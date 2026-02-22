Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát thị trường vàng

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và theo dõi sát thị trường vàng.

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Thủ tướng biểu dương các thành viên Chính phủ đã tham dự cuộc họp đầy đủ, đồng thời phê bình những nhân sự vắng mặt tại cuộc họp này.

Theo đánh giá của Thủ tướng, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh. Nhấn mạnh phải bắt tay ngay vào làm việc ngay từ ngày đầu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: VGP.

Về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình đất nước và thế giới để phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều hành không giật cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lao động, tài chính, ngân sách, chi tiêu, định mức, tiết kiệm chống lãng phí, cắt giảm chi không cần thiết.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100%; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quyết liệt tháo gỡ thẻ vàng IUU; tăng cường quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội; bảo đảm các chương trình văn hóa, nghệ thuật lành mạnh; triển khai thiết thực các hoạt động Tết trồng cây; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Thủ tướng cũng nhắc nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới, chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại đồng loạt trong tháng 2 này.

Tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2026-2030; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp… cũng là những nhiệm vụ được người đứng đầu Chính phủ lưu ý.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung phát động các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời.

Bộ Tài chính được giao điều hành chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm, tiết kiệm 5% chi cho đầu tư phát triển; tăng cường kiểm soát, thanh tra công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, bảo đảm ổn định vĩ mô, hướng tín dụng đi vào lĩnh vực ưu tiên, vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng; theo dõi sát thị trường vàng.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Bộ Công Thương tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường; theo dõi tác động phương án thuế quan của Hoa Kỳ để phản ứng kịp thời; dứt khoát không để thiếu năng lượng.

Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông; khẩn trương thu phí các dự án đã đầu tư theo quy định đối với các công trình cao tốc đã hoàn thành đủ tiêu chuẩn; bảo đảm thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ" trong triển khai các nhiệm vụ, Thủ tướng kêu gọi cán bộ, công nhân viên trên cả nước phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức trách cao nhất có thể, thi đua lao động sáng tạo, đổi mới.