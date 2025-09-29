Ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng (Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 có 65 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa I gồm 17 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông, bà Hoàng Giang, Nguyễn Tuấn Anh, Giàng Thị Dung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tân Bí thư tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng phát biểu. Ảnh: Báo Lào Cai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương dành cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Theo ông Hùng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo để đưa vào chương trình, kế hoạch lãnh đạo công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Hùng hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu và kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những nhiệm kỳ trước đây; đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và có những giải pháp cụ thể, khả thi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Tân Bí thư tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng sinh ngày 1/10/1977, quê quán tỉnh Hải Dương (cũ) nay là xã Ninh Giang (TP Hải Phòng), trình độ học vấn TS Quản trị Kinh doanh.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Hùng từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.