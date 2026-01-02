Bắc Bộ rét đậm, có thể xuất hiện băng giá, cơ quan khí tượng ra cảnh báo

Không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt Bắc Bộ giảm sâu, nhiều nơi rét đậm, vùng núi có nơi rét hại dưới 7 độ C.

Rét hại, có thể xuất hiện băng giá

Ngày 2/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, nhiệt độ giảm khoảng 5–7 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ đã xuất hiện gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo đêm cùng ngày, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6.



Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13–16 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế phổ biến từ 16–19 độ C. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12–14 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm. Ảnh: Vietnamnet.

Thời tiết trên biển vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2,0–3,0 m; từ ngày 03/01 gió giảm dần.



Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao từ 4,0–6,0 m.



Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây nam Biển Đông, bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao từ 3,0–6,0 m.



Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía đông nam Biển Đông, bao gồm phía đông đặc khu Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 3,0–5,0 m.

Dự báo trong đêm 2/1 và ngày 3/1, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Trong đêm 3/1 và ngày 4/1, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 12–15 độ C, vùng núi từ 9–12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.



Trong các đêm 2–3/1 và 3–4/1, khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13–16 độ C.



Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trong cùng thời kỳ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16–19 độ C.

Theo cơ quan dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.



Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.



Mưa rét bao phủ từ miền Bắc tới miền Trung

Từ ngày 3-4/1 (thứ bảy và chủ nhật) Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18–22 độ, có nơi trên 22 độ; thấp nhất 12–15 độ, vùng núi 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20–24 độ, phía Nam 23–26 độ; thấp nhất phía Bắc 13–16 độ, phía Nam 16–19 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24–27 độ, phía Nam 27–30 độ; thấp nhất phía Bắc 19–21 độ, phía Nam 21–23 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24–27 độ; thấp nhất 14–18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nam Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29–32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21–24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ.