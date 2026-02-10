close Đăng nhập

Nam thanh niên đánh bạc qua mạng 39 tỷ đồng trong 1 tháng

Hồ Xuân Mai
Nguyễn Lê
Hồ Xuân Mai Nguyễn Lê

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc” với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài như SHBET, 78WIN, HI88, NEW88… hoạt động đánh bạc trái phép trên không gian mạng với phương thức tinh vi, thu hút số lượng lớn người tham gia với số tiền giao dịch rất lớn.

Các trang cá cược này lợi dụng mạng internet để tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua hình thức quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín; phát tán các đường link truy cập kèm theo những lời mời gọi như “chơi thử miễn phí”, “hoàn tiền, thưởng lớn”, “nạp ít - thắng nhiều”; đồng thời thường xuyên đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng thưởng, đặc biệt cho người chơi mới tham gia.

Giao diện trò chơi được thiết kế bắt mắt, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, tạo tâm lý tò mò, kích thích, khiến người chơi dễ dàng bị cuốn vào hoạt động cá cược.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định hành vi vi phạm của 16 đối tượng liên quan tại thành phố Huế để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thông qua hình thức đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như: baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… số tiền giao dịch lên đến hơn 41 tỷ đồng trong vòng 1 tháng. Riêng Phan Tuấn A (SN 1994, trú tại phường An Cựu, TP Huế) có số tiền đánh bạc lên đến 39 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan khác.

