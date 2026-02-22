Đà Nẵng hướng tới tăng trưởng 2 con số: Động lực nào cho 2026?

Sau bước đệm 2025 với tăng trưởng 9,1%, Đà Nẵng cần chính sách vĩ mô mạnh mẽ và định hướng ngành rõ ràng để đạt mục tiêu GRDP hai con số năm 2026.

Bước đệm lịch sử

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng, năm 2025 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong tiến trình phát triển của Đà Nẵng sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, nhất là hình thành đơn vị hành chính - kinh tế mới có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số lẫn nguồn lực mạnh mẽ.

Cụ thể, năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực trong bối cảnh nền kinh tế mở rộng. Tăng trưởng GRDP đạt 9,1%, xếp thứ 9/34 tỉnh thành và thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế Đà Nẵng tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dịch vụ hóa.

“Trong mức tăng GRDP 9,1%, giá trị tăng thêm (VA) toàn nền kinh tế ước tăng 9,7%, cao hơn mức tăng chung của GRDP. Điều này cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện rõ rệt, năng suất lao động nâng cao, khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực sản xuất thực”, ông Vũ cho hay.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ tăng 9,3%, đóng góp 4,9 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12%, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,2%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung.

Du khách xông đất Đà Nẵng trong ngày đầu năm 2026, tín hiệu tích cực cho du lịch Đà Nẵng

Về quy mô, GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt hơn 316 nghìn tỷ đồng, tăng 35,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2024. Với quy mô này, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ 13/34 tỉnh thành cả nước và đóng góp khoảng 2,5% vào GDP quốc gia.

“Mức tăng này phản ánh sự mở rộng quy mô nền kinh tế khá mạnh, phù hợp với xu hướng phục hồi của các ngành chủ lực, sự khởi sắc của công nghiệp - xây dựng và tác động tích cực từ đầu tư công, dịch vụ”, ông Vũ chia sẻ.

Cũng theo ông Vũ, cơ cấu kinh tế Đà Nẵng tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dịch vụ hóa.

Cụ thể, tỷ trọng VA khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 7,3% xuống 6,8%; công nghiệp và xây dựng tăng từ 25,6% lên 25,9%; dịch vụ tăng từ 54,3% lên 54,8%.

“Sự chuyển dịch này khẳng định dịch vụ vẫn là trụ cột chính, công nghiệp ngày càng quan trọng, còn nông nghiệp dần giảm tỷ trọng phù hợp với định hướng đô thị.

Cơ cấu kinh tế đang thể hiện đặc điểm của một vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ phát triển, liên kết cao, với dịch vụ đóng vai trò chủ đạo, công nghiệp làm nền tảng và nông nghiệp chuyển đổi theo hướng công nghệ cao, sinh thái”, ông Vũ chia sẻ.

Làm gì để đạt mục tiêu cho 2026?

Cũng theo ông Vũ, với vai trò là năm bản lề mở đầu giai đoạn 2026-2030, năm 2026 có ý nghĩa then chốt trong việc định hình tốc độ và chất lượng tăng trưởng của cả giai đoạn, đây không chỉ là thước đo sức bật của nền kinh tế Đà Nẵng sau giai đoạn khó khăn, mà còn là nền tảng tạo xung lực cho các mục tiêu lớn của giai đoạn 2026-2030, như chuyển đổi số đô thị, phát triển kinh tế tri thức, hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm vai trò trung tâm kinh tế của Đà Nẵng trong khu vực miền Trung.

Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi nói trên Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen cả từ bên trong lẫn bên ngoài.

Đó là tình hình kinh tế, chính trị thế giới bất ổn; lạm phát quay trở lại ở một số nền kinh tế lớn; biến động lãi suất, tỷ giá; giá năng lượng… Trong khi đó, công nghiệp công nghệ cao của Đà Nẵng chưa đóng góp đủ lớn, chưa hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh; cơ cấu kinh tế TP phụ thuộc nhiều vào một số lĩnh vực mang tính thời vụ và nhạy cảm như: du lịch, bất động sản, tài chính…

Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đạt từ 11 - 11,5%, Đà Nẵng cần có chính sách vĩ mô đủ mạnh, cùng chính sách vi mô mang tính bệ đỡ.

“Đà Nẵng cần hoàn thiện và vận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù từ thí điểm mô hình chính quyền đô thị, cơ chế tài chính, ngân sách, đầu tư, đất đai...”, Trưởng Thống kê Đà Nẵng chia sẻ.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Đà Nẵng cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, rút ngắn quy trình xử lý thủ tục hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động xúc tiến đầu tư có chọn lọc; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; khai thác hiệu quả quỹ đất để tạo nguồn lực phát triển.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần định hướng rõ ràng cơ cấu ngành và động lực tăng trưởng. Theo đó, xác định khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, hướng tới chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng GRDP. Tăng cường hoạt động logistics, cảng biển, hàng không, phát huy vai trò cảng Liên Chiểu, logistics trung chuyển giữa các khu vực; từng bước hình thành trung tâm tài chính khu vực gắn với kinh tế số… với mục tiêu tỷ trọng dịch vụ tiếp tục chiếm khoảng 60-65% GRDP, với hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao.

Ngoài ra, để góp phần tăng trưởng GRDP, khu vực công nghiệp và xây dựng cũng cần thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư; phục hồi ngành công nghiệp chế biến, chế tạo…

“Trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, CNTT, vi mạch, bán dẫn, AI, phần mềm; công nghiệp phụ trợ, chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao… Để tỷ trọng VA khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 25-30% GRDP thì Đà Nẵng mới tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững”, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng nhận định.