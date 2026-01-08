Trung Quốc lần đầu lên tiếng về vụ Chen Zhi bị bắt ở Campuchia dẫn độ về xét xử

Trung Quốc lên tiếng chính thức phản hồi về vụ bắt giữ Chen Zhi ở Campuchia và quá trình dẫn độ để xét xử trong nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, đã tuyên bố rằng chống lại cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế, và Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Theo Guancha, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 8/1, phóng viên hãng tin Reuters đã hỏi liệu Trung Quốc có thể xác nhận thông tin Chen Zhi, một kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo viễn thông và là người sáng lập Prince Group, đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc để điều tra hay không. Phóng viên cũng hỏi liệu Trung Quốc có thể tiếp tục khởi kiện Chen Zhi hay không, vì theo báo cáo, ông ta mang quốc tịch Campuchia, và liệu Trung Quốc có đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở các nước khác trong vụ việc này hay không.

Đáp lại, bà Mao Ninh cho biết “các cơ quan chức năng Trung Quốc có liên quan sẽ công bố thông tin chi tiết cụ thể”. Bà nhấn mạnh, trong thời gian qua, Trung Quốc đã tích cực hợp tác với Campuchia và các nước khác trong việc thực thi pháp luật đạt được những kết quả đáng kể trong việc chống lại lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia, để cùng nhau bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, duy trì trật tự và hợp tác khu vực.

Theo Cambodia-China Times ngày 7/1 đưa tin, Chen Zhi (Trần Chí), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group đã bị bắt tại Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc để phục vụ điều tra.

Bản cáo trạng do Tòa án Liên bang Brooklyn (Mỹ) công bố cho thấy Chen Zhi bị cáo buộc phạm tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Trên bề mặt, Tập đoàn Prince hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính, nhưng trên thực tế, Chen Zhi đã biến Prince thành một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á, chiếm đoạt hàng chục tỷ USD từ các nạn nhân ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.

Trang tin Ifeng ngày 8/1 dẫn nguồn quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết, với sự hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan chức năng Campuchia, Bộ Công an đã cử tổ công tác sang Phnom Penh, thành công áp giải Chen Zhi (quốc tịch Trung Quốc) – kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm cờ bạc – lừa đảo xuyên biên giới – về Trung Quốc. Đây là một thắng lợi quan trọng nữa trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia.

Kết quả điều tra cho thấy tổ chức tội phạm do Chen Zhi cầm đầu bị tình nghi phạm nhiều tội danh, gồm mở sòng bạc trái phép, lừa đảo, kinh doanh phi pháp, che giấu và rửa tiền do phạm tội mà có. Hiện Chen Zhi đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật, các vụ án liên quan đang được tiếp tục điều tra.

Quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết cơ quan công an sẽ sớm truy tố công khai đợt đầu các thành viên nòng cốt trong tổ chức tội phạm của Chen Zhi, kiên quyết bắt giữ những đối tượng đang lẩn trốn. Cơ quan công an cảnh báo các đối tượng phạm tội hãy nhận thức rõ tình hình, dừng lại trước bờ vực, lập tức ra đầu thú để được xem xét khoan hồng.

Theo Guancha, Ifeng