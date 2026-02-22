Tìm thấy 1 trong 6 người mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Tất cả 22 hành khách trên tàu bị lật ở hồ Thác Bà đều ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai. Các nạn nhân có quan hệ anh em, họ hàng.

Sáng 22/2, trao đổi với VietTimes, Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) Nguyễn Hoàng Long cho biết toàn bộ 22 hành khách và một lái tàu trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà đều trú tại địa phương.

Theo ông Long, các hành khách đều ở cùng một thôn, có quan hệ anh em, họ hàng. Thời điểm xảy ra sự việc, họ trên đường trở về nhà sau khi đi chúc Tết từ khu vực TP Yên Bái (cũ). Tàu xảy ra va chạm với phà chở đá khi di chuyển trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận xã Bảo Ái.

Đến sáng 22/2, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu H.Đ.M sinh năm 2015, trú tại Lào Cai. Thi thể được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Công tác tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại đang được triển khai.

Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân cho biết hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm xuyên đêm.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trước đó khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà thuộc xã Bảo Ái, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do ông N.V.T (sinh năm 1984) điều khiển đã va chạm với tàu chở 22 khách biển kiểm soát YB-0876H do ông T.Đ.N (sinh năm 1995) điều khiển.

Sau va chạm, lực lượng chức năng cứu được 17 người, sức khỏe ổn định. Sáu người còn lại bị mất tích.