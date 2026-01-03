Bị phạt vẫn chây ì thu hồi mỹ phẩm, Phú Thái bị Cục Quản lý Dược “điểm mặt” lần nữa

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa tiếp tục yêu cầu Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (TP. Hà Nội) thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm vì trước đó, ngày 8/8/2025, Cục Quản lý Dược đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này do kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do doanh nghiệp đứng tên công bố. Đáng nói, công ty này có tình tiết tăng nặng là cùng thời điểm có nhiều sản phẩm vi phạm. Hàng loạt sản phẩm của Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị thu hồi Tuy nhiên, sau đó, Công ty Phú Thái đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Dược, cho biết đã triển khai việc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm.
Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, Cục Quản lý Dược khẳng định công ty này chưa kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh việc thu hồi và tiêu hủy. Đáng chú ý, đến cuối tháng 12/2025, vẫn còn một số sản phẩm chưa được doanh nghiệp báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy, gồm: Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream; Straight Neutralier Neutralizer; và Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer. Đây đều là các sản phẩm nằm trong danh mục bị xử lý theo Quyết định số 392/QĐ-XPHC. Vì thế, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Phú Thái tiếp tục gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; tiếp nhận toàn bộ sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.
Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường. Huy động Sở Y tế vào cuộc giám sát
Không dừng ở yêu cầu đối với doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm do Công ty Phú Thái đứng tên công bố. Các Sở Y tế có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh mỹ phẩm vi phạm. Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội được yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát trực tiếp Công ty Phú Thái trong việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong tháng 1/2026.
Theo Cục Quản lý Dược, việc chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả sau xử phạt không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là với các sản phẩm sử dụng trực tiếp trên da và tóc. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả kéo dài nhiều tháng, không đầy đủ, buộc cơ quan quản lý phải tiếp tục ban hành công văn đôn đốc và huy động hệ thống y tế địa phương vào cuộc. Theo Cục Quản lý Dược, các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái đứng tên công bố, bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy gồm: Wella Professionals SP Luxeoil Reconstructive Elixir Wella Professionals Oil Reflections Light Luminous Reflective Oil Wella Professionals Vitawell Neutraliser Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream Straight Neutralier Neutralizer Wella Professionals Illumina Color Beach 10 Wella Professionals Illumina Color Sunset 12 Wella Professionals Illumina Color Deep Ruby Illumina Color Moonlight 10 Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer System Professional SP Liquid Hair Molecular Hair Refiller Wella Professionals Invigo Color Brilliance Colored Hair Shampoo Wella Professionals Eimi Thermal Image Heat Protection Spray Wella Professionals SP System Professional Repair Conditioner Riêng trong nhóm chưa báo cáo đầy đủ việc thu hồi, tiêu hủy, Cục Quản lý Dược nêu rõ 3 sản phẩm: Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream Straight Neutralier Neutralizer Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer Thu hồi toàn bộ loại thuốc bổ sung sắt và acid folic do Công ty Me Di Sun sản xuất 17/07/2025 16:05 Thu hồi toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt, tai Ofleye Drops 05/06/2025 10:52 Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi mỹ phẩm Profiderm Azelaic Gel 13/02/2025 19:25
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa tiếp tục yêu cầu Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (TP. Hà Nội) thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm vì trước đó, ngày 8/8/2025, Cục Quản lý Dược đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này do kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).
Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do doanh nghiệp đứng tên công bố. Đáng nói, công ty này có tình tiết tăng nặng là cùng thời điểm có nhiều sản phẩm vi phạm.
Tuy nhiên, sau đó, Công ty Phú Thái đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Dược, cho biết đã triển khai việc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, Cục Quản lý Dược khẳng định công ty này chưa kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh việc thu hồi và tiêu hủy.
Đáng chú ý, đến cuối tháng 12/2025, vẫn còn một số sản phẩm chưa được doanh nghiệp báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy, gồm: Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream; Straight Neutralier Neutralizer; và Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer. Đây đều là các sản phẩm nằm trong danh mục bị xử lý theo Quyết định số 392/QĐ-XPHC.
