảng trường Tam Thắng. Ba điểm tầm thấp đặt tại Công viên văn hóa Đầm Sen, tòa tháp SAIGON MARINA IFC và khu biệt thự Kim Long.

TP.HCM đã bước sang năm 2026 trong nhịp rộn ràng và đầy hy vọng, với những lời chúc bình an được trao vội giữa đám đông và những ánh mắt cùng hướng lên bầu trời xem khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng chào năm mới 2026.