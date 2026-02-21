Bí kíp để Đà Nẵng bứt phá từ Trung tâm Tài chính quốc tế

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chia sẻ với VietTimes về lợi thế đặc biệt, chính sách và kỳ vọng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính gắn với Thương mại tự do

- Cuối tháng 12/2025, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức thành lập và hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng có gì đặc biệt so với các trung tâm tài chính đã có trên thế giới, thưa ông?

Điểm nhấn đặc biệt trong mô hình Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng là sự gắn kết chặt chẽ với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Đây không chỉ là sự kết nối về mặt không gian, mà là sự tích hợp về thể chế và chức năng.

Khi thương mại, logistics và tài chính cùng vận hành trong một hệ sinh thái, dòng hàng hóa, dòng vốn và dòng dịch vụ được kết nối liền mạch.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm, cùng lãnh đạo Quốc hội, các bộ ngành Trung ương, tổ chức tài chính quốc tế và tập đoàn trong - ngoài nước tại lễ khai trương Văn phòng cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Doanh nghiệp hoạt động trong Khu Thương mại tự do không phải tìm kiếm dịch vụ tài chính ở một quốc gia khác, mà có thể tiếp cận ngay các công cụ thanh toán, bảo hiểm, tín dụng, tài trợ chuỗi cung ứng tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Điều này tạo ra một điểm tiếp cận vốn với các phương thức, sản phẩm mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lợi thế này giúp giảm chi phí giao dịch, rút ngắn thời gian luân chuyển vốn và nâng cao khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro. Qua đó, trung tâm tài chính quốc tế thực hiện đúng vai trò là công cụ hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của quốc gia.

Đây cũng là cách Đà Nẵng cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ về việc gắn phát triển tài chính với nền kinh tế thực, bảo đảm tài chính phục vụ sản xuất - thương mại.

Văn phòng Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng đặt tại Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng.

- Cụ thể, Đà Nẵng sẽ tập trung vào những phân khúc tài chính nào để hình thành năng lực lõi và gắn với kinh tế thực?

Theo định hướng của Chính phủ về phát triển trung tâm tài chính quốc tế gắn với lợi thế so sánh của từng địa phương, Đà Nẵng không mở rộng dàn trải các hoạt động tài chính, mà tập trung vào những phân khúc có nhu cầu thực như: tài chính cho chuỗi cung ứng, tài trợ thương mại, tài chính xanh và các mô hình Fintech, tài chính số gắn với tài sản thực.

Cách tiếp cận này giúp Trung tâm tài chính hình thành năng lực lõi sớm, tạo niềm tin cho thị trường và gắn hoạt động của Trung tâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cụ thể của thành phố, đặc biệt là chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng.

- Vấn đề nhân sự điều hành Trung tâm được thành phố chuẩn bị như thế nào, có cơ chế đặc thù gì để thu hút chuyên gia quốc tế?

Việc điều hành Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề phức tạp, chưa có thực tiễn tại Việt Nam. Do đó, thành phố đã xác định ngay từ đầu phương án thuê giám đốc điều hành là người nước ngoài với các tiêu chí rõ ràng về năng lực quản lý, hiểu biết sâu về thị trường tài chính và kinh nghiệm thực tiễn trong việc điều hành trung tâm tài chính quốc tế, nhất là từ giai đoạn khởi tạo đến khi vận hành.

Một góc Văn phòng Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Thành phố đã xây dựng khung cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và phương án tuyển dụng nhân sự chủ chốt cho Trung tâm để triển khai ngay trong thời gian tới. Đồng thời, thuê tư vấn xây dựng các quy định về lương, thu nhập của nhân sự điều hành căn cứ theo Nghị quyết số 222/2025/ QH15 của Quốc hội và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, mức lương cơ sở áp dụng cho người lao động làm việc trong Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính được xác định theo cơ chế thị trường. Ngoài ra, cán bộ quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và nước ngoài làm việc tại cơ quan điều hành và giám sát được tạo điều kiện bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ chi phí thuê nhà ở trong thời gian công tác.

- Để thu hút các định chế tài chính thế giới đến Đà Nẵng nói chung và Trung tâm tài chính quốc tế nói riêng, thành phố có những chính sách ưu việt và vượt trội gì, thưa ông?

Về cơ bản, thành phố sẽ thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi chung theo quy định của Trung ương cho phép tại Nghị quyết 222/2025/QH15 và các Nghị định hướng dẫn.

Đà Nẵng đang phát triển hạ tầng công nghệ số, không gian đổi mới sáng tạo, cải tạo hạ tầng đô thị và nâng cấp các cơ sở giáo dục, y tế chuyên sâu để gia tăng môi trường sống, kinh doanh, làm việc cho các thành viên, nhà đầu tư trong Trung tâm tài chính quốc tế. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang xúc tiến các tuyến bay thẳng, phát triển hạ tầng công nghệ số, không gian đổi mới sáng tạo, cải tạo hạ tầng đô thị và nâng cấp các cơ sở giáo dục, y tế chuyên sâu để gia tăng môi trường sống, kinh doanh, làm việc cho các thành viên, nhà đầu tư trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Đặc biệt, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025, sửa đổi và bổ sung nhiều điều quan trọng trong Nghị quyết 136/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, bao gồm quy định về quản lý đầu tư, tài chính, đô thị, thu hút nhà đầu tư chiến lược và thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là yếu tố làm phong phú hơn hệ sinh thái tài chính tích hợp vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

- Ông đánh giá tiềm năng và tác động dài hạn của Trung tâm tài chính quốc tế đối với kinh tế Đà Nẵng và khu vực miền Trung như thế nào?

Tiềm năng của Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng nằm ở vị trí, môi trường và cách tiếp cận phát triển. Đà Nẵng có lợi thế về vị trí kinh tế quan trọng, môi trường sống tốt, nền tảng hạ tầng công nghệ, kết nối quốc tế tốt, có dư địa phát triển lớn sau khi sáp nhập tỉnh.

Nếu triển khai đúng định hướng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ từng bước trở thành điểm đến tin cậy cho các định chế tài chính khu vực, một kênh huy động vốn hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và cả nước, có ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Thành phố xác định đây là chặng đường dài, nhưng có cơ sở và niềm tin để triển khai hiệu quả.

- Xin cảm ơn ông!