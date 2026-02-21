Tết Bính Ngọ: Dịch bệnh ổn định, khám và cấp cứu vượt 510.000 lượt

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy bức tranh y tế Tết Bính Ngọ 2026 cơ bản ổn định: không bùng phát dịch lớn, không ghi nhận tử vong do ngộ độc thực phẩm, nguồn thuốc và máu dự trữ được bảo đảm.

Các cơ sở y tế đều trực đầy đủ trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Y tế trực chiến xuyên Tết, dịch bệnh hạ nhiệt

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ về công tác bảo đảm y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 24 giờ từ 11h30 ngày 20/2 đến 11h30 ngày 21/2, cả nước ghi nhận 59 ca sốt xuất huyết, 74 ca tay chân miệng và 1 ca sởi, không có ca tử vong.

So với ngày trước đó, số mắc đều giảm mạnh. Các bệnh như bạch hầu, liên cầu lợn không ghi nhận ca mắc mới. Không xuất hiện ổ dịch tập trung.

Lũy kế toàn kỳ nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 1.198 ca sốt xuất huyết, 809 ca tay chân miệng, 76 ca sởi, không có trường hợp tử vong. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng và hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế duy trì trực dịch 24/24, báo cáo đầy đủ theo quy định.

Hơn 510.000 lượt khám cấp cứu trong 7 ngày

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng cho biết thêm trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua đã có 510.051 lượt khám, cấp cứu; 182.897 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú; 20.327 ca phẫu thuật, trong đó 3.392 ca phẫu thuật cấp cứu.

Riêng từ sáng Mùng 4 đến sáng Mùng 5 Tết, hệ thống y tế tiếp nhận 84.206 lượt khám cấp cứu; thực hiện 3.285 ca phẫu thuật; 2.993 ca sinh, trong đó 1.696 ca mổ đẻ.

Tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tính đến ngày 21/2 là 131.303 người. Tổng lượng máu dự trữ đạt 17.012 lít, bảo đảm nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Về tai nạn giao thông, lũy kế kỳ nghỉ ghi nhận 25.326 lượt khám, kiểm tra nghi do tai nạn giao thông; 10.056 trường hợp phải nhập viện; 163 trường hợp tử vong, trong đó 67 ca tử vong trước viện và 40 ca tử vong tại viện.

Tai nạn do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế vẫn để lại hệ lụy. Trong 7 ngày, có 338 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ; 179 trường hợp phải nhập viện; 11 ca tử vong do pháo nổ, pháo hoa.

Ngoài ra, ghi nhận 61 ca tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 3 trường hợp tử vong.

Không có tử vong do ngộ độc thực phẩm

Theo hệ thống trực an toàn thực phẩm tại 34 tỉnh, thành phố và 5 viện khu vực, từ 14/2 đến 21/2 không ghi nhận trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Các ca ngộ độc được ghi nhận tại Cà Mau (3 trường hợp) và Thanh Hóa (13 trường hợp) đều đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Lũy kế toàn quốc có 607 ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm; 369 ca phải nhập viện; không có ca tử vong liên quan thực phẩm.

Bộ Y tế cũng khẳng định đến 12h ngày 21/2 (Mùng 5 Tết) không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị trên cả nước.

Theo Bộ Y tế hệ thống y tế đã duy trì trạng thái trực chiến xuyên Tết, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa bảo đảm cấp cứu, điều trị trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh và tai nạn gia tăng mạnh dịp lễ.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình sau Tết, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.