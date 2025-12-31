Thông tin mới vụ sập cần cẩu tại công trình dự án The One Tower ở Đà Nẵng

Tối 31/12, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) phát đi thông tin về sự cố sập cần cẩu tại công trình dự án The One Tower, số 6 đường 2 Tháng 9.

UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận sự cố sập cần cẩu xảy ra tại công trình thi công dự án Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower không gây thiệt hại về người.

Clip: Sập cần cẩu công trình dự án The One Tower gây hư hại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng (nguồn CTV cung cấp).

Dự án do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn thi công cọc khoan nhồi và tường vây. Dự án được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng vào tháng 8/2024 và khởi công xây dựng vào tháng 6/2025.

Sự cố xảy ra khi đơn vị thi công đang thi công cọc khoan nhồi và tường vây. Khi xe cần cẩu bánh xích đang thực hiện tải khối thép cừ tường vây thì bất ngờ bị đổ, chắn ngang kiệt số 4 đường 2 Tháng 9.

Hậu quả, một đoạn tường rào của Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị sập, đứt dây điện hạ áp của khu vực kiệt số 4 đường 2 Tháng 9 và gãy một trụ điện.

Đến khoảng 15h cùng ngày, hệ thống điện đã được khắc phục; đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa phần tường rào bị hư hỏng, dự kiến hoàn thành trước ngày 5/1/2026.

Công trình thi công dự án The One Tower trên đường 2 Tháng 9 do Công ty Cổ phần Xây dựng Central làm Tổng thầu xây dựng.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, vào khoảng 10h10 sáng 31/12, tại công trình thi công dự án The One Tower trên đường 2 Tháng 9 đã xảy ra sự cố gãy cần cẩu. Thời điểm xảy ra sự việc không có phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người.

Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng Central làm Tổng thầu xây dựng; Công ty TNHH Artelia làm quản lý thi công và tư vấn giám sát dự án.