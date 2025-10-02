Tổng bí thư: Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII mở ra chương mới xây dựng Quân đội hiện đại

Theo Tổng bí thư Tô Lâm, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh.

Sáng 2/10, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII tiến hành phiên bế mạc. Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng bí thư nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương tại Đại hội.

Theo Tổng bí thư, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân đạt được nhiều thành tựu.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Trong đó, nhiều lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, nhu cầu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng bí thư nêu rõ, những chủ trương, quyết sách mà Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Đặc biệt, Tổng bí thư nhấn mạnh Đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại để Quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tổng bí thư cho rằng thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Quân đội Trung ương, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của các cấp, ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, tình cảm quý báu của nhân dân cả nước, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội.

"Từng sĩ quan, chỉ huy, mỗi chiến sĩ, đơn vị, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn và toàn quân tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao", Tổng bí thư nói.

Với ý chí và quyết tâm trách nhiệm chính trị cao nhất sau Đại hội, Tổng bí thư yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kết quả Đại hội.

Đồng thời các bên liên quan tiến hành thật chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của các văn kiện Đại hội, hoàn thiện, ban hành thật khẩn trương chương trình, kế hoạch hành động ở từng cấp, triển khai thực hiện thật bài bản Nghị quyết của Đại hội; đưa ngay Nghị quyết vào các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, làm cho Nghị quyết thực sự có sức sống, đảm bảo chủ trương, quyết sách của Đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa trong thực tế bằng những thành quả tốt đẹp nhất, sinh động nhất, hiệu quả nhất.

48 đại biểu quân đội được bầu tham dự Đại hội XIV của Đảng

Trong sáng cùng ngày, Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu 48 đại biểu (45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết) cùng 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu chủ yếu, đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội "trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao" trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và thực tiễn quân đội, làm cơ sở xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 17 nhiệm vụ trọng tâm cùng 16 nội dung Chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới.