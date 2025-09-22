Thủ tướng: Giá nhà thương mại phải phù hợp thu nhập người dân

Thủ tướng nhấn mạnh 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng nguồn cung, giảm chi phí, phấn đấu để giá nhà thương mại phù hợp với nền kinh tế và thu nhập trung bình của người dân.

Chiều 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng khẳng định quan điểm dứt khoát không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước ta là giành được độc lập, tự do cho dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhấn mạnh quyền có chỗ ở của công dân, an cư thì mới lạc nghiệp, Thủ tướng nêu rõ phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nêu rõ trong nhiệm kỳ này đã rất quyết liệt trong cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình, các đối tượng yếu thế, người trẻ…

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, luật pháp, về đất đai.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, đạt những kết quả rất tích cực.

Thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện diện mạo kiến trúc, hạ tầng cho đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành sản xuất, dịch vụ.

Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 được triển khai tích cực. Đến nay, cả nước có 692 dự án được triển khai với quy mô 633.559 căn; trong đó có 165 dự án đã hoàn thành với quy mô khoảng trên 110.000 căn, 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.000 căn, 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 388.000 căn.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, so với yêu cầu thì còn rất nhiều việc phải làm. Hệ thống pháp luật liên quan mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; việc xác định giá đất nhiều nơi còn khó khăn. Phân khúc nhà ở còn bất cập, trong đó sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc giá nhà ở tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện những nhiệm vụ đã giao cho các bộ, các ngành, các địa phương; khẳng định những kết quả đã đạt được; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện chính sách nhà ở, phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội về thể chế, về nguồn lực, về cơ chế chính sách; phân tích nguyên nhân, tồn tại, yếu kém, điểm chưa được để rút ra những bài học kinh nghiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần tất cả vì dân vì nước, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đấy; phân công phải 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm.

Kéo giảm giá bất động sản

Lãnh đạo Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp với bản chất thị trường, thu nhập người dân và điều kiện kinh tế Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về nhà ở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Khẳng định phát triển thị trường bất động sản và nhà ở xã hội là vấn đề lớn, đòi hỏi giải pháp tổng thể, hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng nguồn cung, giảm chi phí, phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam, phù hợp thu nhập trung bình của người dân, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, để người dân có điều kiện về nhà ở thuận lợi, phù hợp.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, phải có tư duy phù hợp, hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thứ hai, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách cho thông thoáng, thuận tiện. Đơn cử, Thủ tướng đề nghị, bên cạnh quy định dành tối thiểu 20% diện tích dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội, nghiên cứu dành áp dụng dành 20% diện tích dự án nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại.

Thứ ba, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền có liên quan thị trường bất động sản và nhà ở xã hội của các cơ quan có thẩm quyền, để giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết giá đất của cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ tư là các giải pháp kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung để đáp ứng cung cầu, thông qua giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí, giải quyết vấn đề hạ tầng về giao thông, điện nước, viễn thông…

Thứ năm, về giá đất, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước; sử dụng đất có hiệu quả; thủ tục đơn giản, thông thoáng, giảm tiền kiểm, tập trung hậu kiểm.

Thứ sáu, sử dụng các chính sách tài khóa về thuế, phí, lệ phí để điều tiết, góp phần giảm chi phí, sử dụng các công cụ chính sách khác như cho vay, phát hành trái phiếu…

Thứ bẩy, nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, đồng thời giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.

Thứ tám, NHNN nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan lãi suất cho vay, thời gian cho vay phù hợp, thủ tục thuận lợi; có chính sách và chế tài phù hợp với các ngân hàng làm tốt và làm chưa tốt; các ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào và ứng dụng khoa học công nghệ để tiết giảm chi phí.

Thứ chín, địa phương cân đối ngân sách để đầu tư cho hạ tầng và hỗ trợ lãi suất cho vay. Các bộ sớm hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trong tháng 9.

Thứ mười, quy định về giá nguyên vật liệu có hệ số dao động phù hợp với biến động của thị trường; giao địa phương thực hiện để bảo đảm thông thoáng, sát thực tế.

Mười một, Bộ Xây dựng nghiên cứu để Chính phủ ban hành nghị quyết, giao một số doanh nghiệp có năng lực, có tâm, có tài triển khai một số dự án nhà ở xã hội theo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.