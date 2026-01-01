Pháo hoa rực sáng, người dân hân hoan chào năm mới 2026

Hàng vạn người dân Thủ đô đổ về hồ Gươm, Mỹ Đình và khắp các tuyến phố. Trong không khí náo nhiệt, họ cùng nhau hân hoan đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới, tràn đầy kỳ vọng.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Video: Quỳnh An.

23h45 đêm 31/12, bầu trời Hà Nội bắt đầu rực sáng bởi các dàn pháo hoa đồng loạt được khai hỏa tại nhiều điểm bắn ở các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hà Đông và khu vực Từ Liêm, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao từ năm 2025 sang năm 2026. Dưới mặt đất, hàng vạn người dân Thủ đô lặng đi trong giây lát, rồi cùng nhau reo vui chào đón năm mới 2026.

Khu vực Hoàn Kiếm, hàng nghìn người hò reo trong thời khắc năm mới cùng pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Ảnh: N.Hoàn.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở thành tâm điểm của đêm giao thừa. Sân khấu chương trình chào đón năm mới được dàn dựng rực rỡ, với nhiều tiết mục âm nhạc nối tiếp nhau, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Từ sớm, dòng người đã đổ về khu vực trung tâm, đứng ken đặc quanh quảng trường, trên vỉa hè, thềm nhà, quán cà phê ven đường, chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ trên nền trời Thủ đô.

Hồ Gươm đông nghịt người đổ về xem pháo hoa. Ảnh: N.Hoàn.

Anh Phạm Văn Quân (ở Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi đưa cả gia đình đến đây từ 21h. Dù đông đúc nhưng ai cũng vui vẻ, háo hức. Được cùng vợ con đón năm mới trong không khí lễ hội, tôi thấy gắn kết và ấm áp hơn. Hy vọng năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn cho mọi người.”

Dòng người trên phố Tràng Tiền. Ảnh: N.Hoàn.

Chị Lê Thu Hằng (29 tuổi, ở Hoàn Kiếm) cho biết: “Tôi thích nhất khoảnh khắc cả đám đông cùng đếm ngược rồi reo hò khi pháo hoa nổ trên bầu trời. Đó là giây phút khiến tôi cảm thấy lạc quan, tin tưởng vào một năm mới nhiều điều tốt đẹp.”

Một em nhỏ được người thân kiệu lên cao để xem pháo hoa. Ảnh: N.Hoàn.

Không khí náo nhiệt cũng lan tỏa mạnh mẽ về phía khu vực phía Tây thành phố. Trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước trường đua F1 và khu vực sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, dòng người và xe cộ nối dài từ đầu giờ tối. Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, áo ấm, trải bạt ngồi chờ từ sớm để có vị trí thuận lợi.

Pháo hoa rực sáng tại khu vực đường đua F1 (Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Quỳnh An.

Người dân cùng nhau ngắm pháo hoa, chào đón năm 2026. Ảnh: Quỳnh An.

Giữa dòng người đông đúc ấy, anh Nguyễn Văn Hùng ở Nhổn chọn một cách đón năm mới rất riêng. Sinh nhật đúng vào ngày cuối cùng của năm, anh được gia đình mang bánh tới sân vận động Mỹ Đình. Chiếc bánh nhỏ được đặt vội dưới chiếu, vài cây nến lung linh trong gió lạnh.

Anh Hùng vừa đón tuổi mới, vừa chờ xem pháo hoa cùng gia đình. Ảnh: Quỳnh An.

“Sinh nhật tôi trùng đúng ngày đầu năm mới, cả nhà quyết định ra đây vừa đón tuổi mới, vừa chờ xem pháo hoa. Không khí đông vui khiến tôi cảm thấy đặc biệt hơn rất nhiều,” anh Hùng chia sẻ, nở nụ cười rạng rỡ bên người thân.

Người dân đứng xem pháo hoa, vỡ òa cảm xúc trong thời khắc chuyển sang năm mới. Ảnh: Quỳnh An.

Ở một góc khác, Phạm Thái Anh (20 tuổi) cùng người yêu đến từ rất sớm để chọn chỗ ngồi.

“Pháo hoa năm nay rất đẹp, do đến sớm nên tôi và bạn gái chọn được chỗ ngồi ưng ý. Cảm giác được đón năm mới cùng người yêu giữa không khí náo nhiệt khiến tôi thấy hạnh phúc", Thái Anh chia sẻ trước khi gửi lời chúc năm mới “phát lộc, phát tài, kiếm thật nhiều tiền” đến mọi người xung quanh.

Người dân thích thú dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc pháo phát sáng trên bầu trời. Ảnh: Quỳnh An.

Niềm vui đêm giao thừa không chỉ có ở người lớn. Trong vòng tay gia đình, bé Nguyễn Ngọc Gia Linh, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nam Từ Liêm, cùng người thân đi xem pháo hoa chào đón năm mới. Ánh sáng từ những chùm pháo phản chiếu trong đôi mắt háo hức của em.

“Con thấy rất đẹp và thú vị. Con chúc mọi người năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ”, Gia Linh nói, giọng còn lẫn chút rụt rè nhưng đầy hồn nhiên.

Bé Nguyễn Ngọc Gia Linh, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nam Từ Liêm, cùng người thân đi xem pháo hoa chào đón năm mới. Ảnh: Quỳnh An.

Dù thời tiết về khuya se lạnh, trời tạnh ráo, không mưa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa vẫn đông nghịt. Các ngả đường quanh sân vận động Mỹ Đình, khu vực Lê Quang Đạo hay hồ Gươm ken kín người. Lực lượng chức năng được bố trí phân luồng, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông, giúp dòng người di chuyển chậm nhưng ổn định.

Biển người trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội đêm giao thừa. Ảnh: Quỳnh An.

Khi kim đồng hồ chỉ sang 0h ngày 1/1/2026, những loạt pháo hoa cuối cùng khép lại, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên khắp các điểm bắn, hàng nghìn chiếc điện thoại giơ cao ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Người dân ôm nhau chúc mừng, trẻ nhỏ vỗ tay thích thú, tạo nên một đêm giao thừa đầy cảm xúc.

Từ trung tâm thành phố đến ngoại thành, khắp các ngả đường đều rộn ràng tiếng cười nói. Những lời chúc năm mới vang lên, hòa cùng ánh sáng pháo hoa rực rỡ, mở ra một năm 2026 với nhiều kỳ vọng và niềm tin.