Vì thế, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Phú Thái tiếp tục gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; tiếp nhận toàn bộ sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.
Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường.
Huy động Sở Y tế vào cuộc giám sát
Không dừng ở yêu cầu đối với doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm do Công ty Phú Thái đứng tên công bố.
Các Sở Y tế có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh mỹ phẩm vi phạm. Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội được yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát trực tiếp Công ty Phú Thái trong việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong tháng 1/2026.
Theo Cục Quản lý Dược, việc chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả sau xử phạt không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là với các sản phẩm sử dụng trực tiếp trên da và tóc.
Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả kéo dài nhiều tháng, không đầy đủ, buộc cơ quan quản lý phải tiếp tục ban hành công văn đôn đốc và huy động hệ thống y tế địa phương vào cuộc.
Theo Cục Quản lý Dược, các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái đứng tên công bố, bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy gồm:
Hàng loạt doanh nghiệp dược lớn bị xử phạt: Dược phẩm Hà Tây, Wealphar, Trung ương 3, OPC và Shinpoong Daewoo. Đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp tái phạm trên nhiều thuốc, nhiều lần, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm với an toàn người bệnh.
Năm 2025 chứng kiến những bước tiến chưa từng có: từ ghép tim – phổi đồng thời, ghép 2 phổi trong 1 ngày, đến vận chuyển y tế bằng UAV và chiến lược chuyển đổi số, mở ra kỷ nguyên mới cho y tế Việt Nam.
Người đàn ông mắc sốt xuất huyết trên nền nhiều bệnh mạn tính đã nhanh chóng rơi vào suy gan, suy hô hấp nặng, phải thở máy, lọc máu và ECMO. Đây là hồi chuông cảnh báo mức độ nguy hiểm của Dengue với người bệnh nền.
Với mô hình đào tạo gắn chặt giữa giảng dạy - thực hành - nghiên cứu và hợp tác quốc tế tầm cao, Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo ra đội ngũ nhân lực toàn diện, chuyên sâu, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
Thông tư 26 cho phép kê đơn, cấp thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày với bệnh nhân ổn định, nhưng sau 6 tháng triển khai nhiều nơi vẫn “khóa” ở 30 ngày. Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh toàn quốc, bảo đảm quyền lợi người bệnh, nhất là người tham gia BHYT.
Bệnh nhân V.T.M (60 tuổi, Hà Nội) thường xuyên gặp tình trạng đau bụng, táo bón kéo dài. Khi đến Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI khám và nội soi tiêu hóa bằng công nghệ MCU hiện đại, ekip bác sĩ đã phát hiện nhiều polyp tại dạ dày và đại tràng người bệnh.
Giai đoạn 2026–2035, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe và dân số sẽ tái cấu trúc hệ thống y tế, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, với tổng vốn đầu tư 88.635 tỷ đồng – gấp 4,5 lần so với giai đoạn trước.
Điều nguy hiểm là bệnh não mô cầu chủ yếu lây theo đường hô hấp qua nước bọt, dịch mũi họng khi tiếp xúc gần với người bệnh. Triệu chứng dễ bỏ sót, trong khi bệnh có thể gây tử vong trong 24-48 giờ, buộc ngành y tế cảnh báo nguy cơ.
Chỉ vì sử dụng hóa chất thông bồn cầu mua trên mạng, một phụ nữ ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu trong đêm Giáng sinh. Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm của các loại hóa chất tẩy rửa giá rẻ đang được bán tràn lan.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận một ca tử vong do não mô cầu. Trong khi đó, cả nước đã có 95 ca mắc từ đầu năm, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, khiến cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ lây lan trong mùa đông - xuân.
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế tổ chức đã thu hút 16.276 lượt dự thi trên cả nước, với sự tham gia đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêm chủng.
Lần đầu tiên, thiết bị bay không người lái được đưa vào vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế tại Hà Nội, hứa hẹn cải thiện tốc độ phản ứng, khả năng kết nối tuyến y tế và chất lượng phục vụ người dân.