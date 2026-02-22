Tìm thấy 6 nạn nhân vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu khiến 6 người mất tích ở hồ Thác Bà.

Tối 22/2, trao đổi với VietTimes, Chủ tịch xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) Tạ Quang Công cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Sáng cùng ngày, đặc công nước Lữ đoàn 126 Hải quân phát hiện thi thể đầu tiên là bé trai 11 tuổi tại khu vực mũi tàu chìm. Sau khi kiểm tra bên trong khoang tàu nhưng không phát hiện thêm nạn nhân, lực lượng cứu hộ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực xung quanh.

Trong buổi chiều, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, thợ lặn và lực lượng địa phương lần lượt tìm thấy 5 nạn nhân còn lại. Đến 17h20, thi thể cuối cùng được tìm thấy cách vị trí tàu chìm 2m.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: TCYB.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H do lái tàu N.V.T (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã va chạm với tàu chở hành khách biển số YB - 0876H do lái tàu T.Đ.N (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị lật. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có tất cả 23 người bao gồm cả lái tàu và hành khách.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt tại khu vực hồ Thác Bà. Việc quản lý luồng tuyến vận tải, vận chuyển hành khách, đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện và chấp hành quy định được yêu cầu thực hiện chặt chẽ.