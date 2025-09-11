Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Tin vui: Người đang có nhà vẫn có thể mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Tùy theo khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc mà người lao động có nhà vẫn có thể đăng ký mua nhà ở xã hội để thuận lợi trong việc đi làm và ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng ban hành quy định mới về mua nhà ở xã hội dành cho người lao động.
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định quy định chi tiết trường hợp người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Cụ thể, người có nhà ở thuộc sở hữu nhưng cách nơi làm việc từ 30 km trở lên và cách dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua từ 15 km trở lên sẽ được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội. Điều kiện kèm theo là khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến nơi làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở hiện có đến nơi làm việc.

Đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo do cơ quan có thẩm quyền xác định, khoảng cách được rút ngắn xuống còn từ 20 km trở lên giữa nhà ở hiện có với nơi làm việc, và từ 10 km trở lên giữa nhà ở hiện có với dự án nhà ở xã hội.

Khoảng cách trong các trường hợp trên được xác định bằng chiều dài lộ trình đường bộ ngắn nhất.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan về quy định này. Việc ban hành quyết định được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội sau khi Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội có hiệu lực.

Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh nhiều lao động thu nhập thấp có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc thực tế do Đà Nẵng mở rộng địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quy định mới sẽ là căn cứ cụ thể để xác định đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, ổn định đời sống và tạo cơ hội an cư gần nơi làm việc cho người dân.

