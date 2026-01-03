Bị phạt vẫn chây ì thu hồi mỹ phẩm, Phú Thái bị Cục Quản lý Dược “điểm mặt” lần nữa

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa tiếp tục yêu cầu Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (TP. Hà Nội) thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm vì trước đó, ngày 8/8/2025, Cục Quản lý Dược đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này do kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do doanh nghiệp đứng tên công bố. Đáng nói, công ty này có tình tiết tăng nặng là cùng thời điểm có nhiều sản phẩm vi phạm. Hàng loạt sản phẩm của Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị thu hồi Tuy nhiên, sau đó, Công ty Phú Thái đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Dược, cho biết đã triển khai việc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, Cục Quản lý Dược khẳng định công ty này chưa kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh việc thu hồi và tiêu hủy. Đáng chú ý, đến cuối tháng 12/2025, vẫn còn một số sản phẩm chưa được doanh nghiệp báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy, gồm: Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream; Straight Neutralier Neutralizer; và Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer. Đây đều là các sản phẩm nằm trong danh mục bị xử lý theo Quyết định số 392/QĐ-XPHC. Vì thế, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Phú Thái tiếp tục gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; tiếp nhận toàn bộ sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường. Huy động Sở Y tế vào cuộc giám sát Không dừng ở yêu cầu đối với doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm do Công ty Phú Thái đứng tên công bố. Các Sở Y tế có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh mỹ phẩm vi phạm. Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội được yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát trực tiếp Công ty Phú Thái trong việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong tháng 1/2026.

Theo Cục Quản lý Dược, việc chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả sau xử phạt không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là với các sản phẩm sử dụng trực tiếp trên da và tóc. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả kéo dài nhiều tháng, không đầy đủ, buộc cơ quan quản lý phải tiếp tục ban hành công văn đôn đốc và huy động hệ thống y tế địa phương vào cuộc. Theo Cục Quản lý Dược, các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái đứng tên công bố, bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy gồm: Wella Professionals SP Luxeoil Reconstructive Elixir Wella Professionals Oil Reflections Light Luminous Reflective Oil Wella Professionals Vitawell Neutraliser Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream Straight Neutralier Neutralizer Wella Professionals Illumina Color Beach 10 Wella Professionals Illumina Color Sunset 12 Wella Professionals Illumina Color Deep Ruby Illumina Color Moonlight 10 Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer System Professional SP Liquid Hair Molecular Hair Refiller Wella Professionals Invigo Color Brilliance Colored Hair Shampoo Wella Professionals Eimi Thermal Image Heat Protection Spray Wella Professionals SP System Professional Repair Conditioner Riêng trong nhóm chưa báo cáo đầy đủ việc thu hồi, tiêu hủy, Cục Quản lý Dược nêu rõ 3 sản phẩm: Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream Straight Neutralier Neutralizer Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer