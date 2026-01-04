Fanpage VTV24 và Theanh28 "mất tích" trên Facebook

Nhiều fanpage lớn tại Việt Nam đột ngột biến mất khỏi nền tảng Facebook, trong đó có VTV24 và Theanh28.

Sáng 4/1, cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều fanpage có lượng theo dõi lớn như VTV24, Theanh28 Entertainment bất ngờ biến mất khỏi Facebook.

Trước thời điểm nhiều trang bay màu, không ít fanpage lớn đồng loạt gỡ ảnh đại diện và ảnh bìa. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi đây là sự cố kỹ thuật hay làn sóng report hàng loạt, hoặc là biện pháp phòng ngừa của chính chủ trang.

Fanpage VTV24 và Theanh28 Entertainment biến mất khỏi Facebook từ sáng 4/1. Ảnh: Chụp màn hình.

Trao đổi về diễn biến này, ông Mai Thanh Phú, chuyên gia Digital Marketing, cho biết trang fanpage bị vô hiệu hóa vì vi phạm bản quyền thường là do bị "đánh" report dồn dập. Chuyện xóa ảnh đại diện hay ảnh bìa như nhiều người truyền tai nhau không có hiệu quả trong trường hợp này. Vấn đề nằm ở nội dung và lịch sử bài đăng, vì người báo cáo có thể nhắm vào các bài cũ mà quản trị viên của page khó dò xét.

Về việc fanpage VTV24 và Theanh28 Entertainment "mất tích" trên Facebook, ông Phú cho rằng có hai khả năng dễ xảy ra. Một là trang bị báo cáo vi phạm bản quyền quá nhiều nên bị hệ thống xử lý và tạm khóa. Nguyên nhân thứ hai là quản trị viên thấy rủi ro tăng cao nên chủ động ẩn page để tránh bị báo cáo tiếp.

"Trước tình hình các trang lớn bị quét như hiện tại, tôi thường khuyến nghị các quản trị viên tạm thời ẩn fanpage để giảm rủi ro. Đợi khi làn sóng này lắng xuống rồi hãy mở page trở lại", ông Phú chia sẻ thêm.

Theo ông Phú, nếu fanpage hoặc tài khoản đã bị hệ thống tạm khóa sau khi nhận nhiều báo cáo, thời gian xử lý để lấy lại thường không nhanh. "Hiện tại, việc phản hồi với Facebook để lấy lại fanpage thường mất từ 3 đến 15 ngày, tùy trường hợp", ông Phú cho biết.

Trong thời gian này, quản trị viên gần như chỉ có thể chờ nền tảng rà soát và phản hồi, đồng thời rà lại nội dung có nguy cơ vi phạm để hạn chế bị cảnh cáo thêm khi trang được khôi phục.

Trước khi "mất tích", hai fanpage lớn đã gỡ ảnh đại diện. Ảnh: Chụp màn hình.

Ông Phú cũng lưu ý việc ẩn fanpage chỉ nên xem là cách "tránh bão" tạm thời, bởi nếu kéo dài sẽ để lại nhiều hệ quả. Khi trang ngừng hoạt động, nhịp đăng bài bị đứt quãng, lượng tiếp cận tự nhiên và tương tác thường giảm rõ rệt. Đến khi mở lại, không ít page ghi nhận hiệu suất hiển thị không trở về như trước, kéo theo ảnh hưởng tới hiệu quả truyền thông, doanh thu quảng cáo và bán hàng.

Ngoài ra, việc đóng hoặc ẩn page lâu ngày còn khiến các chiến dịch đang triển khai bị gián đoạn, mất lịch đăng và đà tăng trưởng người theo dõi. Điều này cũng tác động đến mức độ tin cậy với đối tác, nhất là với những fanpage sống nhờ nội dung cập nhật liên tục. Dù vậy, trong bối cảnh báo cáo bản quyền dồn dập, nhiều quản trị viên vẫn buộc phải chấp nhận ẩn tạm để giảm rủi ro và chờ qua giai đoạn nhạy cảm.