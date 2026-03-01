Bánh hamburger, và rồi chiến tranh: Ông Trump đánh úp Iran sau màn "nghi binh" gây sốc

Tổng thống Mỹ đã phát đi những tín hiệu trái chiều về việc liệu cuộc tấn công có xảy ra hay không, nhưng chuyến đi cuối tuần tới Mar-a-Lago có thể chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Trong chuyến thăm bang Texas hôm 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu sôi động về kinh tế, sau đó ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh.

“Hamburger cho tất cả mọi người!”, ông Trump tuyên bố trước những khách hàng đang reo hò tại nhà hàng Whataburger ở Corpus Christi, trước khi vị Tổng thống thứ 47 rời đi với chiếc túi mang số thứ tự 47.

Chỉ 9 giờ sau, giữa đêm khuya, ông Trump tuyên bố từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida rằng ông đã ra lệnh bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.

Đó là đỉnh điểm của một loạt động thái nghi binh và đánh lạc hướng trong nhiều giờ và nhiều ngày trước đó, khi ngôi sao truyền hình thực tế một thời khiến cả thế giới phải đoán già đoán non.

“Bức màn khói” này thậm chí còn bao gồm cả lịch trình làm việc hàng ngày dường như vẫn dành thời gian cho các trận golf cuối tuần và những thông báo về các cuộc họp của quan chức cấp cao.

Có lẽ chính kỳ nghỉ cuối tuần ở Mar-a-Lago mới là tín hiệu rõ ràng nhất.

Suy cho cùng, cũng chính từ khu nghỉ dưỡng cuối tuần này, ông Trump từng phát động chiến dịch bắt cóc nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 – đến nay vẫn gây tranh cãi về pháp lý – thay vì từ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, dù việc Mỹ tăng cường triển khai quân sự quy mô lớn ở Trung Đông khiến khả năng hành động quân sự gần như chắc chắn, vị Tổng thống 79 tuổi thuộc đảng Cộng hòa vẫn liên tục đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn.

Đã có nhiều suy đoán rằng ông có thể sử dụng bài phát biểu Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ hai, trước Quốc hội hôm 23/2, để tuyên bố tấn công.

Nhưng bài phát biểu sau đó lại kêu gọi giải pháp ngoại giao – đồng thời cũng nêu ra lập luận cho chiến tranh, bao gồm cáo buộc rằng Iran đang phát triển tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Những thông điệp trái chiều tiếp tục xuất hiện sau khi quan chức Mỹ và Iran gặp nhau tại Geneva hôm 25/2.

Trong toàn bộ chính quyền Trump, mọi nỗ lực đều nhằm tạo ra hình ảnh “hoạt động bình thường”.

Nhà Trắng công bố lịch trình cuối tuần của ông Trump, bao gồm chuyến đi Texas và sau đó là kỳ nghỉ tại Mar-a-Lago, với một bữa tiệc gây quỹ “Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA).

Lịch trình tương đối trống trải dường như để lại nhiều thời gian rảnh – vốn trong những cuối tuần bình thường thường được ông Trump dành cho các trận golf tại câu lạc bộ gần đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/2 thông báo rằng ông Marco Rubio sẽ có cuộc hội đàm tại Israel vào đầu tuần tới, khiến một số nhà quan sát cho rằng nếu có tấn công thì cũng sẽ bị hoãn ít nhất đến sau đó.

Chi tiết bất thường duy nhất: ông Rubio không dự định mang theo bất kỳ phóng viên nào trên chuyên cơ – điều hiếm thấy, phá vỡ thông lệ hàng chục năm của các Ngoại trưởng Mỹ.

Sau cuộc tấn công hôm 28/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chuyến đi đã bị hủy.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gặp ngoại trưởng Oman – một bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran – trong động thái được xem là tín hiệu Washington sẵn sàng cho đàm phán cơ hội cuối cùng.

Nhưng nhìn lại, vấn đề chỉ là thời điểm, không phải có hay không.

Tổng thống Trump nói chuyện với Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Mar-a-Lago, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành các hoạt động quân sự ở Iran. Ảnh: Reuters.

Khi rời Nhà Trắng hôm thứ Sáu, ông Trump nói ông chưa đưa ra quyết định nhưng “không hài lòng” với phản ứng của Iran, và dường như mức độ không hài lòng của ông với Tehran càng tăng theo thời gian trong ngày.

Tại Texas, trong bài phát biểu hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 – với sự xuất hiện của nam diễn viên Dennis Quaid – ông Trump nói về lượng dầu mà Mỹ đang nhận từ Venezuela, rồi chuyển sang “quyết định rất khó khăn” phía trước liên quan đến Iran.

Khi được hỏi ông đã tiến gần đến quyết định tấn công đến mức nào, ông trả lời các phóng viên: “Tôi thà không nói cho các bạn biết. Các bạn sẽ có bài độc quyền lớn nhất trong lịch sử, đúng không?”

Việc ông Trump đã tiến gần đến quyết định đến mức nào chỉ thực sự rõ ràng vào lúc 2h30 sáng.

“Cách đây không lâu, quân đội Mỹ đã bắt đầu các chiến dịch tác chiến lớn tại Iran”, ông Trump tuyên bố, đội chiếc mũ trắng USA giống như khi ông vừa đặt chân đến Florida.

Giống như chiến dịch ở Venezuela, ông Trump theo dõi các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm từ Mar-a-Lago cùng các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu, theo Nhà Trắng.

Bộ Ngoại giao xác nhận ông Marco Rubio có mặt tại đây vào thứ Bảy, trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và tướng Dan Caine – sĩ quan quân đội cấp cao – cũng được cho là có mặt.

Một lần nữa, nước Mỹ bước vào chiến tranh từ chính ngôi nhà nghỉ dưỡng của ông Trump.

Theo AFP, SCMP