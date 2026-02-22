close Đăng nhập

Tìm thấy 6 nạn nhân vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Quỳnh An
Quỳnh An

Lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu khiến 6 người mất tích ở hồ Thác Bà.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Tối 22/2, trao đổi với VietTimes, Chủ tịch xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) Tạ Quang Công cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Sáng cùng ngày, đặc công nước Lữ đoàn 126 Hải quân phát hiện thi thể đầu tiên là bé trai 11 tuổi tại khu vực mũi tàu chìm. Sau khi kiểm tra bên trong khoang tàu nhưng không phát hiện thêm nạn nhân, lực lượng cứu hộ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực xung quanh.

Trong buổi chiều, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, thợ lặn và lực lượng địa phương lần lượt tìm thấy 5 nạn nhân còn lại. Đến 17h20, thi thể cuối cùng được tìm thấy cách vị trí tàu chìm 2m.

anh-1-9766.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: TCYB.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H do lái tàu N.V.T (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã va chạm với tàu chở hành khách biển số YB - 0876H do lái tàu T.Đ.N (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị lật. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có tất cả 23 người bao gồm cả lái tàu và hành khách.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt tại khu vực hồ Thác Bà. Việc quản lý luồng tuyến vận tải, vận chuyển hành khách, đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện và chấp hành quy định được yêu cầu thực hiện chặt chẽ.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Hồ Thác Bà #Lật tàu #Lật tàu hồ Thác Bà #Nạn nhân #Tìm kiếm #Cứu hộ

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Xây dựng bộ mã lệnh quốc gia mới tạo đột phá phát triển

Xây dựng bộ mã lệnh quốc gia mới tạo đột phá phát triển

TS Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của Thủ tướng, cho rằng để tạo bước đột phá phát triển ngay trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV, cần chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo thị trường, phân quyền gắn minh bạch dữ liệu. Để làm được điều đó, phải xây dựng bộ mã lệnh quốc gia, coi đây là đột phá của mọi đột phá.

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.