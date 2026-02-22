Cách chọn mua laptop đúng nhu cầu để không mất tiền oan

Để tránh lãng phí khi mua laptop, người dùng cần xác định rõ nhu cầu và lập danh sách cấu hình phù hợp. Việc chọn đúng tiêu chí ngay từ đầu giúp máy bền, ổn định và hạn chế phải nâng cấp tốn kém về sau.

Khác với điện thoại vốn có các dòng sản phẩm khá rõ ràng, thị trường laptop được chia thành nhiều phân khúc phục vụ những nhu cầu khác nhau như học tập, văn phòng, thiết kế đồ họa hay chơi game. Vì vậy, người mua nên xác định mục đích sử dụng ngay từ đầu để tránh chọn máy thiếu hiệu năng, hoặc trả tiền cho cấu hình quá cao so với nhu cầu thực tế.

Chọn theo nhu cầu sử dụng, đừng mua theo cấu hình cao

Để tránh mất tiền oan khi mua laptop, người dùng cần bắt đầu từ câu hỏi dùng máy để làm gì. Với sinh viên và nhân viên văn phòng, công việc thường xoay quanh học online, soạn thảo, bảng tính, email và họp trực tuyến.

Người mua cần xác định rõ nhu cầu sử dụng trước khi chọn laptop, từ đó tìm được sản phẩm phù hợp và xứng đáng với số tiền bỏ ra. Ảnh: RTINGS.

Ở nhóm nhu cầu này, một chiếc máy phù hợp là máy có bàn phím ổn, màn hình đủ sáng, pin tốt, chạy mát và ổn định. Cấu hình nên xem như mức sàn của năm 2026 là RAM 16GB và SSD 512GB. Với MacBook, cấu hình có thể đáp ứng là RAM 8GB và SSD 256GB.

Với nhu cầu thiết kế đồ họa, màn hình thường là yếu tố quan trọng nhất. Độ phân giải cao chỉ mang tính hỗ trợ, điều cần ưu tiên hơn là chất lượng hiển thị và độ chính xác màu. Màn hình đạt 100% sRGB đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu học tập và thiết kế phổ thông.

Nếu thường xuyên xử lý ảnh hoặc làm nội dung sáng tạo, bạn nên chọn màn có độ sáng cao để dễ làm việc trong môi trường nhiều ánh đèn. Ở nhóm này, RAM 32GB và màn hình khoảng 15 inch cũng là nâng cấp đáng cân nhắc, đặc biệt khi bạn làm việc với file nặng hoặc chạy nhiều phần mềm cùng lúc.

Với nhu cầu chơi game hoặc dựng video, người mua nên chọn laptop có GPU ổn thay vì chỉ quan tâm tới CPU. Ảnh: Future.

Với nhu cầu dựng video và chơi game, người mua nên chọn laptop có GPU rời và hệ thống tản nhiệt tốt hơn là chạy theo CPU cao. Điểm ngọt cấu hình của nhóm này có thể từ GPU RTX 4060, RAM 32GB và SSD 1TB. Bộ ba này giúp timeline mượt hơn, render ổn hơn và chơi game bớt phải hạ thiết lập. Nếu bạn chọn cấu hình thấp hơn để tiết kiệm, hãy chấp nhận việc tối ưu setting và quản lý dung lượng thường xuyên.

Lập checklist trước khi mua để tránh bẫy giá rẻ

Sau khi xác định đúng nhu cầu, người mua nên chuẩn bị một checklist ngắn các tiêu chí bắt buộc để đối chiếu khi chọn máy, nhờ đó tránh bỏ sót những yếu tố quan trọng.

Laptop giá rẻ chưa chắc đã giúp bạn tiết kiệm về sau. Ảnh: RTINGS.

Một lưu ý quan trọng là không nên chọn laptop chỉ vì giá rẻ. Một chiếc máy rẻ nhưng không phù hợp có thể khiến người dùng tốn nhiều hơn về sau, chẳng hạn phải nâng cấp RAM và SSD sớm, mua thêm hub vì thiếu cổng, hoặc đổi máy mới vì hiệu năng không đáp ứng nhu cầu.

Ngược lại, chọn đúng cấu hình ngay từ đầu thường giúp dùng ổn định lâu hơn và tiết kiệm tổng chi phí.

Trước hết là RAM và khả năng nâng cấp. Nhiều laptop mỏng nhẹ dùng RAM cố định, khó nâng cấp về sau. Do đó, nếu không thể xác định nhu cầu dung lượng từ đầu, người dùng nên chọn laptop có RAM từ 16GB và có thể nâng cấp về sau.

Tương tự, SSD 256GB chỉ phù hợp nhu cầu rất cơ bản. Nếu cài phần mềm nặng, lưu nhiều dữ liệu hoặc chơi game, 512GB là tối thiểu và 1TB sẽ thoải mái hơn. Trước khi mua, cần hỏi rõ máy có thêm khe SSD hay không.

Tiếp theo là màn hình, yếu tố hay bị xem nhẹ khi so giá. Độ phân giải cao chưa chắc đã đẹp nếu độ sáng thấp và màu không chuẩn. Nếu không có thông số chi tiết, bạn có thể kiểm tra nhanh bằng cách xem trực tiếp ngoài môi trường sáng và so ảnh giữa các máy.

Với người làm đồ họa, độ sáng và độ chính xác màu của màn hình là những tiêu chí cần ưu tiên hàng đầu khi chọn laptop. Ảnh: Windows Central.

Với laptop phục vụ dựng video và chơi game, tản nhiệt là điểm then chốt. Máy chỉ mạnh khi giữ hiệu năng ổn định lâu dài, vì vậy nên tham khảo các bài đánh giá có phần test nhiệt và hiệu năng sau 20 đến 30 phút tải nặng.

Với pin, người mua nên tham khảo theo trải nghiệm thực tế từ review, không chỉ dựa vào công bố của hãng. Cuối cùng, ưu tiên nơi bán có bảo hành và đổi trả minh bạch, đặc biệt với máy hiệu năng cao vì dễ phát sinh vấn đề sau một thời gian sử dụng.