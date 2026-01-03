close Đăng nhập

Đại sứ Vũ Trung Mỹ thông tin về công dân Việt Nam tại Venezuela

Quỳnh An
Quỳnh An

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela đã xác nhận đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

Theo TTXVN, sau khi có thông tin về việc Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1, TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh đã liên lạc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ để nắm bắt tình hình công dân Việt Nam tại đây.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

anh-1.jpg
Caracas, Venezuela, ngày 3/1/2026. Nguồn: Reuters/TTXVN.

Theo TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ thông báo đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau khi Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1.

Đại sứ xác nhận 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình và 2 kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela cùng 2 Việt kiều đều an toàn.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân không rời nơi cư trú và liên tục cập nhật tình hình qua kênh liên lạc khẩn cấp. Số điện thoại bảo hộ công dân tại Venezuela: (+58)4242211016.

Từ khóa:

#Mỹ tấn công Venezuela #Việt Nam #Venezuela #Mỹ #Đại sứ quán #An toàn #Công dân

