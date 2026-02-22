close Đăng nhập

230 người tử vong do TNGT dịp Tết

Quỳnh An

Ngày 22/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến 10h ngày 22/2), toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông làm chết 230 người, bị thương 274 người.

Theo thống kê, đường bộ xảy ra 378 vụ, làm chết 224 người, bị thương 274 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người.

So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, tai nạn đã giảm 154 vụ, giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương.

anh-1-9997.jpg
Cảnh sát phân làn giao thông. Ảnh: Tiến Trạch.

Theo Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ Tết, tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do C08 quản lý là hơn 5,2 triệu lượt; tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là hơn 5,3 triệu lượt.

Ngoài ra, trong 9 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 7 vụ chống người thi hành công vụ làm bị thương 2 cán bộ CSGT bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng, bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Nhà chức trách cho hay trong dịp nghỉ Tết, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 76.300 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn hơn 2.400 trường hợp, hơn 16.000 GPLX bị trừ điểm.

Trong số hơn 76.300 trường hợp vi phạm, CSGT đã xử lý hơn 26.300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

