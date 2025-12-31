Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 31/12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ Chính trị cho ông Hoàng Trung Dũng.

Ông Dũng nhận nhiệm vụ mới sau 10 tháng đảm nhiệm chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hoàng Trung Dũng. Ảnh: TTXVN.

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh. Ông Dũng có trình độ tiến sĩ Chính trị học, cử nhân Ngữ văn. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Dũng có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng là Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 15 tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 2/2025, ông Hoàng Trung Dũng được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hiện là ông Lê Minh Hưng; các Phó ban gồm các ông, bà: Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Đỗ Thanh Bình (Bộ trưởng Nội vụ kiêm nhiệm), Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Mạnh Linh, Bùi Thị Quỳnh Vân và Hoàng Trung Dũng.